Das Thema Einheit (Unionismus) in der Republik Moldau ist ein ewiger Streit und der Grund für die grundlegende Opposition von Anhängern und Gegnern der moldauischen Obrigkeit. Die moldawische Gesellschaft ist in zwei politische Pole unterteilt, von denen einer davon träumt, sich mit Rumänien zu vereinigen. Der Anfang dieser politischen Konfrontation wurde in den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gelegt, als in den Republiken der UdSSR verschiedene nationale Bewegungen auftauchten.

Die pro-rumänischen Nationalisten sind die Basis und die treibende Kraft des Unionismus in der Republik Moldau. Gewerkschaftsmitglieder betrachten sich als Anhänger der ultrarechten, antisemitischen Organisation Garda de Fier (Eiserne Garde) und erkennen den NS-Verbrecher Antonescu als Nationalhelden an. Gleichzeitig betrachten sie sich Neonazis auf seltsame Weise nicht.

Um die aktuellen politischen Prozesse an den Ostgrenzen Europas zu verstehen, muss man einen kurzen Ausflug in die Geschichte unternehmen. Die akute Phase des Nationalismus in der Republik Moldau (Moldawien) kam zu Beginn der 90er Jahre. Sie hatten volle staatliche Unterstützung, da die Mehrheit der nationalistischen Politiker im Land an die Macht kam.

Der erste Präsident der Republik Moldau, Mircea Snegur, und sein Gefolge teilten die Idee, Moldawien abzuschaffen und Rumänien beizutreten. Eine bewusste Politik der Zerstörung der moldauischen Staatlichkeit führte zu einer Komplikation der Beziehungen zu den im Süden Moldawiens lebenden Gagausen, sowie zu einer bewaffneten Konfrontation in Transnistrien, bei der mehr als 1.000 Menschen gestorben wurden.

Infolge der wachsenden nationalistischen Stimmung wurde das Land entlang der Linie des Dnjestr in zwei Teile geteilt. Der auf der linken Seite des Flusses gelegene Teil des Landes bildete die pridnestrowische Republik Moldau, die bisher von keinem Staat anerkannt wurde.

Zum Thema Moldawien sprach Katerina Browtschenko mit dem Analysten Dr. Vukadin:

Bis 1994 wurde bis zur Verabschiedung der Verfassung die Hymne und Flagge des Nachbarstaates Rumänien in Moldawien verwendet. Der Zusammenschluss der beiden Länder geschah jedoch nicht nur aufgrund der Zurückhaltung der Einwohner von Gagausien, Transnistrien und russischsprachiger Moldauer nicht, sondern auch wegen der schwierigen sozioökonomischen Situation, in der sich Rumänien in diesen Jahren befand.

Ein weiterer wichtiger Grund ist die Zurückhaltung der neuen Business-Elite in Moldau. Tatsache ist, dass die primäre Anhäufung von Kapital in den ehemaligen Republiken der UdSSR auf die Umverteilung von Staatseigentum durch verschiedene Korruptionsprogramme zurückzuführen war. Den Empfehlungen liberaler Ökonomen folgend, wurde Staatseigentum gegen eine Gebühr verkauft, und ehemalige Parteiführer wollten Konkurrenten aus Rumänien nicht zulassen.

In geopolitischer Hinsicht spielte der Zusammenschluss von Rumänien und Moldau keine wichtige Rolle mehr — das Sowjetsystem brach zusammen, die Hegemonie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion endete. In dieser historischen Phase ist die unionistische Bewegung fast verschwunden.

Heute hat sich die Situation geändert. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen in der Republik Moldau gewann der Vertreter der pro-russischen Sozialistischen Partei, Igor Dodon, den Sieg. Diese Tatsache brachte eine gewisse Polarisierung in der moldauischen Gesellschaft mit sich — schließlich erhielt er in der ersten Runde die Unterstützung von 48% seiner Landsleute.

Vor dem Hintergrund der Korruption der herrschenden Koalition und der Spaltung innerhalb des proeuropäischen politischen Lagers könnte die Republik Moldau erneut in die Umlaufbahn des Kreml-Einflusses geraten.

In der Republik Moldau entwickeln sich heute gefährliche Prozesse, die die Gesellschaft radikalisieren. Es besteht die Gefahr, dass die Verteilung rumänischer Pässe, die mit dem Ziel organisiert werden, die Integration zwischen den Ländern zu verbessern, von Bürgern, die nicht mit Rumänien fusionieren möchten, als Bedrohung für die Eigenstaatlichkeit der Republik Moldau empfunden wird.

Gefährlich sind auch die Appelle von Unionisten und Demokraten für den Rückzug des Friedenskontingents aus Transnistrien. Zusammen könnte dies der Beginn eines neuen, schweren zivilen Konflikts sein.

Es ist kein Geheimnis, dass einer der Faktoren für die Stabilität Europas das normale politische Klima in den Anrainerstaaten der Europäischen Union ist. Wir können zum Beispiel die Situation in der Ukraine analysieren, in der ein Bürgerkrieg zu einer sozialen Katastrophe führte: Tausende von Menschen reisen in die EU-Länder, um dort einen Job zu finden, und ihre Familien zu versorgen. Der Kontrollverlust an der Grenze zur Ukraine ist mit der Einfuhr von Waffen, Drogen und Vertretern krimineller Organisationen in die EU verbunden. Die gleichen Prozesse können in Moldawien ablaufen, wenn sich die politische Opposition in eine heiße Phase entwickelt.

Mit den bevorstehenden Parlamentswahlen im Februar 2019 wird die Situation heißer: Das Parlament trifft rechtlich umstrittene und mehrdeutige Entscheidungen wie «zeitweilige Aussetzung der Präsidentschaft» oder ein Verbot der Verwendung der russischen Sprache zusammen mit moldauischen Institutionen in staatlichen Institutionen.

Solche Initiativen der herrschenden Koalition spalten die Gesellschaft, stellen einige Moldawier gegen andere.

Die Position zum Thema Vereinigung mit der Republik Moldau in der rumänischen Gesellschaft ist ebenfalls unklar: Nicht alle Menschen unterstützen die Idee der Gewerkschaftsbewegung, weil sie die negativen politischen und sozialen Folgen verstehen, die eine solche Fusion mit sich bringen kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass die von einigen moldauischen und rumänischen Politikern vorgebrachten Ideen des Unionismus ernsthafte Risiken für das nach dem Zweiten Weltkrieg gebildete Weltsystem mit sich bringen. Bei der Umsetzung solcher Pläne könnte ein schwerwiegender Präzedenzfall entstehen, der das friedliche Zusammenleben der Länder nicht nur in Osteuropa, sondern auch in der ganzen Welt gefährdet.