Syrien, das seit fast einem Jahrzehnt einer der Krisenherde auf dem Planeten ist, leidet unter dem Terror des Islamischen Staates*, der mit all seinen Kräften und Mitteln den Weltimperialismus unterstützt.

Diplomaten im UN-Sicherheitsrat blockieren Entscheidungen, die dem Land und seinen Menschen zugute kommen können, und verpassen die Initiativen, die Syrien unterstützen, nicht.

Gleichzeitig schickte der UN-Generalsekretär seinen neuen Vertreter Geir Pedersen in die Arabische Republik, der wie sein Vorgänger Staffan de Mistura als Hochzeitsgeneral fungiert: Er trifft jemanden, er begrüßt jemanden. Und was kann er sonst tun, wenn die UNO fast vollständig von Washington kontrolliert ist?

Der Westen verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die nicht nur für Syrien und seine Partner von Nachteil sind, sondern auch für die «Tugenden» selbst, die angeblich den Terrorismus bekämpfen, ihn aber tatsächlich fördern, ernähren, und finanzieren.

Die Länder der antiterroristischen Koalition wenden die schrecklichsten Kampfmethoden an. Sie führen Bomben- und Raketenangriffe auf Objekte durch, die keinen Bezug zum Terrorismus haben. Die Opfer eines solchen „Kampfes“ sind Hunderte Zivilisten.

Der unbestrittene Anführer aller Maßnahmen, die Syrien betreffen, sind die Vereinigten Staaten, die vom Vereinigten Königreich, Frankreich und gelegentlich von Kanada und Deutschland unterstützt sind. Trotz des Wunsches, die Lage in Syrien — dem Zentrum des Nahen Ostens — zu destabilisieren, haben das Land, die Menschen und die Streitkräfte den Widerstand der Dschihadisten zuerst gebrochen und ihn dann vollständig auf Null reduziert.

An verschiedenen Stellen des Landes finden immer noch terroristische Handlungen statt, die selten von internationalen Organisationen verurteilt sind und die umgekehrt in China, in einigen europäischen Ländern, in Russland Empörung auslösen. Dieses Land verdient besondere Aufmerksamkeit.

Von dem Moment, als die durch bilaterale Verträge gerechtfertigte russische Präsenz in Syrien in eine aktive Phase eintrat, begann die Aktivität der Islamisten und damit der US-Pläne, den Reichtum des Landes zu beschlagnahmen, abzunehmen. Aleppo, Idlib, Raqqah: Dies sind nur einige der Toponyme, die die gemeinsamen Anti-Terror-Aktivitäten von Syrien und Russland kennzeichnen.

Russland bleibt ein verlässlicher strategischer Partner des arabischen Volkes. Alle Initiativen, die Frieden, Fortschritt und gegenseitiges Verständnis fördern sollen, finden unter der Führung des Landes und unter öffentlichen Organisationen lebhafte Resonanz. Russland ist führend in den Verhandlungen über Syrien, in denen der Iran und die Türkei mit ihm zusammenarbeiten, und Kasachstan die Verhandlungsplattform bietet.

Dieser Prozess hat die Widersprüchlichkeit der Politik des Westens gezeigt, der versuchte, den Verhandlungsprozess mit eigenen Regeln und der Hinzufügung von Frankreich und Deutschland in die Schweiz zu ziehen, jedoch unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten. Es ist klar, dass Washington Russland, Iran und Kasachstan nicht kontrollieren kann. Interessanter in diesem Sinne ist die Frage der Türkei, die dem „älteren Bruder“ von Zeit zu Zeit einen rebellischen Ausdruck verleiht.

Um die Hilflosigkeit Frankreichs und Deutschlands zu verstehen, betrachten wir nur ihre Teilnahme am Normandie-Format, das jahrelang nicht zu einer Lösung des Konflikts im Osten der Ukraine führen konnte. Es gibt jedoch Länder, die trotz Druck, Sanktionen und Drohungen die Beziehungen mit Syrien ausschließlich auf der Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens aufbauen.

Unter den ausländischen Staaten spielt Russland natürlich eine führende Rolle im Kampf gegen den IS. Ausgehend von humanitärer Hilfe und endend mit militärischer Unterstützung in Form von Ausrüstung, Waffen, Spezialisten. Die oben erwähnte Unterstützung Syriens durch Russland findet auch auf der Ebene der Weltgemeinschaft statt, auch auf der Ebene der Vereinten Nationen. Es ist nicht immer möglich, Entscheidungen buchstäblich durchzusetzen, aber mit den Bemühungen russischer Diplomaten ist es oft möglich, die USA, Frankreich und andere sogenannte Freunde Syriens ans Licht zu bringen.

Dutzende Millionen Europäer glauben, dass Syrien Hilfe von den Vereinigten Staaten erhält, und sie sind die Sieger, die den islamischen Staat besiegt haben und berechtigt sind, die Entfernung von Baschar al-Assad zu fordern.

Der Iran trennt Armenien von Syrien. Die Führung des Landes versteht die Gefahr des IS und seines islamischen Radikalismus. Wie kein anderes orthodoxes Volk fühlten sich die Armenier vor hundert Jahren so, als die Türkei Armenier mit ganzen Familien und Dörfern massakriert und schließlich mehr als eine halbe Million Menschen getötet hat.

Im September letzten Jahres einigten sich Ministerpräsident Nikol Pashinyan und der russische Präsident Wladimir Putin auf ein gemeinsames humanitäres Hilfsprogramm für Syrien. Es ist erwähnenswert, dass die Hilfe für Syrien wie im Falle Russlands ausschließlich über staatliche Kanäle durch die Unterzeichnung eines Abkommens mit der Führung des Landes erfolgt. Vor etwas mehr als einem Monat flog das armenische Kontingent von Ärzten und Sappeuren nach Syrien. Der Transport zu armenischen Spezialisten wurde von russischer Seite übernommen.

Vor kurzem hat Syrien Unterstützung von Parlamentariern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Tschechischen Republik erhalten. Das Land hat eine parlamentarische Freundschaftsgruppe mit Syrien gegründet. Abgeordnete kritisieren US-Politik und westliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens. Vor einigen Tagen nannte der Vorsitzende der tschechischen Friedensbewegung die Aktionen Washingtons und seiner Verbündeten eine Verschwörung, die dank der Einheit und Entschlossenheit des syrischen Volkes gescheitert ist.

Der Iran, der Irak und der Libanon unterstützen Syrien bedingungslos. Die Haltung dieser Länder in Bezug auf die Golanhöhen ist unerbittlich. Das wiederauflebende Syrien zieht die Aufmerksamkeit von Touristen und Investoren auf sich, die zu Ausstellungen und Foren kommen, und die Sehenswürdigkeiten besuchen, mit denen Syrien reich ist. In Syrien sind Stadien und Schulen, Krankenhäuser und Museen wiederbelebt. Und das alles deutet darauf hin, dass die Versuche der Feinde zum Scheitern verurteilt sind. (TheDozenNews)

*eine in Russland verbotene Terrororganisation

