Nur wenige Staaten erkennen die Republik Achasien an. Gleichwohl finden dort derzeit Präsidentschaftswahlen statt. Maxim Vasikow von der analytischen Nachrichtenagentur ANNA News aus Moskau schrieb hierzu eine Analyse.

Das Ergebnis der ersten Runde war die Freilassung von zwei Kandidaten für die zweite Runde: Raul Dzhumkovich Khadzhimba und Alkhas Alekseevich Kvitsiniya. Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass es in Abchasien keinen offensichtlichen Favoriten für die Präsidentschaft gegeben hat und diese Situation eine ziemlich interessante politische Realität mit einem schlecht vorhersehbaren Ergebnis schafft.

Die Möglichkeit, die Politik Abchasiens von einem Kompromiss-Clan in eine monolithischere, sprich einheitlichere, zu verwandeln, wird beim nächsten Mal bestehen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Kampf in der zweiten Runde für R.D. Khajimba unverhältnismäßig schwer sein wird. Die Gründe hierfür werden dargelegt.

Zu wenig Abstand zum Hauptkonkurrenten und die Notwendigkeit, in Zukunft ernsthafte und verbindliche politische Zugeständnisse zu machen. Das in der Gesellschaft angesammelte Protestpotential in Bezug auf seine Kandidatur kann das Erreichen des gewünschten Ergebnisses beeinträchtigen. Sein Konkurrent hat jedoch auch Probleme, indem er das Image eines unabhängigen politischen Führers aufbaut und eine Einigung mit potenziellen Verbündeten und Versprechungen in Bezug auf Personalfragen und die weitere Architektur der Macht im Falle eines Sieges anstrebt.

Die Situation ist sehr interessant, da es drei stärkste Politiker gibt, von denen zwei in die zweite Runde eingetreten sind und das Mobilisierungspotential der anderen Kandidaten, was auch die Position eines der beiden Hauptakteure stärken kann. Es versteht sich von selbst, dass die Kandidaten, die sich für die Endrunde des Präsidentschaftswettbewerbs qualifiziert haben, sowohl aus der Mitte ihrer Wähler als auch aus den Funktionären des Kandidatenhauptquartiers, die nicht in die zweite Runde gegangen sind und politische Beziehungen haben, aktive Anhänger anziehen werden.

Die Frage wird hier relevant sein: Wie viel können die Stimmen im politischen System Abchasiens von einem Kandidaten auf einen anderen übertragen werden? Ich denke, dass das Ergebnis einer solchen Übertragung auf keinen Fall hundertprozentig sein wird. Angesichts der clanvertraglichen Traditionen der politischen Kultur Abchasiens und des für diesen Politikstil charakteristischen Zusammenhalts kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Prozentsatz der „übertragenen“ Stimmen groß sein wird.

Experten in Abchasien stellen fest, dass R.D. Khadzhimba sich auf die Anhänger von Oleg Nurievich Arshba verlassen kann, der mit einem Ergebnis von 21,60 Prozent oder 18668 Stimmen und Astamur Borisovich Tarb mit 6,60 Prozent oder 5703 Stimmen den dritten Platz belegte.

Das Bündnis EIN Arshba zeigt, dass seine Anhänger mit R.D. Khajimba, sofern der Ex-Präsident A.A. Ankvab wird ein Sitz des Premierministers garantiert. Solch ein politischer Schritt wird wahrscheinlich einen kleinen Teil der Unterstützer von R.D. Khadjimba und von O.N. Arshba, aber ihre Anzahl wird nicht kritisch sein.

Mit Unterstützern A.B. Tarba ist nicht so einfach. Er selbst hat sich nie als oppositionelle Autorität des Kandidaten definiert und wurde im Allgemeinen von politischen Befürwortern von R.D. Khajimba. Wenn wir jedoch die Informationen über die Motive seiner Unterstützer in Bezug auf die Abstimmung in der zweiten Wahlrunde analysieren, dann sind die Unterstützer von R.D. Khajimba, der ihn schon definitiv wählen wird. Aber es gibt diejenigen, für die die Unterstützung von R.D. Khadjimba, dies ist ein situatives Ereignis, für das noch keine Garantie besteht. In einer Situation mit einer so geringen Kluft zwischen konkurrierenden Kandidaten ist dies ein wichtiger Aspekt.

Als logischste Taktik gilt A.A. Quicinia kann ein Versuch sein, Proteststimmen von denen zu erhalten, die nicht an der ersten Runde teilgenommen haben oder die früher gegen alle Kandidaten gestimmt haben. Hier wird es wichtig sein, wie viel es möglich sein wird, die Gründe für die Protestabstimmung zu erraten und in der verbleibenden Zeit zumindest eine Art Kampagnenfirma aufzubauen.

A.A. Quicinia genießt als Kandidatin der einflussreichen Amtsakhar-Partei die breite Unterstützung verschiedener gesellschaftlicher Sektoren, die auf die eine oder andere Weise in dieser Partei vertreten sind. A.A. Quicinia wird insbesondere von Anhängern von S.V. Bagapsh (einschließlich BF Eshba, der behauptet, der Premierminister zu sein), hat auch erhebliche Unterstützung vom großen Geschäft der Republik. Aber gleichzeitig eine wichtige Aufgabe für A.A. Kvitsinia wird die in der abchasischen Gesellschaft bestehende Meinung, dass er ein erzwungener Nachfolger von A.G. ist, der nicht am Wahlkampf teilnimmt, kompensieren. Bzhaniya. Im Falle eines Sieges für A.A. Kvitsiniya die Frage der Bildung des Bildes eines unabhängigen Politikers und seiner Festigung im Rahmen des Stereotyps der Wahrnehmung der ersten Person des Staates in Abchasien wird der Schlüssel sein.

Eine andere Frage ist, wie weit verbreitet die Meinung in Abchasien ist, dass eine große Anzahl der unterschiedlichsten politischen Kräfte, die sie unterstützen, ein Hindernis für die Bildung einer leistungsfähigen Verwaltung und Regierung sein wird und welche politischen Zugeständnisse für die Unterstützung zu zahlen sind. Diese Frage ist jedoch auch charakteristisch für seinen Konkurrenten. Auch die zweite Runde wird zeigen, wie stark die Mobilisierungsfähigkeiten der Veteranenbewegung sind.

In Anbetracht dessen, welcher der stärksten politischen Akteure jeden der Finalisten des Wahlkampfs unterstützt, kann gesagt werden, dass die Wahlen insbesondere eine Projektion der Pattsituation zwischen A.Z. Ankvaba und frühere Mitarbeiter des verstorbenen S.V. Bagapsha.

Im Moment bleibt die Frage zu beantworten, welche Rolle Russland spielen wird. Wenn in der ersten Runde der amtierende Präsident unterstützt wurde, schränken die Abstimmungsergebnisse die Fähigkeit der russischen Seite, einen der Kandidaten zu unterstützen, erheblich ein. Die Lücke ist zu klein und es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler begangen wird und die Beziehungen zum neuen Chef von Abchasien im Falle eines Sieges von A.A. Quicinia.

Ich denke nicht, dass es sich lohnt, Ratespiele zu machen, wer Präsident der Republik Abchasien wird. Dies ist nicht dankbar, wenn es vor dem Wahltag so viele Variablen und zu wenig Zeit für eine vollwertige Wahlkampffirma gibt.

Aber ein paar Worte können über etwas anderes gesagt werden. Die Wahlen haben gezeigt, dass die nationalistischen Kräfte, deren Zuwachs sehr groß ist und die in Russland mit ernsten Befürchtungen sprechen, keine wirkliche Wahlunterstützung haben. Dies zeigt insbesondere 2%, die der Kandidat A.S. Japua, der eher mit diesen Kräften verbunden war.

Unabhängig davon, wer Präsident wird, werden sich die Methoden der Machtausübung in Abchasien nicht ändern, sie mögen gefallen oder auch nicht, aber die Partner Abchasiens im Ausland und in der Republik selbst sind daran gewöhnt und es ist klar, wie man mit ihnen zusammenarbeitet. Der Sieg eines der Kandidaten in der ersten Runde könnte eine neue politische Realität schaffen, in der Beschränkungen für clanvertragliche politische Praktiken auftreten könnten.

Dies hätte zur Folge, dass die Notwendigkeit, Kompromisse mit einflussreichen Interessengruppen einzugehen und eine unabhängige Politik zu verfolgen, in gleichem Maße nicht oder nur in geringem Maße verringert wird. Dies ist allerdings noch nicht geschehen.

Sie können auch über die Stabilität der Beziehungen zu Russland sprechen, unabhängig davon, wer Präsident wird. Für beide Kandidaten ist Russland ein strategischer Verbündeter, und es geht darum, die Nuancen in den alliierten Beziehungen zu regeln und gleichzeitig eine gemeinsame Linie in Bezug auf das Bündnis und die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Russland aufrechtzuerhalten.

Und das Hauptergebnis, das bereits eingegangen ist. In der Republik Abchasien gibt es eine echte Wettbewerbspolitik, und diese ist bereits von hohem Gewicht.

Zu Abchasien: Die Republik Abchasien wird international nur von wenigen Staaten anerkannt. Russland, Syrien, Nauru, Nicaragua und Venezuela haben die Republik anerkannt, die sich im Kaukasus und am Schwarzen Meer befindet und an Russland und Georgien grenzt.

Quelle: ANNA News

