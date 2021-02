Damaskus: Syriens Fliegerabwehr neutralisiert israelischen Luftangriff

Veröffentlicht am

Syriens Luftverteidigung hat die jüngste israelische Aggression gegen den westlichen Stadtrand von Damaskus neutralisiert.

Quelle: South Front

Die syrischen Streitkräfte reagierten am frühen Montag mehrere Stunden lang auf die israelischen Angriffe am Himmel über der Hauptstadt Damaskus, berichtete die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA.

Der Bericht enthielt keine Einzelheiten zu den möglichen Opfern oder Schäden, die durch die Aggression verursacht wurden.

Seit dem Beginn des von außen unterstützten Krieges gegen Syrien im Jahr 2011 hat Israel Hunderte von Streiks im Land durchgeführt, die auf Regierungstruppen und ihre Verbündeten abzielten.

Vor einigen Wochen hat die syrische Luftverteidigung eine Reihe israelischer Raketen über der Provinz Hama abgefangen.

Israels aggressive Schritte wurden von Beobachtern als Versuch angesehen, die Regierung von Damaskus zu schwächen, da sie im Kampf gegen terroristische Gruppen zunehmend die Oberhand gewinnt.

Syrien ist seit März 2011 von einer von Ausländern unterstützten Militanz erfasst. Die syrische Regierung sagt, dass das israelische Regime und seine westlichen und regionalen Verbündeten Takfiri-Terroristengruppen helfen, die im Land Chaos anrichten.

Die syrischen Regierungstruppen haben viele Gebiete zurückerobert, die einst von terroristischen Gruppen kontrolliert wurden. Die Regierung und die alliierten Streitkräfte sind derzeit damit beschäftigt, die letzten Bastionen von Militanten in der nordwestlichen Provinz Idlib und in Gebieten in der benachbarten Provinz Aleppo zu bekämpfen.

Auch Israel greift seit 2011 regelmäßig Syrien aus der an und unterstützt dschihadistische Terrormilizen sowohl finanziell, als auch logistisch. Oftmals werden die Luftangriffe von den israelischen Militärs nicht kommentiert. Westliche Medien schweigen oftmals über solche Vorkommnisse.

Quelle: SANA