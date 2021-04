Kommentar: Wo sind jetzt die Vereinigten Schicksaler von Amerika?

Um etwas zu paraphrasieren, sagte Ollie zu Stan, Dick und Doof: „Das ist ein weiteres schönes Durcheinander, in das du uns gebracht hast!“

Der gefiederte Adler. Quelle: Russian Platform

Ein Kommentar von Russia Connects.

Die Reaktion der US-Pandemie war eine echte SNAFU* für die kollektive Masse der Menschheit in den USA.

Das ist, wenn jemand das Gefühl hat, dass es überhaupt eine Reaktion gegeben hat … es ist eher wie ein andauernder, unkoordinierter Ball der völligen Verwirrung, meistens mit einem Soziopathen, der diese Fallbuchstudie täglich in ungebrochenem Chaos ergänzt.

Die Welt schaute natürlich zu und staunte darüber, wie beschissen Nordamerika wirklich ist. Die Krankheiten, die die USA infizieren, gehen weit tiefer als das derzeitige Unwohlsein. Es ist nicht nur die Gesundheitsversorgung, die so dysfunktional, willkürlich und so teuer ist, wie es nur geht. Das politische System ist noch verrückter. Wenn man es ein politisches System nennen kann. Es ist eher eine Teambuilding-Übung für Unternehmen, Geldwäsche-Betrug und Puppenspiel zusammen.

Wann werden Sie den nächsten finanziellen Absturz planen? Hat der Gier-O-Meter noch nicht ganz das Maximum erreicht? Dann muss Onkel Joe Biden wieder alle Ihre Banken retten, Ihre Häuser schließen und eine quantitative Lockerung für Ihre Überflieger arrangieren, während er beobachtet, wie die von Ihnen in den unteren zwei Dritteln wieder geschraubt werden.

Was ist mit Ihren Medien, diesem seltsamen Amalgam der Fantasie, das ständig in die Welt dessen eindringt, was dort für Ihre Nachrichten gilt? Diese sprechenden Köpfe, die als Automaten für jede mörderische außenpolitische Erzählung fungieren, die der US-Bundesstaat jetzt verlangt, vergessen bequemerweise die Hunderttausenden, die er bereits als Cheerleader sterben ließ.

Als nächstes der militärische Industriekomplex. Dwight Eisenhower muss sich jetzt wie eine Gehirnrakete in seinem Grab drehen. Die Milliarden Dollar, die in diese völlig nutzlose Branche fließen, sind absolut umwerfend. Und genug ist nie genug, oder? Warum geben Sie ihnen nicht einfach das gesamte US-Budget? Warum nicht verdoppeln oder verdreifachen? Sie haben nur ein paar Billionen Schulden. Wen interessiert das?

Fügen Sie in der Opioid-Krise hinzu, dass Ihre Pharmaindustrie Sie hinterlassen hat, unterstützt von Ihrem lokalen Arzt in einer zyklischen Geldmaschine, an der (fast) jeder profitiert, einschließlich der Bestatter. Sie nehmen so viele Pillen, dass Sie sicherlich wie Würfel in einer Tasse Amerika rasseln!

Das führt mich zu Ihrer zwanghaften Spielgewohnheit … nein, nicht nur zu den manischen Horden in Los Vegas. Sie spielen mit dem Leben des Restes von uns hier draußen jenseits Ihrer Grenzen. Sie tun so, als ob Sie uns besitzen und das Recht haben, mit uns zu tun, was Sie wollen. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie das Mandat erhalten haben, der Henker der Welt zu sein. Ich muss diese Ausgabe von ‚The Situation Room‘ verpasst haben.

Biden und Blinken sind eindeutig besessen von dem Ziel, jeden US-Verbündeten dort draußen auszurichten. Es gibt eine Speerspitze, um einen neuen Krieg für immer zu schaffen, diesmal nicht nur mit Terroristen, sondern mit ganzen Nationen, nämlich Russland und China, und einer Gruppe anderer, die Ihre Eliten schwächen wollen genug, um von einem Stellvertreter, Pudel, einer Marionette oder einem Guaido-ähnlichen Quisling übernommen zu werden. Welche schönen Führer haben Sie immer. Nicht zufrieden mit einem Schläger namens Trump mit seiner Kohorte von Superthugs. Sie haben einen geriatrischen Schläger und einen Mann gewählt, der den immer noch atmenden doppelten bösen Geist einer Cheney-Bolton-Combo kanalisiert.

Wie kommt es, dass eine Nation mit einer solchen Besessenheit, Analysten zu sehen, so ständig verrückt sein kann?

Es ist gelinde gesagt verwirrend.

Aber bald zu Gunsten der Welt gelöst, wenn ich mich nicht irre.

Ihre Zeit als Top-Dog, Top-Cop, Weltdiktator und Ausbeuter oder wie auch immer Sie Ihren aktuellen Status als zerlumpt bezeichnen möchten … ist fast vorbei. Eine eher harmlose Macht tritt in den Vordergrund, eine Macht, die bereits einen Großteil Ihrer Schulden und viele Ihrer profitabelsten Branchen hält. Und obwohl Ihre Eliten den Niedergang Ihrer Tante-Emma-Läden geplant haben, die problemlos an ihre Freunde in der kommenden Unternehmens-Monowelt übertragen werden … China wird sich auch über alle Verzweiflungskampagnen erheben, die derzeit durchgeführt werden.

Ihre Systeme sind infiziert. Deine Leute erheben sich gegen dich. Egal wie viele Polizistenmörder Sie dorthin schicken oder wie viele Schöpflöffel mit giftigem Essen Sie servieren oder welche Ausländer Sie ermorden … Ihre Zeit endet. Ihre Ära der bösartigen Ausbeutung im Namen falscher Freiheiten und Demokratie geht zu Ende.

Ihr Casino-Kapitalismus ist kaputt. Deine Flagge zerfetzt. Dein Adler über gezupft und gekocht.

WO SIND JETZT Die VEREINIGTEN SCHICKSALER VON AMERIKA?

*SNAFU ist ein aus der amerikanischen Soldatensprache entlehntes Akronym für Situation Normal, All Fucked Up bzw. Situation normal, all fouled up. Sinngemäß kommt dies der Redensart „Operation geglückt, Patient tot“ gleich. Zu unterscheiden ist der so beschriebene Zustand SNAFU und das zu diesem Zustand führende SNAFU-Prinzip.

Zuerst auf Russian Platform in entlischer Sprache erschienen.