Medien: Auseinandersetzung zwischen israelischen Militärs und palästinensischen Jugendlichen vor Al-Asqa-Moschee in Al-Quds (Jerusalem)

Veröffentlicht am

Berichten zufolge kommt es weiterhin zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Jugendlichen in der Nähe der al-Aqsa-Moschee in der heilig besetzten Stadt al-Quds, nachdem die Truppen und illegalen israelischen Siedler begonnen hatten, Palästinenser daran zu hindern, ihre religiösen Pflichten in der Stadt zu erfüllen.

Laut der in London ansässigen arabischsprachigen Zeitung al-Quds al-Arabi tobten die Schlägereien am Sonntag, als die Streitkräfte für einige Zeit das Bab al-Amoud-Tor (Damaskus) der Altstadt von al-Quds evakuierten Std.

Die Streitkräfte errichteten Barrikaden in der Region und zwangen die Palästinenser, zu versuchen, die Hindernisse zu beseitigen. Als die Palästinenser versuchten, ihr Recht auszuüben, das Gebiet zu besuchen und dort ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, gerieten sie unter neue israelische Aggression.

Mindestens drei Palästinenser wurden festgenommen, und einige andere wurden bei den Zusammenstößen verletzt.

Die Situation begann am Donnerstag, dem Beginn des heiligen muslimischen Fastenmonats Ramadhan. Hunderte der Siedler durchstreiften die Stadt unter dem Schutz der israelischen Streitkräfte im Laufe des Tages, sangen den Arabern den Tod und hinderten die Palästinenser daran, sich zum Gebet zu versammeln.

Bis zu 105 Palästinenser wurden bei den Schlägereien am Donnerstag verletzt.

Israel, das die Stadt als „Hauptstadt“ bezeichnet, besetzte 1948 seinen westlichen Teil während eines von Westen unterstützten und begünstigten Krieges. Das Regime besetzte das palästinensische Gebiet im Westjordanland, das die Ostseite der Stadt während eines weiteren von Westen unterstützten Krieges im Jahr 1967 enthält.

Seit den Kriegen versucht Tel Aviv, den „Status Quo“ des Geländes der Al-Aqsa-Moschee zu manipulieren, das eine der heiligsten Stätten des Islam ist. Sie hat auch versucht, die Palästinenser im Rest der besetzten Gebiete von sich zu drängen, indem sie dort Hunderte illegaler Siedlungen errichtete und die palästinensische Bewegungsfreiheit unerträglich einschränkte.