Brasilien verweigert die Zulassung des Russen-Impfstoffs Sputnik V

Veröffentlicht am

Um Impfstoffe gegen Covid-19 ist ein Handelskrieg ausgebrochen, der weltweit ausgetragen wird. Während Politiker in Deutschland auf die Zulassung von Sputnik V drängen, um die Massen zu impfen, lehnt Brasilien die Zulassung des Russen-Impfstoffes ab.

Erhält keine Zulassung in Brasilien – der russische Vektorimpfstoff Sputnik V

Die brasilianische Gesundheitsaufsichtsbehörde (Anvisa) hat den Import und die Verwendung des russischen Impfstoffs Sputnik V COVID-19 im Land nicht zugelassen.

Die Entscheidung wurde von allen Mitgliedern des Aufsichtsrats bei einer Sitzung am Montag auf dem YouTube-Portal gebilligt, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet.

„Ich möchte betonen, dass diese Entscheidung die aktuelle Situation widerspiegelt und auf der Grundlage dessen getroffen wurde, was wir heute analysiert haben“, sagte der Leiter der Agentur, Antonio Barra Torres.

Das Treffen dauerte mehr als vier Stunden und berücksichtigte die Schlussfolgerungen der Experten der Agentur und ihre Ansichten zur Sicherheit und Wirksamkeit des russischen Arzneimittels.

„Einer der kritischen Momente, auf die wir aufmerksam gemacht haben, ist, dass der Impfstoff das Adenovirus enthält, das sich reproduzieren kann. Daher das Virus, das nur als Instrument zur Abgabe von genetischem Material an menschliche Zellen durch Bildung eines Immunsystems verwendet werden sollte Antwort, reproduziert sich selbst „, erklärte Gustavo Mendes Lima Santos, General Manager für Arzneimittel und biologische Produkte, seinen Rat zum Verbot des Imports des Arzneimittels.

Laut einem der Chefs der Agentur, Alex Machado Campos, dem Hauptredner zu diesem Thema, haben die meisten Länder, die den russischen Impfstoff registriert haben, nicht genug Autorität auf der Welt. In der Zwischenzeit erinnerte der Beamte daran, dass Sputnik V nicht von den europäischen und US-amerikanischen Aufsichtsbehörden zugelassen worden war.

Uniao Quimica, der den russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) in Brasilien vertritt, reichte am 26. März einen neuen Registrierungsantrag bei Anvisa ein. Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften sind solche Anträge innerhalb von sieben Tagen zu prüfen, die Frist kann jedoch gesetzt werden aus, wenn einige der erforderlichen Dokumente nicht rechtzeitig eingereicht wurden. Am nächsten Tag setzte Anvisa die Überprüfung auf unbestimmte Zeit aus und erklärte, dass einige der angeforderten Dokumente noch nicht eingegangen seien.

Dies ist nicht die erste Verzögerung bei der Überprüfung des russischen Impfstoffs, und Uniao Quimicas Chef Fernando Marques warf Anvisa zuvor vorsätzliche Verzögerungen zugunsten anderer COVID-19-Impfstoffhersteller vor. Zuvor hatte das Unternehmen Pläne angekündigt, in Brasilien bis zu 8 Millionen Dosen Sputnik V pro Monat zu produzieren.

Vom 17. bis 23. April besuchte eine Delegation der brasilianischen Regulierungsbehörde Russland, um die Produktionsanlagen von Sputnik V in Vladimir und Ufa zu inspizieren. Ziel dieses Besuchs brasilianischer Experten war es, mehr Informationen über den Produktionszyklus des russischen Impfstoffs zu erhalten, der für die Entscheidung über dessen Notfallverwendung und Importe erforderlich ist.

Sputnik V war der erste Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der zugelassen wurde. Wie beim berüchtigten britisch-schwedische AstraZeneca-Impfstoff handelt es sich hierbei um einen Vektorimpfstoff. Während in Russland längst Massenimpfungen in Bussen stattfinden, ringt man in Deutschland um die Zulassung des Impfstoffs, um ebenfalls mehr Menschenmassen mit Impfstoffen zu spritzen.