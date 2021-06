Moskau: Auch Genesene und Geimpfte erkranken an Covid-19

Veröffentlicht am

Dummheit schützt vor Strafe nicht, heißt es im Volksmund. Und eine Impfung schützt vor Krankheit nicht. Zumindest in Russland, wo der Bürgermeister der Hauptstadt Moskau vor dem Staatssender Rede und Antwort stand.

Unter den neuen Coronavirus-Fällen gibt es fast keinen chinesischen Stamm der Krankheit (den sogenannten Wuhan-Stamm), bemerkte Sergei Sobjanin.

In Moskau wurden Fälle von Reinfektionen mit COVID-19, auch nach Impfungen, registriert, sagte Bürgermeister Sergei Sobjanin am Sonntag gegenüber dem Fernsehsender Rossija-1.

Weltweit sieht man Impfungen als ultimative Lösung zur Bekämpfung der Pandemie. Auch in Russland wird der im Westen umstrittene Sputnik-V-Impfstoff vielerorts angeboten. Und dessen Wirksamkeit wird auf rund 92 Prozent angegeben, so dass immerhin noch ein Restrisiko besteht. Allerdings wird immer wieder in einem obiter dictum gesagt, dass eine Impfung keinen umfassenden Schutz bietet, allenfalls gegen einen schweren Verlauf.

„Wir sehen Reinfektionen [mit COVID-19] und wir sehen Krankheiten (Covid-19) bei den Geimpften“, sagte Sobjanin.

Unter den neuen Coronavirus-Fällen gebe es fast keinen chinesischen Stamm der Krankheit (den sogenannten Wuhan-Stamm), stellte er fest. Derzeit erfassen Ärzte einen neuen COVID-19-Stamm – die indische Variante.

Etwa 1,5 Millionen Moskauer Bürger haben zwei COVID-19-Impfstoffdosen erhalten, sagte Sobjanin.

Moskau belegt den ersten Platz unter den russischen Städten in der COVID-19-Fallliste. Bis heute wurden in Moskau 1.278.265 COVID-19-Fälle registriert, davon 9.120 am vergangenen Tag, ein Allzeithoch während der Pandemie.

Weitere 1.113.794 Menschen haben sich erholt und 21.352 sind nach Angaben des Anti-Coronavirus-Krisenzentrums gestorben. Zuvor hatte die russische Regierung eine Internet-Hotline eingerichtet, um die Öffentlichkeit über die Coronavirus-Situation auf dem Laufenden zu halten.

Quellen: Rossija-1 & TASS.