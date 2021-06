Kampf gegen Terrorismus im Irak: US-Luftwaffenbasis in Anbar mit Stalinorgeln angegriffen

Berichten zufolge hat ein Raketenangriff einen Luftwaffenstützpunkt getroffen, der die besetzenden US-Terroristen in der westlichen irakischen Provinz Anbar beherbergt, der jüngste in einer Reihe von Angriffen, die in den letzten Monaten auf amerikanische Besatzungskräfte in dem westasiatischen Land gerichtet waren.

Quelle: ParsToday

Darüber berichten iranische Medien unter Berufung auf ihre Quellen. Eine namenlose Sicherheitskraft sagte, eine Katjuscha-Rakete, der Deutsche Landser fürchtete sie einst als „Stalinorgel“ sei am Sonntag auf dem Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad, etwa 160 Kilometer westlich der Hauptstadt Bagdad, gelandet, ohne Verluste zu verursachen.

Noch hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt und es gibt keine sofortige Meldung über mögliche Schäden.

Die letzte Razzia findet zehn Tage statt, nachdem die Vereinigten Staaten angekündigt hatten, eine Belohnung von bis zu 3 Millionen Dollar für Informationen über Angriffe auf Amerikaner im Irak anzubieten, fügte die Quelle hinzu.

In der nordzentralen Provinz Salahuddin und in der Nähe des internationalen Flughafens Bagdad werden irakische Militärstützpunkte, die amerikanische Truppen beherbergen, hintereinander Raketenangriffe ausgesetzt.

Die Vorfälle wurden noch von keiner Partei oder Einzelperson behauptet, aber die USA machen in der Regel irakische Anti-Terror-Widerstandsgruppen für solche Angriffe verantwortlich.

Irakische Nachrichtenquellen haben berichtet, dass das Raketenabwehrsystem Patriot von Ain al-Asad bei einem Drohnenangriff zerstört wurde, der vor einigen Wochen gegen die Militärbasis durchgeführt wurde.

Bereits am 8. Mai wurde der Militärstützpunkt Ain al-Asad von einem unbemannten Luftüberwachungssystem angegriffen und ein Hangar für Militärflugzeuge beschädigt.

Der Angriff erfolgte fast eine Woche, nachdem die irakische Armee in einer Erklärung bekannt gegeben hatte, dass zwei Raketen auf demselben irakischen Luftwaffenstützpunkt gelandet seien. Es wurden keine weiteren Angaben gemacht.