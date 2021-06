Militär: „Uralvagonzavod“ stellt neue Panzermodelle auf der Militärausstellung MILEX-2021 in Minsk vor

Veröffentlicht am

Der Rüstungskonzern „Uralvagonzavod“ (UVZ) wird auf der Internationalen Ausstellung für Waffen und Militärausrüstung MILEX-2021 in Minsk moderne und vielversprechende Modelle von gepanzerten Fahrzeugen präsentieren.

Quelle: ANNA News

Das gab der Konzern in einer Pressekonferenz bekannt, die am Montag, den 21. Juni 2021, veröffentlicht wurde.

„Uralvagonzavod (Teil des Konzerns UVZ ist Teil der Rostec State Corporation) wird auf der Militärausstellung MILEX 2021, die vom 23. bist 26 Juni in Mins stattfinden wird, einen T-14-Panzer auf der Armata-Plattform und ein universelles Panzerfahrzeug (UBIM) zeigen. Darüber hinaus werden die Gäste der Veranstaltung weitere vielversprechende gepanzerte UVZ-Fahrzeuge sehen “, sagte der Konzern in einer Pressemitteilung.

Der Kampfpanzer T-14 auf der universellen Raupenplattform „Armata“ verfügt über einen hohen Schutz gegen konventionelle Waffen, einschließlich Präzisionswaffen, eine hohe Feuerkraft und eine erhöhte Manövrierfähigkeit. Der T-14 ist mit Geräten zur Integration in ein automatisches taktisches Staffelsteuerungssystem ausgestattet, das es ihm ermöglicht, mit allen Arten von Truppen und Kampffahrzeugen auf dem Schlachtfeld zu interagieren.

Das universelle gepanzerte Ingenieursfahrzeug, so werden in Russland Pioniere genannt, UBIM hat die Funktionalität von drei Ingenieursfahrzeugen – einem gepanzerten Berge- und Bergefahrzeug, einem technischen Sperrfahrzeug und einem gepanzerten Minenräumfahrzeug. UBIM soll den Truppenvormarsch sicherstellen und Ingenieurarbeiten direkt an der Kontaktlinie mit dem Feind durchführen, auch auf radioaktiv verseuchtem Gelände.

Die Ausstellung des Unternehmens wird auch das Panzerunterstützungs-Kampffahrzeug Terminator BMPT, die Kampfpanzer T-90MS, T-90S und den verbesserten Panzer T-72 zeigen. Diese Fahrzeuge haben sich mit hohen Kampf- und Einsatzeigenschaften, außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und minimalem Wartungsaufwand im Betrieb bewährt.