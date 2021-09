Über die „Fledermaus-Theorie“, die für den Ursprung der Covid-19-Pandemie verantwortlich sein soll, wurde hier mehrmals berichtet. Seit Monaten versuchen die USA nun China für den Ausbruch der Pandemie verantwortlich zu machen. Aber neue Berichte legen nahe, dass in einem US-finanzierten Labor in Wuhan an Fledermäusen geforscht wurde.

Zahlreiche Portale, wie RIA Novosti oder The Intercept berichten unter Berufung auf Dokumente und Aussagen von Experten und Fachleuten.

Der Bericht kommt im Anschluss an die Veröffentlichung eines nicht schlüssigen Berichts über die Ursprünge von COVID-19 durch US-Geheimdienste. Während die meisten ein Laborleck ausschlossen, glaubten einige, dass die Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Die amerikanische Gesundheitsorganisation EcoHealth Alliance erhielt ab 2014 mehrere Millionen Dollar an Finanzierung von der US-Regierung, um die Erforschung von Krankheitserregern, einschließlich Coronaviren, durchzuführen und nach der Möglichkeit zu suchen, dass sie von Tieren auf den Menschen überspringen, berichtete The Intercept unter Berufung auf Dokumente, die über eine Freiheit von Anfrage nach Informationsgesetz. Das Unternehmen wurde vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases mit einem der Programme gefördert, das von 2014 bis April 2020 andauerte und ein weiteres bis heute andauert.

Laut rund 900 Seiten erhaltener Dokumente, die von Experten und Aktivisten für The Intercept analysiert wurden, untersuchte die EcoHealth Alliance in Fledermäusen gefundene Coronaviren im Level-3-Labor des Wuhan University Center for Animal Experiment – ​​nicht im Wuhan Institute of Virology, wie viele Unterstützer von Verschwörungstheorien und einige US-Regierungsbeamte glaubten.

Der Zuschuss für diese Forschung hieß Berichten zufolge „Das Risiko der Entstehung des Fledermaus-Coronavirus verstehen“ und untersuchte nicht nur Viren, die natürlich in Höhlenfledermäusen vorkommen, sondern auch in solchen, die gentechnisch verändert sein sollen.

„[Diese Dokumente sind] ein Fahrplan für die Hochrisikoforschung, die zur aktuellen Pandemie hätte führen können“, sagte Gary Ruskin, Exekutivdirektor der US-amerikanischen Right To Know-Gruppe, die die Ursprünge von Covid-19 untersucht.

Während der Direktor der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, die Theorie des Laborlecks zurückwies, behauptet The Intercept, dass Unternehmensdokumente Bedenken aufkommen lassen, dass eine solche Forschung zu einem Ausbruch und der aktuellen Pandemie geführt haben könnte. Nach Angaben des Medienunternehmens wurden vom US-Unternehmen rund 599.000 US-Dollar verwendet, um Bemühungen zur Identifizierung und Veränderung, angeblich um menschenähnliche Zellen zu infizieren, im Wuhan Institute of Virology zu finanzieren.

Richard Ebright, ein Molekularbiologe an der Rutgers University, sagte der Verkaufsstelle, dass die Dokumente Daten über die Forschung an im Labor hergestellten Viren enthalten, die geschaffen wurden, um Labormäuse zu infizieren, die den menschlichen Organismus nachahmen. Laut Ebright haben Forscher mindestens zwei verschiedene Arten von Coronaviren geschaffen, die erfolgreich „humanisierte Mäuse“ infizierten.

„Die von ihnen konstruierten Viren wurden auf ihre Fähigkeit getestet, Mäuse zu infizieren, die so konstruiert wurden, dass sie Rezeptoren des menschlichen Typs auf ihrer Zelle aufweisen. Während sie an SARS-bezogenen Coronavirus arbeiteten, führten sie gleichzeitig ein paralleles Projekt zu MERS-bezogenen Coronaviren durch.“ Coronavirus [das das Nahost-Atemwegssyndrom verursacht]“, sagt

Richard Ebright.

Eine andere Molekularbiologin, Alina Chan vom Broad Institute, sagte, die Dokumente zeigten auch, dass die EcoHealth Alliance über die Risiken der Arbeit mit Coronaviren Bescheid wusste. Sie beschäftigten sich nämlich mit Feldwissenschaftlern, die in engem Kontakt mit Coronavirus-infizierten Fledermäusen und den Nebenprodukten ihrer Aktivitäten standen und gebissen wurden, stellte der Biologe fest. Chan sagte, das Unternehmen habe sogar Fälle von Bissen registriert, aber aus den Dokumenten ist unklar, ob Aufzeichnungen geführt wurden.

Fledermäuse sind einer der Hauptverdächtigen für die Quelle von COVID-19. Die Krankheit, die den gesamten Planeten befallen und Hunderte von Millionen infiziert hat, ähnelt genetisch den Viren, die in diesen Säugetieren vorkommen. Die EcoHealth Alliance spielte mit ihrem Kommunikationsmanager Robert Kessler die Bedeutung der Ergebnisse herunter und sagte, das Unternehmen habe lediglich Zuschüsse beantragt, um Forschungen durchzuführen, die die US-Behörde für wichtig halte.

Nach der ersten Forschung, deren Finanzierung im April 2020 von der Trump-Administration ausgesetzt wurde, wurde Berichten zufolge im August 2020 eine neue mit dem Titel „Understanding Risk of Zoonotic Virus Emergence in Emerging Infectious Disease Hotspots of Southeast Asia“ gestartet. Diesmal zielt es darauf ab, Ressourcen im asiatischen Raum im Falle eines Ausbruchs einer neuartigen Infektionskrankheit zu skalieren und einzusetzen, heißt es in der Medienstelle unter Berufung auf Dokumente.

Die Ergebnisse von The Intercept folgen der Veröffentlichung eines von US-Präsident Joe Biden von US-Geheimdiensten angeordneten Berichts über die Ursprünge von COVID-19. POTUS gab am 27. August bekannt, dass die Ergebnisse der Spionageagenturen nicht schlüssig seien: Während die Mehrheit die Theorie des „chinesischen Laborlecks“ des Auftretens des Coronavirus als „unwahrscheinlich“ einstufte, schlugen einige vor, dass dies nicht ausgeschlossen werden kann. Peking wies wiederholt die Vorstellung zurück, dass eines seiner Labors, das routinemäßig mit Coronaviren arbeitet, den tödlichen Krankheitserreger fälschlicherweise entwickelt und/oder unbeabsichtigt in die Wildnis entlassen hat.

Bereits im Mai 2020 veröffentlichte die bulgarische Journalistin Dilyana Gaythandshieva eine Reportage, die dokumentiert, wie die USA seit Jahren in Georgien versuchten Viren aus Fledermäusen zu extrahieren. Seit drei Jahren tauchen immer wieder auf dem Portal ArmsWatch berichte auf, die das weltweite US-Biowaffenprogramm dokumentieren.

Quellen: Sputnik international, RIA Novosti, The Intercept, ArmsWatch.