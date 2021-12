Syrische Truppen blockieren US-Konvoi in Hasakah

Veröffentlicht am

Inmitten schwelender öffentlicher Ressentiments über den Einsatz amerikanischer Besatzungstruppen im Nordosten Syriens haben Regierungstruppen einen US-Militärkonvoi blockiert, der versuchte, eine Gemeinde an der Nordflanke der energiereichen Provinz Hasakah zu passieren.

Laut einem Bericht der syrischen Agentur SANA haben syrische Armeetruppen, die an einem Sicherheitskontrollpunkt in der Nähe des Dorfes al-Dirdara stationiert waren, am Dienstagabend den Konvoi aus fünf gepanzerten Fahrzeugen abgefangen.

Die amerikanischen Truppen waren daraufhin gezwungen, umzukehren und in die Richtung zurückzukehren, aus der sie gekommen waren. Es gab keine Berichte über Zusammenstöße oder Verletzungen.

Am 16. Dezember wurde ein US-Konvoi aus fünf US-Militärfahrzeugen, begleitet von einem Fahrzeug von von den USA unterstützten kurdischen Militanten, die mit den sogenannten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) verbunden sind, zum Rückzug gezwungen, nachdem Einheimische aus den Dörfern von al-Damkhiya und Abu Dhuwail in derselben syrischen Provinz blockierten eine Straße und verhinderten ihre Bewegung.

Damaskus betrachtet die Präsenz der US-Streitkräfte auf seinem Territorium als rechtswidrig und illegal mit dem Ziel, die Ressourcen des Landes zu plündern.

Syrer protestieren gegen von den USA unterstützte SDF-Kämpfer

Darüber hinaus haben Syrer in der Provinz Hasakah eine Protestaktion organisiert, um die Präsenz von SDF-Kämpfern in ihrer Region zu verurteilen.

SANA berichtete unter Berufung auf lokale Quellen, dass Bewohner des Viertels al-Zohour südlich der Provinzhauptstadt Hasakah am Dienstag eine Demonstration aus Protest gegen willkürliche Maßnahmen der von den USA unterstützten Extremisten veranstaltet haben, die insbesondere junge Männer dazu zwangen, in ihren Reihen zu kämpfen und Plünderung der Energiereserven.

Die Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Sicherheitsbedingungen in den von der SDF kontrollierten Gebieten in den nördlichen und nordöstlichen syrischen Provinzen Raqqah, Hasakah und Dayr al-Zawr verschlechtert haben.

Einheimische Syrer beklagen, dass die ständigen Razzien der SDF einen Zustand der Frustration und Instabilität erzeugt haben, der ihre Geschäfte und ihren Lebensunterhalt ernsthaft beeinträchtigt.

Einwohner werfen den von den USA unterstützten Militanten vor, Rohöl gestohlen zu haben und sich weigern, Geld für Dienstleistungssektoren auszugeben.

Auch den SDF angeschlossenen Gemeinderäten wird Finanzkorruption vorgeworfen.

Quelle: ParsToday