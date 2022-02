Die Ukraine und Deutschland wehren sich gegen US-Vorwürfe einer bevorstehenden russischen Invasion

Veröffentlicht am

Die Ukraine und Deutschland haben sich gegen Annahmen Washingtons über russische Absichten, in den ehemaligen Sowjetstaat einzudringen, zurückgedrängt, als die Spannungen weiter eskalierten, nachdem US-Präsident Joe Biden gewarnt hatte, dass Russland „innerhalb von Tagen“ einen Angriff starten könnte.

Berichten zufolge tadelte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in einer Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz erneut die Biden-Regierung dafür, dass sie „Panik“ in Bezug auf die russische Truppenaufstockung an der Landesgrenze und ihre düsteren Vorhersagen über eine angebliche russische Invasion geschaffen habe könnte unmittelbar bevorstehen.

Seine Worte widersprechen der täglichen Berichterstattung in westlichen Medien, die wie gewohnt das US-Narrativ übernehmen.

„Wir glauben nicht, dass wir in Panik geraten müssen“, sagte Selenskyj auf der jährlichen Konferenz, an der hochrangige Beamte und Sicherheitsexperten aus aller Welt in der deutschen Stadt teilnahmen.

Auch die deutsche Außenministerin schien die Rhetorik abzumildern, indem sie vor Versuchen warnte, Russlands Entscheidungen zur Ukraine zu erraten oder anzunehmen. „Wir wissen noch nicht, ob ein Anschlag beschlossen wurde“, sagte Annalena Baerbock am Rande der Konferenz.

Westliche Länder haben Russland in den letzten Wochen beschuldigt, eine Invasion in der Ukraine vorzubereiten, indem es 150.000 Soldaten und Waffen nahe der Grenze zu diesem Land zusammengezogen hat. Russland hat die Behauptung zurückgewiesen und erklärt, die militärische Aufrüstung sei defensiver Natur.

In einem wichtigen Schritt zur Deeskalation kündigte Moskau vergangene Woche an, dass ein Teil der in den Grenzgebieten zur Ukraine stationierten Truppen zu ihren Stützpunkten zurückkehren werde. Es veröffentlichte auch Filmmaterial, das Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zeigt, die auf Eisenbahnwaggons verladen werden. Die USA und ihre NATO-Verbündeten haben den Schritt jedoch heruntergespielt.

Putin hat davor gewarnt, dass die USA bewusst ein Szenario entwerfen, um Russland in einen Krieg um die Ukraine zu locken. Der Kreml hat wiederholt gesagt, dass der Ausbau der NATO-Militärinfrastruktur in der Ukraine eine rote Linie für Moskau darstellt und dass jede zukünftige Erweiterung die Ukraine und andere ehemalige Sowjetstaaten ausschließen muss.

Die Regierungstruppen der Ukraine und pro-russische Kräfte haben sich in den vergangenen Tagen gegenseitig beschuldigt, eine riesige neue Welle von Angriffen und wiederholten Waffenstillstandsverletzungen in den östlichen Regionen Lugansk und Donezk, die zusammen als Donbass bekannt sind, gestartet zu haben.

Russland hat sich bereits besorgt über die Umstände in der Ostukraine geäußert und gesagt, die Situation sehe möglicherweise „sehr gefährlich“ aus.

Donezk und Luhansk wurden 2014 von ethnischen Russen in selbsternannte Republiken umgewandelt. Das führte zu einem blutigen Konflikt zwischen den Regierungstruppen und bewaffneten Separatisten.

China: Bedenken Russlands „sollten ebenfalls respektiert werden“

In einer ähnlichen Entwicklung forderte Chinas Außenminister am Samstag den Westen auf, Russlands Bedenken hinsichtlich der Ukraine zu respektieren, und stellte in Frage, ob eine NATO-Erweiterung nach Osten den Frieden garantieren würde.

„Die Ukraine sollte eine Brücke sein, die Ost und West verbindet, keine Frontlinie“, sagte Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz per Videoschalte. „Alle Parteien haben das Recht, ihre Bedenken zu äußern, wobei auch die begründeten Bedenken Russlands respektiert und beachtet werden sollten.“

Russland hat von der NATO rechtsverbindliche Garantien verlangt, dass es seine Ostexpansion stoppen und zu seinen Grenzen von 1997 zurückkehren wird. Es forderte auch, dass das Militärbündnis die Ukraine niemals als Mitglied aufnimmt. Der Kreml sagt jedoch, Russlands wichtigste Sicherheitsforderungen seien von den USA nicht berücksichtigt worden, nachdem Washington schriftliche Antworten an Moskau übermittelt hatte.

Kuba: Die USA entfesselten eine Propagandahysterie in Russland

Ebenfalls am Samstag sagte der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez Parrilla, Havanna betrachte Washingtons Anschuldigungen gegen Russland wegen einer angeblichen Invasion in der Ukraine als „Propagandahysterie“ und lehne die Osterweiterung der NATO ab.

„Wir lehnen die von der US-Regierung gegen Russland ausgelöste Medien- und Propagandahysterie entschieden ab und lehnen die Expansion der NATO in Richtung der Grenzen dieser Schwesternation entschieden ab“, sagte er in einem Twitter-Beitrag.

Der Kreml hat die US-Behauptungen einer russischen Invasion bereits als „leer und unbegründet“ zurückgewiesen und erklärt, dass sie als Trick dienen, um die Spannungen zu eskalieren, und betont, dass Russland keinerlei Bedrohung für irgendjemanden darstelle.