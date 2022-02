Great Reset: WEF enthüllt seinen Plan zur globalen Überwachung und Einführung eines Sozialkreditsystems

Veröffentlicht am

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat sein globales Sozialkreditsystem (social credit) enthüllt, das ihm die Macht geben wird, Bürger zu kontrollieren und Menschen zu bestrafen, die von den globalen Eliten als „nicht vertrauenswürdig“ erachtet werden.

Alles Verschwörungstheorie, obwohl die Daten und Dokumente überall öffentlich einsehbar sind?! Wer den westlichen Medien glauben schenkt, läuft bald in sein eigenes Messer. Mehrfach wurde hier bereits Ende 2020 über die Pläne und Machenschaften der Weltelite berichtet.

Im Februar 2022 veröffentlichte das WEF von Klaus Schwab einen neuen Bericht „Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries“, der ihre Pläne für die Schaffung der Vierten Industriellen Revolution, einer Verschmelzung der „physischen, digitalen und biologischen Welt“, detailliert beschreibt.

Der Bericht erklärt, dass „die COVID-19-Pandemie zu einer verstärkten Konzentration auf die Macht medizinischer Daten, insbesondere sogenannter Impfpässe, geführt hat. Diese Pässe dienen naturgemäß als eine Form der digitalen Identität.“

Das Portal Raifoundation.com berichtet: Eine solche digitale Identität kann unter anderem verwendet werden, um auf Ihre Krankenversicherungsbehandlungen zuzugreifen, Gesundheitsgeräte und Ihre Telefone zu überwachen, ein Bankkonto zu eröffnen und Finanztransaktionen durchzuführen.

Mit Ihrem digitalen Pass können Sie Reisen buchen und damit durch den Zoll gehen. Sie können eine solche digitale ID auch zum Einkaufen, für soziale Medien, zur Abstimmung, zum Einreichen von Steuererklärungen und zum Sammeln von Vorteilen verwenden.

Auch das WEF sieht in der Telekommunikation eine wesentliche Rolle. Mit einer digitalen Identität können Geräte und Daten im Netzwerk überwacht werden.

Alternatives Kredit-Scoring

Das digitale Identitätssystem des WEF legt nun den Grundstein für ein globales Sozialkreditsystem, das ihnen die Macht gibt, Bürger zu kontrollieren und diejenigen zu bestrafen, die sie für „nicht vertrauenswürdig“ halten.

Der WEF-Bericht besagt, dass Dritte auf der Grundlage Ihrer Kredithistorie, Ihrer Krankengeschichte und Ihres Online-Verhaltens Urteile fällen. Zum Beispiel: „Eine Bank entscheidet über die Attraktivität einer Person für einen Kredit.“

Banken werden das soziale Verhalten einer Person online und offline bei der Kreditvergabe berücksichtigen; Dies wird als alternatives Kredit-Scoring bezeichnet, das Big Data nutzt, um nicht nur die Finanzhistorie, sondern auch das soziale Verhalten zu analysieren. Leider riskiert diese Art von System die Einführung eines Sozialkreditsystems wie das der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), bei dem der Zugang zu Waren und Dienstleistungen auf dem sozialen Verhalten einer Person basiert.

Laut dem WEF-Bericht umfassen digitale Identitätsschemata:

Profil: Kann inhärente Datenattribute (z. B. biometrische Daten) oder zugewiesene Attribute (z. B. Namen oder nationale Kennnummern) enthalten. – Historie: Kredit- oder Krankengeschichten, Online-Kaufverhalten

Schlussfolgerungen: Urteile oder Entscheidungen, die auf der Grundlage von Authentifizierungsprozessen, Profilen und Historien getroffen werden (z. B. entscheidet eine Bank über die Attraktivität einer Person für einen Kredit).

Beim virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF), das vom 25. bis 29. Januar stattfand, wurde Alternative Credit Scoring auf die Tagesordnung gesetzt. Traditionelles Kredit-Scoring analysiert das finanzielle Verhalten einer Person; Beim alternativen Kredit-Scoring wird auch das Sozialverhalten einer Person berücksichtigt.

Wie bereits bei der RAIR Foundation USA berichtet, sind die Methoden, mit denen die nicht gewählten Globalisten Ihre privatesten Daten extrahieren wollen, unglaublich invasiv. Dazu gehören Geräte, die in Ihren Körper, Ihr Zuhause und die Städte, in denen Sie leben, implantiert sind. Ziel ist es, mit allen erforderlichen Mitteln so viele Informationen wie möglich über Sie zu sammeln.

Die Zukunft des WEF beinhaltet die ständige Überwachung von Menschen und ihrer Umgebung durch das Ökosystem Internet of Bodies (IoB). Dieses Ökosystem verbindet Menschen mit Technologie durch Geräte, die es dem Forum ermöglichen, riesige Datenmengen über eine Person zu erhalten. Die RAND Corporation erklärt, dass das Internet der Körper, kurz IoB, ist eigentlich ein Ökosystem. Es handelt sich um eine Reihe von Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, Software enthalten und entweder persönliche Gesundheitsdaten über Sie sammeln oder die Körperfunktion verändern können. Wir betrachten das Internet der Körper als diese Sammlung all dieser Geräte sowie aller Daten, die die Geräte über Sie sammeln.

RAND warnt davor, dass das IoB auch unsere intimsten persönlichen Informationen gefährden und viele ethische Bedenken hervorrufen könnte. Sie warnen sogar davor, dass es „die globalen geopolitischen Risiken erhöhen könnte, weil Überwachungsstaaten IoB-Daten verwenden können, um autoritäre Regime durchzusetzen“. Wie der WEF Global Risks Report 2019 zugab, „ist Autoritarismus einfacher in einer Welt der totalen Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit“.

Trotz der enormen Risiken und Warnungen unterstützt das WEF die weit verbreitete Einführung des IoB, mit dem es das menschliche Verhalten kontrollieren und gleichzeitig Zugang zu den sensibelsten Gesundheits-, Finanz- und Verhaltensdaten einer Person erhalten kann. Dieses Ökosystem ist Teil der Vierten Industriellen Revolution, die das WEF für seine „Great Reset“-Agenda nutzen möchte.

Kein Wunder, dass das WEF in einem Bericht vom Juli 2020 „Stakeholder aus allen Sektoren, Branchen und Regionen“ aufforderte, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten, „um das Potenzial des IoB voll auszuschöpfen“.

Datenvermittler

Sobald unsere Daten extrahiert sind, werden die World Economic Forums, „Datenvermittler“, bereit sein, „Ihnen zu helfen“.

„Diese Dritten würden als Bindeglied zwischen Personen und Organisationen dienen, die ihre Daten sammeln, oder zwischen Unternehmen und ihren Partnern.“ Wie Kate Kaye feststellt, „könnten sie viele Formen annehmen, von digitalen Agenten bis hin zu Treuhändern, die Menschen und ihre Datenschutzentscheidungen vertreten. Oder sie könnten Trusts sein, die kollektive Datenverhandlungen im Namen einzelner Personen oder Unternehmen erleichtern. Datenintermediäre könnten mithilfe künstlicher Intelligenz sogar automatisierte Entscheidungen treffen.“ Das WEF berichtet,

Auf ihrer grundlegendsten Ebene erleichtern sie den Informationsaustausch; In ihrer ausgeklügeltsten Form können sie Entscheidungen treffen, auch im Namen von Menschen.

Obwohl Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum der Welt vorgaukeln möchten, ihre Ziele seien die Verbesserung unserer „Gesundheit“ und unseres „Wohlbefindens“, beabsichtigen sie jedoch, die Menschen auf globaler Ebene zu dominieren.