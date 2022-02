Veröffentlicht am

Schwere Angriffe fanden in den vergangenen Tagen auf die beiden Donbass-Republiken Donezk und Lugansk statt.

Insgesamt 49 Waffenstillstandsverletzungen durch die ukrainischen Streitkräfte wurden am vergangenen Tag auf dem Territorium der selbsternannten Volksrepublik Lugansk (LVR) registriert, teilte die LVR-Mission beim Joint Center for Control and Coordination (JCCC) mit.

Auch ukrainische Soldaten kamen bei den Attacken ums Leben, wie es gestern im Zuge um die westliche Berichterstattung zum Vorschein kam. Demnach starben mindestens zwei Soldaten auf Seiten der Ukraine.

„Am 19. Februar 2022 wurden insgesamt 49 Waffenstillstandsverletzungen der ukrainischen Streitkräfte registriert. Bei einigen von ihnen wurden schwere Waffen eingesetzt“, teilte die Mission in ihrem Telegram-Kanal mit.

Die Angriffe richteten sich gegen 27 Wohngebiete der Republik.

Die Situation entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine verschlechterte sich am Morgen des 17. Februar. Die Vertreter der DVR und LVR berichteten von einigen der intensivsten Bombardierungen der Kiewer Streitkräfte in den letzten Monaten. Der Beschuss beschädigte einige zivile Einrichtungen.

Die Streitkräfte der Ukraine haben am späten Samstag und am frühen Sonntag sechs besiedelte Gebiete in der selbsternannten Volksrepublik Donezk beschossen, darunter die größte Stadt Donezk, teilte die DVR-Mission beim Gemeinsamen Kontroll- und Koordinierungszentrum (JCCC) mit.

Laut dem Bericht, der im Telegram-Kanal der Mission veröffentlicht wurde, wurden die Städte Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka und Spartak zwischen 21:04 und 23:52 Uhr Moskauer Zeit beschossen.

Donezk wurde am Sonntag um 00:03 Uhr beschossen. Das Feuer zielte auf die Fabrik für chemische Produkte in Donezk.

Am Freitag kündigten die Führer der Volksrepubliken Lugansk und Donezk (LVR und DVR), Leonid Pasechnik und Denis Puschilin, die Evakuierung der Einwohner der Republiken nach Russland an und verwiesen auf die zunehmende Gefahr von Feindseligkeiten. Am Samstag wurde in den Republiken eine umfassende Mobilisierung angekündigt.

Quellen: JCCC, TASS.