Johnson: Putin plant den größten Krieg in Europa seit 1945

Der britische Premierminister Boris Johnson hat davor gewarnt, dass Beweise darauf hindeuten, dass Wladimir Putin „den größten Krieg in Europa seit 1945“ plant, und es gab bereits Anzeichen dafür, dass der Plan „in gewisser Weise“ begonnen hat.

Johnson sagte, dass Geheimdienste darauf hindeuten, dass Russland beabsichtigt, einen Angriff von Weißrussland aus zu starten, um die ukrainische Hauptstadt Kiew zu umzingeln.

Während einer Sicherheitskonferenz in München fügte der Premierminister hinzu: „Der Plan, den wir sehen, sieht etwas vor, das der größte Krieg in Europa seit 1945 sein könnte, nur in Bezug auf das schiere Ausmaß.“ Er warnte auch davor, dass Putin Jahrzehnte bevorstehen würden „Blutvergießen und Elend“, wenn seine Truppen in die Ukraine einmarschieren.

The Mail Online berichtet: Seine Kommentare spiegelten die Warnung von Präsident Joe Biden wider, dass die USA Grund zu der Annahme haben, dass russische Streitkräfte in den kommenden Tagen „beabsichtigen, die Ukraine anzugreifen“, einschließlich eines Angriffs auf Kiew.

Herr Johnson sagte auch, dass die Menschen „die schieren Kosten an Menschenleben“ verstehen müssten, die eine solche Invasion „mit sich bringen“ könne, sowohl für Ukrainer als auch für Russen.

Er fügte hinzu: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Plan in gewisser Weise bereits begonnen hat.“

Seine deutliche Warnung kam, nachdem er gewarnt hatte, dass eine Invasion in der Ukraine „in Bewegung“ zu sein scheint und „die Zerstörung eines demokratischen Staates“ verursachen könnte und „der Schock auf der ganzen Welt widerhallen wird“.

Der Premierminister sagte, dass die Aggression in von Separatisten gehaltenen Gebieten im Osten der Ukraine das Potenzial habe, ein „Auftakt zu größeren Aktionen“ zu sein, wobei der Westen eine sogenannte „False-Flag“-Operation befürchte, die Moskau Deckung geben könnte, um Krieg zu führen Kiew.

Herr Johnson machte die Kommentare gegenüber den Rundfunkanstalten nach seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er sich mit führenden Politikern der Welt trifft, um die Spannungen in Osteuropa zu erörtern.

Als er gestern auf dem Gipfel sprach, sagte Premier Johnson, die „Omen sind düster“ aus Russland über die Möglichkeit einer Invasion in den kommenden Tagen und dass die Welt „die Schwere dieses Moments nicht unterschätzen“ könne.

Währenddessen stießen Deutschland und die Ukraine andere Töne an und kritisierten die bislang ausgebliebenen Kriegswarnungen der USA im Hinblick auf eine russische Invasion. In Russland selbst bewertete man die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz als ein „Selbstgespräch des Westen“.