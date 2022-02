In letzter Zeit wurde die Aufmerksamkeit der Weltmedien auf die Situation um die Ukraine gelenkt. Zahlreiche Nachrichtenagenturen verfolgen sorgfältig die Bewegung russischer Truppen sowohl auf dem Territorium der Russischen Föderation als auch in Weißrussland, wo das Militär an Übungen teilnimmt.

Quelle: ANNA News/Ukrainisches Militär

Gleichzeitig schenken die Medien dem Donbass, wo das ukrainische Militär seit acht Jahren gegen die lokale Bevölkerung kämpft, wenig Aufmerksamkeit. Im Zusammenhang mit der Verschärfung der internationalen Lage lohnt es sich, die Zusammensetzung der Gruppierung der Streitkräfte der Ukraine in der sogenannten Zone der Joint Forces Operation zu berücksichtigen.

Die analytische Nachrichtenagentur ANNA News veröffentlichte einen Bericht, der sich mit der Zusammensetzung der ukrainischen Streitkräfte an der Donbass-Frontlinie beschäftigt und beruft sich dabei auf Angaben und Materialien des ukrainischen Militärs.

Das ukrainische Militär im Donbass ist in zwei operativ-taktische Gruppierungen (OTG), „Norden“ und „Osten“ unterteilt. Der erste von ihnen widersetzt sich der Volksmiliz Lugansk und hält auch Positionen in der Region Gorlowka in der Volksrepublik Donezk Die südlicheren Abschnitte der Front werden von ukrainischen Einheiten kontrolliert, die Teil der Wostok OTG sind.

Die Zusammensetzung der OTG „Sever“ umfasst derzeit Einheiten der 79. und 95. Luftangriffs-, 24. und 30. mechanisierten sowie der 57. motorisierten Infanteriebrigade. In der Verantwortungszone der Gruppe operieren auch Einheiten des 8. Regiments der ukrainischen Spezialeinheiten. Einheiten der 40. und 26. Artillerie und der 17. Panzerbrigade wurden eingesetzt, um die kombinierten Waffen- und Luftangriffsformationen zu verstärken.

Ukrainische Fallschirmjäger sind nahe der Grenze zu Russland nördlich von Luhansk stationiert. Es ist erwähnenswert, dass nicht die gesamte 79. Luftangriffsbrigade (79. Luftlandeangriffsbrigade) in dieser Richtung präsent ist, sondern nur ihre verstärkte taktische Bataillonsgruppe. Dieser Abschnitt der Frontlinie ist relativ ruhig, was nicht über die Verantwortungszone der benachbarten ukrainischen Formation gesagt werden kann.

Die 57. motorisierte Infanteriebrigade (57. motorisierte Infanteriebrigade) der Streitkräfte der Ukraine hält Positionen westlich der 79. Luftlandebrigade. Der Zuständigkeitsbereich der Formation umfasst einen Abschnitt in der Nähe der Dörfer Krymskoye und Kryakovka, wo regelmäßig gegenseitiger Beschuss stattfindet. Die Brigade besteht aus 3 motorisierten Infanteriebataillonen und einer Panzerkompanie auf dem T-64. Die Artilleriegruppe des Geländes wird durch eine Abteilung veralteter D-20-Haubitzen repräsentiert. Die 57. motorisierte Schützenbrigade ist wie alle motorisierten Infanteriebrigaden der Streitkräfte der Ukraine eine mittelmäßige Formation. Sie verfügt nicht über genügend Schützenpanzer, im Durchschnitt ist eine Kompanie pro motorisiertem Schützenbataillon damit ausgerüstet, das Personal wird mit Lastwagen transportiert. In großer Zahl gibt es veraltete gepanzerte Aufklärungs- und Patrouillenfahrzeuge BRDM-2. Die Einheit befindet sich seit Juni 2021 im Donbass und wird bald rotiert.

In der Gegend von Novotoshkovsky, westlich des Standorts der 57. motorisierten Schützenbrigade, befindet sich eine taktische Bataillonsgruppe der 17. Panzerbrigade (17. OTBR). Es wurde auf der Grundlage eines mechanisierten Bataillons und einer Aufklärungskompanie der Formation gebildet.

Quelle: ANNA News/Armija Inform.

Westlich der BTG der 17. Brigade befindet sich der Standort der 24. mechanisierten Brigade (24. Brigade). Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst das Gebiet in der Nähe der Siedlung Zolote, wo die Streitkräfte der Ukraine bereits 2019 den Abzug der Streitkräfte der Parteien verhinderten. Dieser Abschnitt ist der heißeste an der Frontlinie im LPR. Die 24. motorisierte Schützenbrigade ist eine der stärksten kombinierten Waffenformationen der ukrainischen Armee. Die Brigade besteht aus drei mechanisierten (BMP-2) und Panzer- (T-72) Bataillonen sowie Aufklärungs- und Pionierkompanien. Die Kunstgruppe der Brigade wird durch zwei selbstfahrende Haubitzen (auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 „Gvozdika“ und 2S3 „Acacia“) und Jet-Divisionen (BM-21 „Grad“) vertreten.

Einheiten der 24. motorisierten Brigade wurden mit einem Artillerie-Bataillon von 2S5 Giacint-S selbstfahrenden Artillerie-Reittieren der 26. Artillerie-Brigade verstärkt.

Die Richtung Debaltsewo ist immer noch eine der angespanntesten. Die 30. mechanisierte Brigade (30. OMBR) der Streitkräfte der Ukraine hält Positionen in diesem Sektor. Die Formation besteht aus drei mechanisierten (BMP-2) und Panzer- (T-64) Bataillonen sowie Aufklärungs- und Pionierkompanien. Die Kunstgruppe der Brigade ist auch durch zwei selbstfahrende Haubitzen (auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 „Gvozdika“ und 2S3 „Akatsiya“) und Jet-Divisionen (BM-21 „Grad“) vertreten. Ende Januar griffen Soldaten der 30. motorisierten Brigade einen Beobachtungsposten der Volksmiliz der LPR an, wobei ein Verteidiger des Donbass getötet wurde. Das ukrainische Kommando verstärkte diese Formation mit einer Haubitzendivision 2A36 „Hyacinth-B“ der 40. Artillerie-Brigade.

Die 95. Luftangriffsbrigade der Streitkräfte der Ukraine (95. Luftlandebrigade) operiert im Gebiet Gorlowka. Diese Formation umfasst ein mit D-30-Haubitzen (18 Kanonen) bewaffnetes Artillerie-Bataillon und ein selbstfahrendes Haubitzen-Artillerie-Bataillon auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 Gvozdika (18 Fahrzeuge). Darüber hinaus verfügt die Brigade über eine Batterie mehrerer Raketenwerfer BM-21 „Grad“ aus 6-Installationen und eine Kompanie von T-80-Panzern. Die Luftangriffsbataillone der Formation bewegen sich auf gepanzerten Fahrzeugen BTR-80 und Humvee.

Darüber hinaus operiert das 8. MTR-Regiment im Verantwortungsbereich des nördlichen „Anti-Terror-Zone“. Dies ist die kampfbereiteste und am besten ausgerüstete Einheit der ukrainischen Armee. Seine Soldaten arrangieren regelmäßig Razzien auf die Positionen des Lugansker Gebietes.

Kommen wir nun zur OTG „Wostok“ (Osten) . Die Verbindung mit der Gruppierung „Nord“ wird vom 503. separaten Bataillon des Marine Corps der Streitkräfte der Ukraine gehalten. Die Einheit ist mit Infanterie-Kampffahrzeugen BMP-1 und BMP-2 bewaffnet.

Die 56. motorisierte Infanteriebrigade (56. motorisierte Schützenbrigade) der Streitkräfte der Ukraine wird in Richtung Donezk eingesetzt. Die Formation ist schlecht mit schweren Waffen gesättigt. Für drei motorisierte Infanteriebataillone wird maximal eine Kompanie auf dem BMP-1 getippt. Die Artilleriegruppe des Geländes wird durch eine Abteilung veralteter D-20-Haubitzen repräsentiert. Die Brigade hat eine Panzerkompanie auf dem T-64.

Quelle: ANNA News

Die 25. Fallschirmjäger Brigade (25. OVDBR) ist im Raum Avdiivka stationiert. Die Verbindung hat eine ziemlich hohe Kampffähigkeit. Zwei Bataillone der 25. OVDbr sind mit BMP-2 bewaffnet, das dritte BMD-2. Die Einheit hat eine Panzerfirma auf dem T-80. Die Brigade umfasst ein mit D-30-Haubitzen (18 Kanonen) bewaffnetes Artillerie-Bataillon und ein selbstfahrendes Haubitzen-Artillerie-Bataillon auf selbstfahrenden Kanonen 2S9 „Nona“ (18 Fahrzeuge). Darüber hinaus verfügt die Brigade über eine Batterie mit mehreren Startraketensystemen BM-21 „Grad“ von 6-Installationen.

Die 54. mechanisierte Brigade (54. motorisierte Brigade) der Streitkräfte der Ukraine ist im Gebiet Marinka stationiert. Zwei Bataillone der Formation sind mit BMP-1 bewaffnet, das dritte (46. separater Angriff „Donbass-Ukraine“) hat zusammen mit BMP-1 mehrere BMP-2. Die Kunstgruppe der Brigade wird durch zwei selbstfahrende Haubitzen (auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 „Gvozdika“ und 2S3 „Acacia“) und Jet-Divisionen (BM-21 „Grad“) vertreten. Das Panzerbataillon der 54. motorisierten Brigade ist mit T-64BV bewaffnet. Separat muss über 46 OShB gesagt werden. Die Einheit wurde aus den Militanten gebildet, die das Donbass-Bataillon von Semyon Semenchenko verlassen haben. Es hat eine eigene Panzerfirma.

Darüber hinaus operiert das 74. separate Aufklärungsbataillon im Gebiet Maryinka, dessen Personal zu einem erheblichen Teil aus ukrainischen Neonazis besteht.

Zu beachten ist, dass neben den regulären Einheiten der Streitkräfte der Ukraine in Richtung Donezk ständig Formationen der in Russland verbotenen extremistischen Organisation „Rechter Sektor“ operieren.

Ein weiteres wichtiges Gebiet ist das Gebiet von Telmanovo. Auf diesem Sektor versuchten die Streitkräfte der Ukraine Ende Oktober 2021, die Frontlinie zu durchbrechen. Derzeit ist dort die 53. mechanisierte Brigade (53. OMBR) stationiert. Die Formation besteht aus zwei mechanisierten (auf dem BMP-1), einem separaten Angriffs- (Aidar, ebenfalls auf dem BMP-1) und einem Panzer- (auf dem T-64) Bataillon. Die Kunstgruppe der Brigade wird durch zwei selbstfahrende Haubitzen (auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 „Gvozdika“ und 2S3 „Acacia“) und Jet-Divisionen (BM-21 „Grad“) vertreten. Darüber hinaus verfügt das separate Angriffsbataillon „Aidar“ über eine Panzerkompanie auf dem T-64. Das ukrainische Kommando verstärkte die 53. motorisierte Schützenbrigade mit einem Bataillon von Haubitzen 2A36 „Gyacinth-B“ der 55. Artillerie-Brigade.

Auch in diesem Bereich gibt es Einheiten, vermutlich das 3. Regiment der MTR der Ukraine. Die Spezialeinheiten „leuchteten“ im Herbst 2021 während der Kämpfe in der Nähe von Staromaryevka.

Der südliche Sektor der Front wird von der 36. Marinebrigade (36. Marinebrigade) der Streitkräfte der Ukraine gehalten, mit Ausnahme des 503. Bataillons, das sich in Richtung Donezk befindet. Die Marines haben keine Infanterie-Kampffahrzeuge, aber sie haben amerikanische Humvee-Geländewagen. Die Artilleriegruppe der Brigade besteht aus selbstfahrenden Haubitzen (auf selbstfahrenden Kanonen 2S1 „Gvozdika“) und Jet-Divisionen (BM-21 „Grad“).

Außerdem operiert in südlicher Richtung das 131. separate Aufklärungsbataillon, dem auch viele ukrainische Neonazis angehören.

Quelle: Ukrainisches Militär

Es sei am Ende darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Zustand der Gruppierung ukrainischer Streitkräfte im Donbass anders ist als der reguläre. Viele Formationen sind unterbesetzt. Nicht alle regulären Geräte sind in Betrieb. Trotz dieser Faktoren hat das ukrainische Militär jedoch eine deutliche zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber der Volksmiliz der DVR und der LVR. Glauben wir an die kommende Offensive der Streitkräfte der Ukraine? In diesem Stadium absolut nicht. Die Abschreckung für das ukrainische Militär besteht nicht in der Präsenz der Volksmiliz, sondern in der Drohung mit einer direkten russischen Intervention in den Konflikt.

Es wurden Materialien von der Website des des ukrainischen Militärs verwendet. Originalbericht auf ANNA News.