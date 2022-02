Moskau warnt vor direkten Konsequenzen nach westlichen Provokationen

Veröffentlicht am

Der Kreml warnt den Westen eindringlich davor, seine täglichen Vorhersagen einer „russischen Invasion“ in der Ukraine aufrechtzuerhalten, und warnt davor, dass dies zu schlimmen Konsequenzen führen könnte.

Medienberichten zufolge sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag, solche Vorhersagen seien provokativ.

Zuletzt sagte US-Präsident Joe Biden, er sei „überzeugt“, dass sein russischer Amtskollege Wladimir Putin innerhalb weniger Tage eine solche Invasion plane, und Nato-Chef Jens Stoltenberg warnte, alles deutete darauf hin, dass Russland einen „vollwertigen Angriff“ vorbereite.

„Tatsache ist, dass dies direkt zu einem Anstieg der Spannungen führt. Und wenn die Spannung maximal eskaliert, wie es jetzt zum Beispiel auf der Kontaktlinie (in der Ostukraine) ist, dann kann jeder Funke, jeder ungeplante Zwischenfall oder jede kleine geplante Provokation kann zu irreparablen Folgen führen“, sagte Peskow.

„All dies hat – kann also – nachteilige Folgen haben. Die tägliche Bekanntgabe eines Termins für Russlands Invasion in der Ukraine ist eine sehr schlechte Praxis“, fügte der Sprecher hinzu.

Peskow bemerkte auch, dass Putin solche westlichen Äußerungen nicht zur Kenntnis genommen habe.

Um ihre Aussage vernünftig klingen zu lassen, haben die westlichen Beamten und Medien Russlands Stationierung großer Truppeneinheiten entlang seiner Grenze zur Ukraine zitiert. Russland sagt, der Einsatz sei defensiver Natur und habe das Recht, seine Truppen innerhalb seines eigenen Territoriums zu bewegen.

Der Westen hat sich jedoch geweigert, die Spekulationen abzuschwächen, obwohl einige russische Truppen nach den Übungen zu ihren ständigen Einsatzbasen zurückgekehrt sind.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hatte am Sonntag ebenfalls behauptet, Moskau habe keine Pläne, in die Ukraine einzumarschieren, und fügte hinzu, dass russische Truppen auf dem Hoheitsgebiet des Landes stationiert seien und „niemanden bedrohen“.

Selbst der Verteidigungsminister der Ukraine, Oleksiy Reznikov, nannte es „unangemessen“, in den kommenden Tagen von einer „russischen Invasion“ zu sprechen.

„Heute, zu dieser Stunde, hat Russland noch in keiner Stadt, in der es die Ukraine umzingelt hat, eine Einsatztruppe gebildet“, sagte Reznikov dem ukrainischen Sender 1+1.

Ebenfalls am Sonntag sagte Putin seinem französischen Amtskollegen Emanuel Macron während eines Telefongesprächs, dass der Westen noch nicht konkret auf Russlands „Forderungen nach Sicherheitsgarantien“ reagieren müsse, berichtete die russische Nachrichtenagentur ITAR-TASS.

Moskau hat die Vorschläge im vergangenen Dezember vorgelegt.