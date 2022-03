Ukraine: Die Schlacht um Mariupol im Süden von Donbass hat begonnen

Nach der vollständigen Einkreisung von Mariupol (im Süden von Donbass) und der Eroberung nahe gelegener Siedlungen wie Schirokino durch die Volksmiliz der DVR (Volksrepublik Donezk) und die russische Armee begann der Kampf um die Befreiung der Stadt kann jetzt beginnen.

Ein Bericht der französischen Kriegskorrespondentin Christelle Néant, die sich seit mehreren Jahren im Donbass-Gebiet befindet und vor Ort berichtet. Der Artikel erschien zuerst in englischer Sprache auf Donbass Insider.

Warum spreche ich von Befreiung? Nun, zur Erinnerung: Am 11. Mai 2014 stimmte die Bevölkerung von Mariupol sowie von Donezk, Makejewka, Gorlowka und anderen Orten des Gebiets Donezk mit überwältigender Mehrheit (89 %) dafür, die Ukraine nach dem Maya-Putsch zu verlassen.

Seit 2014 steht die Stadt unter der Kontrolle der Ukraine, dem Land, das die Bewohner von Mariupol verlassen wollten. Eine Stadt, in der Neonazi-Bataillone und SBU geheime Gefängnisse errichteten, in denen sie Folter im industriellen Maßstab (unter anderem im Flughafenkeller), Vergewaltigung weiblicher Gefangener und außergerichtliche Hinrichtungen gegen jeden anwendeten, der die DVR unterstützte, oder die LVR (Volksrepublik Lugansk, auch LPR) oder wurde verdächtigt, sie zu unterstützen.

Und acht Jahre später begannen die Volksmiliz der DVR und die russische Armee den Kampf zur Befreiung von Mariupol. Nach der Eroberung von Shirokino und Volnovakha durch die Volksmiliz ist die Stadt nun vollständig von beiden Armeen umzingelt.

Zwei humanitäre Korridore wurden von der russischen Armee und der Volksmiliz der DVR organisiert, um der Zivilbevölkerung die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen, bevor die Kämpfe beginnen. Einer nach Osten, in Richtung der DVR und der russischen Grenze, und der andere nach Westen, in Richtung Mangush, das unter der Kontrolle der russischen Armee steht. Zivilisten mussten bis heute gehen, aber es scheint, dass ukrainische Soldaten sie daran gehindert haben, diese Korridore zu benutzen.

Nach der Befreiung von Shirokino wollten wir dorthin gehen, um die von den ukrainischen Streitkräften besetzten Stellungen und alle Gegenstände oder Informationen zu sehen, die die ukrainischen Soldaten auf ihrer Flucht zurückgelassen haben könnten. Dort sollte auch ein patriotisches Konzert der russischen Sängerin Yulia Chicherina organisiert werden, um die an die Front ziehenden Soldaten zu ermutigen.

Aber nach dem Besuch des DVR-Führers Denis Puschilin, der die an der Offensive beteiligten Soldaten vor Ort ausgezeichnet hat, und angesichts des bevorstehenden Beginns der Schlacht zur Befreiung von Mariupol, konnten wir aus Sicherheitsgründen nicht dorthin gehen. Tatsächlich wird die ukrainische Armee mit Sicherheit ihre ehemaligen Stellungen bombardieren, die jetzt von der Volksmiliz der DVR besetzt sind.

Das patriotische Konzert wurde deshalb nach Novoazovsk verlegt, wo wir zwei Fahnen des neonazistischen Bataillons des Rechten Sektors sehen konnten, die von den ukrainischen Soldaten vergessen wurden, als sie aus ihren Stellungen bei Mariupol flohen.

Die Schlacht von Mariupol verspricht sowohl militärisch als auch in den Medien sehr „schmutzig“ zu werden. Das russische Verteidigungsministerium hat davor gewarnt, dass Kämpfer des Azov-Regiments die Werkstätten der Azovstal-Fabrik in Mariupol vermint haben und dass die Angestellten dort weiterarbeiten, ohne zu wissen, dass Neonazis sich darauf vorbereiten, die Fabrik mit den Arbeitern in der Stadt in die Luft zu sprengen Abwehrkräfte werden durchbrochen.

In Bezug auf die Taktik wird Russland die Lehren aus den beiden Tschetschenienkriegen nutzen, um Mariupol effektiv zu „säubern“ und gleichzeitig die Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen.

Anderswo in der Ukraine hat die Anstiftung der Behörden, Molotow-Cocktails herzustellen und sie gegen Kolonnen russischer Militärausrüstung einzusetzen, schreckliche Folgen für die Zivilbevölkerung.

In Cherson wurden Zivilisten, die Molotow-Cocktails zubereiteten, um sie auf russische Truppen zu werfen, schließlich in Stücke gerissen. Wie die Person, die dieses sehr schockierende Video gepostet hat, uns daran erinnert (nicht ansehen, wenn Sie minderjährig sind oder ein schlechtes Herz haben), ist jeder, der zu den Waffen greift, kein Zivilist mehr, sondern ein Kämpfer und wird als solcher eliminiert.

Auch der Umgang mit Molotow-Cocktails durch Leute, die keine Ahnung von Waffen haben, verursacht Katastrophen. So wurde beispielsweise ein Molotow-Cocktail auf einen voll beladenen russischen Grad-Mehrfachraketenwerfer geworfen. Anstatt zu versuchen, das in Brand geratene Fahrzeug zu retten, ließen die russischen Soldaten es stehen. Die ukrainischen Milizsoldaten feierten gerade ihren Erfolg, als das Feuer das Heck des Fahrzeugs erreichte, wo die 40-Grad-122-mm-Raketen in die Startrohre geladen wurden! Die Explosion hat die Nachbarschaft pulverisiert und unter Zivilisten und ukrainischen Milizsoldaten weit mehr Opfer gefordert als unter den russischen Soldaten, die von diesem Molotow-Cocktail angegriffen wurden! Dummheit in ihrer reinsten Pracht!

Auch ukrainische Soldaten verstecken sich weiterhin hinter Zivilisten, wie hier in einer Schule, die natürlich von der russischen Armee beschossen wurde, als klar wurde, dass sie ein militärisches Hauptquartier geworden war. Es ist offensichtlich, dass nur die Hälfte der Informationen von den meisten westlichen Medien veröffentlicht wird („eine von der russischen Armee bombardierte Schule“).