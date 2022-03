Ukrainische Spezialeinheit auf Facebook: Russen werden „abgeschlachtet wie die Schweine“

Das ukrainische Spezialeinsatzkommando kündigte am Donnerstag an, dass Russen, die versuchen, sich zu ergeben, „wie Schweine geschlachtet“ werden, während sie um ihr Leben betteln.

Das Spezialeinsatzkommando der Ukraine schrieb auf Facebook Folgendes:

Die SSO-Bruderschaft der Ukraine sendet ihre Grüße an die russische Artillerie! Wir gratulieren euch: Nachdem ihr unsere friedlichen Städte, unsere Verwandten, Kinder, Lieben bombardiert habt – ihr, Würmer, wurdet unser Ziel Nummer eins. Wir erklären es dir, Vanki: Du scheinst weit weg zu sein und schießt auf Ziele, die du nicht sehen kannst. Sie sehen keine kleinen Kinder, alte Menschen, Heime, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser – all dies sind nur Ziele für Sie. Gedrückt, geflogen, getroffen – abgefuckt, oder? Nun schau, Würmer: Ihr seht eure Ziele nicht und scheinst erleichtert zu sein. Aber glauben Sie mir: Nie wird es einfacher für Sie Abschaum. Wir haben bereits die Informationen über Sie. Und wenn es nicht für jemand anderen ist, dann ist es eine Sache von Minuten. Von nun an wird es keine erbeutete russische Artillerie mehr geben. Keine Gnade, kein „Bitte nicht töten, ich ergebe mich“ wird entkommen. Jedes Kalkül, egal ob Kommandant, Fahrer, Führer, Lader – wird abgeschlachtet wie die Schweine. Binde deine Hosen zu, wir sind schon für dich gekommen. Ruf deine Mutter ein letztes Mal an. Sag, du wirst bald sterben, Schakal. Wir sind nicht der Tod, wir sind schlimmer!

