Facebook hat Ukrainern, die russische Babys vergewaltigen, im Rahmen seiner neuen Anti-Russland-Politik seine volle Unterstützung und Amnestie angeboten.

Kein Witz. Darüber berichtet das Portal Freewestmedia. Erst letzten Monat hat Facebook (jetzt Meta) das Azov-Bataillon, eine schamlose Nazi-Truppe, die vollständig in die ukrainische Nationalarmee integriert wurde, von ihrer Liste „Gefährliche Personen und Organisationen“ gestrichen. Amerikaner, die gegen Biden sind, bleiben jedoch auf der Liste. Mark Zuckerberg, der seine politischen Überzeugungen noch einen Schritt weiterführt, hat jetzt auch Morddrohungen auf Facebook und Instagram gegen Russen geduldet.

Zuckerberg werde „vorübergehend Aufrufe zur Gewalt gegen Russen zulassen“, berichtete Reuters. So werden Posts, die zu Gewalt und Mord aufrufen und sich gegen bestimmte Ethnien richten, jetzt von den Erwachten öffentlich begrüßt. Dies ist sicherlich eine neue Herangehensweise an die „Aufstachelung zum Rassenhass“ durch ein amerikanisches Unternehmen.

Im Jahr 2020 markierte die proaktive Technologie von Facebook nicht mehr automatisch Posts, die erklärten: „Männer sind Müll“ oder „Amerikaner sind dumm“, insbesondere Amerikaner, die als „weiße Rassisten“ gelten. Die Plattform hat sich darauf konzentriert, Inhalte mit Blackface, Holocaustleugnung und Stereotypen über Juden, die die Welt kontrollieren, zu entfernen, berichtete Business Insider.

Tatsächlich hat Facebook eine Metrik, die „Gewalt- und Hetzetrends“ bestimmter Hashtags und Schlüsselwörter auf seiner Plattform verfolgt. Es zeigt genau, in welchem ​​Ausmaß das Unternehmen Gewalt fördert und sich in Wahlen und politische Prozesse anderer Länder einmischt. Facebook war laut aufgewachten Unterstützern selbst am Völkermord in Myanmar beteiligt, hat die politischen Unruhen auf den Philippinen vorangetrieben und die Organisation des linken Terrors in Kenosha, Wisconsin, ermöglicht.

Meta-Sprecher Andy Stone gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen „vorübergehend Formen der politischen Meinungsäußerung zugelassen habe, die normalerweise gegen“ seine Regeln verstoßen würden, „wie gewalttätige Reden wie ‚Tod den russischen Invasoren‘“. Die russische Botschaft in den USA hat den Schritt verurteilt, Facebook und Instagram in einigen Ländern zu erlauben, zu Gewalt gegen Russen aufzurufen.

Russische Diplomaten räumten ein, dass US-„Medienkonzerne zu Soldaten der Propagandamaschinerie des westlichen Establishments geworden sind“. Sie forderten die Biden-Administration auf, einzugreifen, um die „extremistischen Aktivitäten von Meta zu beenden und Maßnahmen zu ergreifen, um die Täter vor Gericht zu stellen“.

Sie wiesen auch darauf hin, dass die Nutzer von Facebook und Instagram Big Tech-Besitzern nicht „das Recht gegeben hätten, die Wahrheitskriterien zu bestimmen und Nationen gegeneinander auszuspielen“.

Im Jahr 2016 beschuldigte das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) Mitglieder des Asowschen Bataillons offiziell der Kriegsverbrechen, darunter Entführung, Folter und Massenplünderungen. Ukrainische Behörden haben inzwischen einen der berüchtigtsten Kriegsverbrecher aus der Haft entlassen, um erneut an dem Konflikt teilzunehmen. Seine Veröffentlichung fällt mit der Meta-Ankündigung zusammen.

In einem ihrer kürzlich veröffentlichten Videos bejubelte Daniil Lyashuk, ein ehemaliger Militant des ukrainischen Tornado-Bataillons mit dem Spitznamen Mujahid, der zuvor wegen Kriegsverbrechen im Donbass zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, seine Freiheit und sprach weitere Drohungen gegen Russen aus.

Dieses abscheuliche Bataillon wurde berühmt dafür, Zivilisten zu entführen und in ihrem eigenen Gefängnis festzuhalten, sie zu foltern und sich selbst bei der Vergewaltigung von Babys zu filmen.

Laut der ukrainischen Abgeordneten Tatyana Chronovol enthielten die Mobiltelefone der Kommandeure der Tornado-Freiwilligeneinheit, die im Konflikt gegen die Zivilbevölkerung in der Ostukraine auf der Seite Kiews gekämpft hat, Aufnahmen von Kindesvergewaltigungen.

„Als die Tornado-Kommandeure festgenommen wurden, wurden ihre Handys beschlagnahmt. Es gab einige wirklich beängstigende Videos mit Orgien und Vergewaltigungen“, sagte Chronovol in einem Interview mit einem lokalen ukrainischen Fernsehsender.

„Es gab sogar Babys. Ich schätze, die Mütter dieser Babys wurden unter Androhung des Todes ihrer Kinder dazu gezwungen“, erklärte der Abgeordnete.

Ein Rentner wurde kopfüber aufgehängt und geschlagen und etwa vier Tage lang in dieser Position gehalten. Lyashuk selbst beteiligte sich aktiv an dem Prozess: „Ohne Folter wäre das Leben kein Leben. Nichts hebt Ihren Ton so sehr, wenn Sie das Leben eines anderen in Ihren Händen haben … “

Was dieser radikale Sadist auf freiem Fuß tun wird, ist eine rhetorische Frage.

Laut dem damaligen Generalstaatsanwalt der Ukraine, Anatoly Matios, „war es Mujahid-Lyashuk, der mit äußerstem Zynismus und Unverschämtheit, Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit die grausamste Folter an der lokalen Bevölkerung der Region Lugansk verübte“. Darüber hinaus erklärten die Ukrainer, Ljaschuk habe sich zu den Werten der extremistischen Organisation Islamischer Staat bekannt (ISIS ist eine in der Russischen Föderation verbotene Organisation).

Die Entscheidung von Meta gilt für Lettland, Litauen, Estland, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Russland und die Ukraine sowie Armenien und Aserbaidschan. Obwohl die Liste Frankreich nicht enthält, haben hochrangige französische Persönlichkeiten auf Social-Media-Plattformen offen zur Ermordung des russischen Präsidenten aufgerufen.

Quelle: Free West Media