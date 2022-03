Spezialoperation in der Ukraine: Vorstoß nach Kiew und bevorstehende Kesselschlacht – Zusammenfassung des 17. Kampftages

Westliche Medien sprechen von einer „Kesselschlacht um Kiew“, die in den nächsten Stunden losbrechen könnte. Russische Militärkolonnen sollen sich wenige Kilometer vor der ukrainischen Hauptstadt befinden.

Ukraine verlegt Panzersperren um den Vormarsch der russischen Truppen zu verlangsamen.

Der 17. Tag der russischen Spezialoperation begann mit Meldungen über den Vormarsch der russischen Armee auf Kiew. In den umliegenden Städten und Dörfern toben die Kämpfe, während die ukrainischen Verteidiger versuchen, sich überall zu behaupten und den russischen Vormarsch abzuwehren. Doch Moskaus Truppen ziehen die Schlinge enger.

Alexander Borodai, ehemaliger Premierminister der Volksrepublik Donezk und derzeitiges Mitglied der russischen Staatsduma, sagte, er erwarte, dass der „militärische Teil“ der Operation in der Ukraine nicht länger als einen weiteren Monat dauern werde.

Nach Angaben der ukrainischen Armee dauern die Angriffe russischer Truppen im Land an. Rund um die Hauptstadt Kiew gibt es laut einem auf Facebook veröffentlichten Bericht des ukrainischen Generalstabs russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sazymya und in südlicher Richtung bei Wyschenki. Diese Offensiven waren in einigen Bereichen teilweise erfolgreich. Satellitenbilder zeigen, wie sich russische Militärverbände Kiew nähern, Dörfer und Städte am Stadtrand sind unter Beschuss geraten, und die nordwestlich von Kiew gelegene Stadt Moschun hat in Wohngebieten schwere Schäden erlitten.

Um die nordostukrainische Stadt Tschernihiw von Südwesten abzusperren, versuchten russische Einheiten auch, die rund 15 Kilometer entfernten Städte Mykhailo-Kozyubinske und Shestovytsya einzunehmen. Darüber hinaus setzten dem Bericht zufolge strategische Bomber der russischen Luft- und Raketenstreitkräfte Marschflugkörper in den Städten Luzk, Dnipro und Iwano-Frankiwsk ein. Luzk und Iwano-Frankiwsk liegen nördlich und südlich der Stadt Lemberg (Lwiw), unweit der polnischen Grenze. Laut ukrainischen Quellen sollen russische Kampfflugzeuge bei diesen Luftangriffen „ungelenkte“ Munition verwendet haben.

Karte vom 19. März zeigt die Gebietsgewinne der russischen Armee im Zuge der militärischen Spezialoperation. Quelle: Readovka.

Karten vom 10. März und 11. März zeigen die weitreichenden Gebietsgewinne der russischen Armee im Gegensatz zu den kartografischen Darstellungen westlicher Medien. Das taktische Vorgehen der Russen bestätigt die Einschätzungen. Am 16. Tag der Operation zeigten die Entwicklungen an den Fronten bereits eine taktische Umgruppierung der russischen Streitkräfte, die für weitere Offensivaktionen entscheidend sein würde.

Das US-Verteidigungsministerium bildet den russischen Fortschritt korrekt ab

Am 11. März schien eine in der Nacht zum Freitag veröffentlichte Analyse des US-Verteidigungsministeriums weitgehend richtig zu sein. Dementsprechend intensiviert das russische Militär seine Bemühungen, ukrainische Städte einzukreisen, insbesondere die Hauptstadt Kiew, aber auch „Charkiw und Tschernihiw, Mariupol – wir sehen diese Bemühungen zur Einkreisung und Umzingelung“, so ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter.

In Bezug auf Kiew stellte sie fest: „Was wir also sehen, sind diese unterschiedlichen Vormarschlinien in Richtung Kiew.“ Aufgrund der Größe und Verteidigungsstärke von Kiew ist es für Russland nicht einfach, die Stadt ohne Weiteres zu isolieren, sodass die Konzentration der Kräfte einige Zeit in Anspruch nimmt. Andererseits gelang es den Russen, die Stadt Tschernihiw weitgehend zu isolieren, auch Mariupol wurde weitgehend eingekreist.

Im Vorfeld von Kiew rückten russische Einheiten nach US-Schätzungen am Mittwoch und Donnerstag rund fünf Kilometer auf die Stadt vor, bis zur Innenstadt sind sie noch etwa 15 Kilometer entfernt. „Kiew ist wie gesagt gut verteidigt und die Ukrainer investieren viel Energie (…) in den Schutz ihrer Hauptstadt“, sagte der US-Verteidigungsexperte. Wie lange es dauert, bis die Russen in den Stadtgürtel von Kiew vordringen und ihre Offensive beginnen, ist laut Pentagon noch unklar.

Das US-Verteidigungsministerium sagte, Russlands konzentrierte Kräfte um und in der Ukraine seien zu 90 Prozent intakt. Nach aktuellen Schätzungen des Pentagon wurden vor der Invasion rund 190.000 russische Soldaten an den ukrainischen Grenzen zusammengezogen.

Satellitenbilder der US-Firma Maxar Technologies zeigen, dass der russische Militärkonvoi, der zuletzt nordwestlich von Kiew in der Nähe des Flughafens Antonov gesichtet wurde, taktisch aufgelöst und verlegt wurde. Maxar bemerkte weiter, dass die Bilder gepanzerte Einheiten zeigten, die in und durch die umliegenden Städte in der Nähe des Flughafens operierten. Andere Formationen waren vom Konvoi getrennt und weiter nördlich in der Nähe der Stadt Lubyanka mit abgeschleppten Artillerie-Haubitzen in Schussposition neu gruppiert worden.

„In den Einsatzgebieten am Schwarzen und am Asowschen Meer haben die Wetterbedingungen die Schiffe der russischen Marine gezwungen, zu ihren Stützpunkten zurückzukehren. Auch im Süden versuchen die Besatzer, an den erreichten Punkten Fuß zu fassen, die Stadt Mikolajiv unter ihre Kontrolle zu bringen und eine Offensive gegen Zaporizhia und Krivy Rih zu entwickeln, heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht. Die russischen Truppen wurden gestoppt und erlitten schwere Verluste. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden», so die NZZ. Andere Quellen widersprachen diesen Berichten.

Wie wird der Kampf um Kiew ausgehen?

„Wir springen nicht“: Wappen des russischen Miltärs.

Der deutsche Militäranalyst Hagen Eichberger von der Deutschen Militärzeitschrift (DMZ) erklärte gegenüber dem Deutschen Nachrichtenmagazin Zuerst!, wie sich die bevorstehende Schlacht um Kiew voraussichtlich entwickeln würde. Die Verteidigung des eigenen Bodens erfordert mindestens zehnmal weniger Truppen, und die Ukrainer haben in dieser Hinsicht einen offensichtlichen Vorteil.

„Ich gehe davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte in den nächsten Tagen weiter versammelt und ihre Kräfte um Kiew versammelt haben, um in Richtung Stadtzentrum vorzustoßen. Dies wird mit Luftangriffen und/oder Artillerieangriffen vorbereitet, bevor die russischen Einheiten in Straßen- und Häuserkämpfe verwickelt werden.

„Trotzdem hat die russische Militärführung nicht davor zurückgeschreckt, um städtisches Territorium zu kämpfen. Die ukrainischen Verteidiger haben möglicherweise gestaffelte Stellungssysteme zur Verteidigung geschaffen, die die Eroberung Kiews nur mit dem Einsatz einer erheblichen Übermacht an Männern und Material ermöglichen werden. Ein Umstand, den das russische Militär natürlich berücksichtigt und einplant.“

Es könne auch davon ausgegangen werden, dass die russische Taktik zur Eroberung Kiews auf der konventionellen Theorie des Kampfes in bebautem (städtischem) Gelände basiere. „Das bedeutet: Vorgehen in fünf Schritten: 1. Aufklärung, 2. Einkesselung und Isolierung der Stadt, 3. Bildung von Brückenköpfen, 4. massiver Angriff, 5. Sicherung und Säuberung.“

Die ersten beiden Aufgaben sind erledigt, 3 bis 5 stehen noch aus. Inwieweit die Punkte 4 und 5 in Kiew angewandt würden, hänge von den politischen Zielen des Kremls ab, betonte Eichberger. „Ob Putin ein so ‚hartes‘ (nicht militärisches) Vorgehen wie etwa im Zweiten Tschetschenienkrieg in der ethnisch als Brudernation geltenden Ukraine anordnen wird, ist derzeit offen.“

Moskaus Führung hat im Kampf um Kiew zwei taktische Optionen. Der massive Vorstoß ins Innere der Stadt mit dem Ziel, die Hauptstadt mit hohen Opferzahlen vollständig zu erobern. Oder die vollständige Einkreisung, Blockade und Abschottung Kiews von der Außenwelt, um den Druck auf die ukrainische Führung zu erhöhen.

Was wäre nötig, um ein erobertes Gebiet zu halten?

Ausländische Analysten haben berechnet, wie viele Truppen Russland nach Abschluss der Spezialoperation in der Ukraine benötigen würde, um das befreite Gebiet (westlich des Dnjepr und nördlich von Odessa) zu kontrollieren.

Dazu müssen mindestens vier Aufgaben erledigt werden:

Gewährleistung der Sicherheit der neuen Grenze, einschließlich Land und Meer (ca. 3000 km, einschließlich Krim) – 27 300 Menschen. Gewährleistung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Großstädten – 25 900 Menschen. Gewährleistung der Sicherheit der Hauptstraßen und Eisenbahnen – 20 300 Personen. Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung sowie Durchführung von militärisch-zivilen Operationen und Operationen zur Aufstandsbekämpfung – 94 900 Personen.

Im Allgemeinen beträgt die Zahl der Truppen 168 400 Personen, und die gleiche Zahl wird für die Rotation benötigt, also insgesamt 336 800 Personen.

Quellen: Free West Media, Zuerst!, Readovka.