Immer wieder streuen die verlogenen Leitmedien Gerüchte, dass die Russen in der Ukraine Chemiewaffen zum Einsatz bringen könnten. Angesichts der Tatsache, dass die USA mit ihrem Biowaffenprogramm in der Ukraine mit dem Rücken zur Wand stehen, gibt es auch keinen Grund für einen solchen Einsatz des russischen Miltiärs.

Ein berühmtes Zitat, was immer gerne genannt wird, wenn es um Angriffe unter falscher Flagge geht.

Ein Kommentar von Andrew Korybko auf Voice of East

Der von den USA geführte Westen spekuliert wild und ohne jeglichen Beweis, dass die russischen Streitkräfte (RAF) einen Chemiewaffeneinsatz unter falscher Flagge in der Ukraine planen, behauptet Moskau am Freitag offiziell zurückgewiesen. Das russische Außenministerium drängte zurück, indem es Beweise mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen teilte, die zeigten, dass es stattdessen Kiews faschistisch-nationalistische Kräfte sind, die sich darauf vorbereiten, dies zu tun. Laut ihrer Erklärung „haben radikale ukrainische Gruppen unter der Kontrolle von Vertretern amerikanischer Sonderdienste mehrere mögliche Szenarien für den Einsatz giftiger Chemikalien vorbereitet, um verschiedene Arten von Provokationen durchzuführen. Ziel solcher Aktionen ist es, Russland des Einsatzes chemischer Waffen gegen die Zivilbevölkerung und der Verletzung seiner Verpflichtungen, einschließlich derjenigen aus dem Chemiewaffenübereinkommen, vorzuwerfen.“

Die Weltöffentlichkeit ist verständlicherweise verwirrt, da jede Seite die andere dieses Szenarios beschuldigt, was unheilvoll darauf hindeutet, dass so etwas bald auf schreckliche Weise passieren könnte. Es ist daher wichtig, die militärisch-strategische Dynamik zu analysieren, um mit größerer Sicherheit vorhersagen zu können, wer dafür verantwortlich sein würde, wenn dies tatsächlich passiert. Die amerikanischen Anschuldigungen, die von ihren faschistischen Stellvertretern in Kiew wiederholt wurden, sind nicht glaubwürdig, wenn man sich die Zeit nimmt, tatsächlich darüber nachzudenken. Russlands militärische Überlegenheit gegenüber seinem Nachbarn ist unbestreitbar, und niemand stellt die Tatsache in Frage, dass die RAF viel größer ist als die ukrainischen (UAF), ihre faschistisch-nationalistischen Milizen und die Tausenden von Söldnern, die sie dringend bitten, sich dem Kampf anzuschließen. Darüber hinaus ist Kiew zutiefst enttäuscht, dass US-Präsident Biden Berichten zufolge Polens Plan, Kampfflugzeuge über die Rammstein Air Base dorthin zu schicken, vereitelt haben soll.

Es besteht auch keine Chance, dass die NATO es wagt, eine sogenannte „Flugverbotszone“ über der Ukraine zu verhängen, die es erforderlich machen würde, zuerst die Luftfähigkeiten der RAF zu zerstören, möglicherweise auch innerhalb Russlands. Präsident Putin hat am 24. Februar in seiner Ansprache an das russische Volk, in der er die militärische Sonderoperation seines Landes in der Ukraine ankündigte, sehr deutlich davor gewarnt, dass die RAF jeden Dritten, der sich direkt in ihre Aktivitäten dort einmischt, als feindliche Kraft betrachten wird, auf die entschieden und mit eigener Kraft reagiert werden wird. Verteidigung. Diese Entwicklungen verurteilen die UAF zur Niederlage, da sie einfach nicht hoffen können, die RAF ohne solch bedeutende ausländische Militärhilfe zurückzuschlagen, und selbst dann wäre es nahezu unmöglich, da die Einführung solcher Streitkräfte in die Konfliktzone sehr wahrscheinlich die Dritte Welt auslösen könnte Krieg, den Präsident Putin durch den entscheidenden Zeitpunkt der Spezialoperation seines Landes dort nur knapp abwenden konnte.

Angesichts einer solchen misslichen Lage und politisch immer noch nicht gewillt, den vernünftigen Forderungen Russlands nach einer roten Linie nachzukommen, ist es umso wahrscheinlicher, dass Kiews zunehmend verzweifelte Kräfte geneigt sein könnten, als letzten Versuch, der RAF die Schuld zuzuschieben, eine falsche Flagge für Chemiewaffen zu inszenieren dafür, um den von den USA geführten Westen trotz der Gefahr des Dritten Weltkriegs zu einem entschiedenen Eingreifen zu ihrer Unterstützung zu zwingen. Es gibt bereits ein etabliertes Muster von False Flags, die Kiew in diesem Konflikt begangen hat, von der Psy-Op auf Snake Island bis zum Bombenanschlag auf das Entbindungsheim und das Kinderkrankenhaus Mariupol, der neulich von russischen Diplomaten bei der UNO aufgedeckt wurde. Wenn die von den USA geführte westliche „Logik“ darin besteht, dass Russlands Warnung vor einer falschen Flagge für Chemiewaffen angeblich darauf hindeutet, dass es genau das begehen wird, dann legt die frühere Warnung des Pentagon-Sprechers Kirby vor russischen falschen Flaggen dasselbe gegenüber Kiew nahe.

Es gibt keinen glaubhaften Grund, warum Russland chemische Waffen einsetzen sollte, wenn es bereits eine unbestrittene militärische Überlegenheit in allen Bereichen der Kriegsführung hat, ganz zu schweigen davon, wenn es bereits unter beispiellosem Druck über das gesamte Spektrum gerät und rücksichtslos beschuldigt wird, genau solch eine falsche Flagge zu inszenieren. Auf der anderen Seite haben Kiews Faschisten buchstäblich nichts zu verlieren, da ihre Niederlage unvermeidlich ist, weshalb sie dazu neigen, solche Massenvernichtungswaffen aus Verzweiflung einzusetzen, um in einem letzten verzweifelten Versuch, Russland für den möglichen Vorfall verantwortlich zu machen den US-geführten Westen dazu bringen, militärisch zu ihrer Unterstützung einzugreifen. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die internationale Gemeinschaft auf der Hut sein muss, wenn Kiews von den USA unterstützte faschistische Stellvertreter in sehr naher Zukunft versuchen, unter falscher Flagge Chemiewaffen einzusetzen. Hoffentlich wird dieses Szenario nicht eintreten, aber wenn doch, dann sollte jeder sofort die USA und Kiew verdächtigen.

Quelle: Voice of East