Lukaschenko: Der Westen hat die Ukraine in den Krieg getrieben

Veröffentlicht am

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte am Samstag, westliche Länder würden die ukrainische Regierung drängen, einen Krieg zu beginnen.

Symbolbild

„Der Westen hat sie zu diesem Krieg gedrängt“, sagte er in einem Interview mit dem japanischen Fernsehsender TBS, das auf dem YouTube-Kanal von Belarus-1 veröffentlicht wurde. TASS

Der belarussische Staatschef sagte, Kiew habe Sanktionen gegen Belarus verhängt, noch bevor der Westen es getan habe. „Sie haben uns die Möglichkeit genommen, über die Ukraine zu fliegen, was bedeutet, dass sie den Himmel geschlossen und alle Flüge eingeschränkt haben“, sagte er.



Militärische Aktivitäten

Die militärischen Aktivitäten in der Ukraine würden schnell beendet, wenn die Vereinigten Staaten eine Position zugunsten des Friedens einnehmen würden, aber Washington werde einen solchen Schritt wahrscheinlich nicht unternehmen, sagte der belarussische Präsident.

„Der Krieg kann sehr schnell enden, wenn er (US-Präsident Joe Biden – TASS) telefoniert, wenn die USA eine Position zugunsten der Schaffung von Frieden auf ukrainischem Boden einnehmen . Der Grund ist, dass die aktuelle Situation in der Ukraine für die Amerikaner von Vorteil ist. Das ist es, was Amerika braucht“, betonte Lukaschenko.

Ihm zufolge können entweder Russland und die Ukraine die Feindseligkeiten beenden, indem sie ein Abkommen unterzeichnen, oder die USA, indem sie den ukrainischen Behörden befehlen, die militärischen Aktivitäten einzustellen. Der belarussische Präsident glaubt, dass die Europäische Union und andere Länder ihn unterstützen werden, wenn Washington einen solchen Schritt unternimmt.



Donbass und Russland

Belarus sei bereit, Grenzschutzbeamte an der Grenze zwischen Donbass und Russland einzusetzen, aber die Ukraine habe die Initiative abgelehnt, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko.

„Ich habe alles getan, um dort einen Krieg zu verhindern und den Frieden aufrechtzuerhalten, bevor ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausbrach. Ich war sogar bereit, die Grenze zwischen Donbass und Russland zu blockieren. Wissen Sie, sie ist 400 Kilometer lang, und ich war bereit, meine Grenze einzusetzen Wachen dort und leistet der Ukraine andere Hilfe. Russland stimmte zu, aber die Ukraine lehnte ab. Warum? Weil der Westen sie dazu drängte, diesen Krieg zu beginnen“, betonte Lukaschenko. TASS

Er fügte hinzu, dass die Ukraine sogar vor den westlichen Ländern Sanktionen gegen Belarus verhängt habe. Insbesondere hat Kiew den Luftraum des Landes für belarussische Flugzeuge gesperrt.



Volkswirtschaften

Die Volkswirtschaften Russlands und Weißrusslands seien praktisch unteilbar, sagte Lukaschenko.

„Wirtschaftlich gesehen sind sie praktisch unteilbare Systeme“, sagte er. „Wir sind so sehr in das russische Produktionssystem und Russland in das belarussische System eingebaut, dass ein Abbruch der Kooperationsbeziehungen eine wirtschaftliche Katastrophe verursachen würde“, sagte er.

„Zweitens haben wir einen gemeinsamen Markt“, sagte Lukaschenko weiter. „Wir liefern wahrscheinlich die Hälfte unserer Produkte nach Russland. Das ist unser Hauptmarkt.“ TASS

Russland und Weißrussland seien „praktisch eine Einheit in Bezug auf Produktion, Wirtschaft und einen gemeinsamen Absatzmarkt“. Das gelte auch für die Militärs der Länder, da sie eine einzige Gruppierung seien, sagte der Präsident.

„Wir sind sehr eng miteinander verbunden“, sagte Lukaschenko. „Diese Beziehungen werden als Unionsstaat bezeichnet, etwas, das wir mit Russland aufzubauen versuchen.“.



Selenskij hat keine Kontrolle

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj habe wenig Kontrolle über die laufenden Prozesse im Land, sagte Lukaschenko.

„Ich kann im Moment nur meine eigene Meinung zu Wolodimir Selenskyj äußern. Ich glaube, dass er wenig Kontrolle über die Vorgänge in der Ukraine hat“, betonte Lukaschenko.

„Sogar vor dem Konflikt hat er aufgrund seiner Bereitschaft oder Unvorbereitetheit nicht versucht, sich mit diesen Prozessen zu befassen. Er ist jedoch keine dumme Person, und ich hatte die Hoffnung, dass er mit zunehmender Erfahrung <…> anfangen wird um die Situation in der Ukraine angemessen zu bewältigen. Aber es ist nicht passiert und es ist ein Konflikt ausgebrochen“, fügte der belarussische Präsident hinzu.



Ukrainische Regierung

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, Russland habe Gründe, der derzeitigen ukrainischen Regierung zu misstrauen.

„2014 wurde auf der Grundlage der Minsker Vereinbarungen ein Waffenstillstand erreicht. Truppen wurden zurückgezogen und wie endete das?“ er sagte. „Das endete in diesem Krieg. Russland hat also alle Gründe, der derzeitigen ukrainischen Regierung nicht zu vertrauen.“

Lukaschenko sagte, Russland habe sich Ziele für seine Operation in der Ukraine gesetzt und werde sie „definitiv erreichen“, sagte er.



Weißrussland bleibt neutral

Belarus bleibt im Konflikt in der Ukraine neutral und wird alles tun, um zu dessen Beendigung beizutragen, sagte der belarussische Präsident.

„Wir werden alles tun, um diesen Konflikt zu beenden“, sagte er. „Wenn jemand nichts anderes zu tun hat, kann er Russland oder die Ukraine verurteilen. Wir müssen uns bemühen, den Konflikt zu beenden, damit wir alle beginnen können, herzliche freundschaftliche Beziehungen aufzubauen“, fügte Lukaschenko hinzu. TASS

Belarus verhält sich gegenüber den Ereignissen in der Ukraine neutral, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko.

„Wir sind absolut neutral. Wir sind Gastgeber der Gespräche, und das ist der Beweis für unsere Position“, sagte er. „Wir werden nicht in diesen Krieg hineingezogen. Das habe ich mehr als einmal gesagt.“

Er sagte, Belarus werde weder Russland noch die Ukraine verurteilen.

„Wir sollten ein Ende des Krieges anstreben und beginnen, herzliche, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen“, sagte er. TASS

Cyber-Waffen

Cyberwaffen stellen eine größere Gefahr für die Menschheit dar als Atomwaffen, sagte der belarussische Präsident einem japanischen Reporter nach einem Interview mit der japanischen Rundfunkgesellschaft TBS.

„Atomwaffen werden in Zukunft keine Gefahrenquelle mehr sein, da es gefährlichere Dinge als Atomwaffen gibt. Dazu gehören biologische Waffen und Cyberwaffen. Sie sind weitaus gefährlicher“, sagte Lukaschenko laut einem auf Telegram veröffentlichten Video Kanal in der Nähe des Pressedienstes des belarussischen Präsidenten.

Laut Lukaschenko „hat die Menschheit die Gefahr noch nicht erkannt, insbesondere die Gefahr, die von Cyberwaffen ausgeht“.

„Wir alle zittern bei der Erwähnung von Atomwaffen, aber Cyberwaffen sind beängstigender“, bemerkte der belarussische Präsident und fügte hinzu, dass solche Waffen schwer zu entdecken seien, während die Menschen „noch nicht bereit sind, Cyberkriminalität und Cyberwaffen zu fürchten“.

TASS

Russland wird Operation abschließen

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte, Russland werde in der Lage sein, seine spezielle Militäroperation in der Ukraine alleine abzuschließen, und Minsk werde nicht gebeten, einzugreifen.

„Niemand bittet uns, direkt an der Operation des russischen Militärs teilzunehmen“, sagte er. „Ich habe kürzlich darüber gesprochen. Wir können dieser russischen Operation nichts hinzufügen.“

„Sie haben genug Personal, sie haben genug Ausrüstung, das ist das gleiche wie wir, aber noch fortschrittlicher“, fuhr er fort. „Russland wird dieses Problem also ohne Weißrussland, ohne Japan oder irgendein anderes Land bewältigen können.“ tASS

Lukaschenko sagte, Belarus sei neutral und führte als Beweis die Tatsache an, dass das Land Gespräche zwischen Russland und der Ukraine veranstaltet.

Zuvor hatte Mikhail Podolyak, Berater des Stabschefs des ukrainischen Präsidenten, erklärt, dass derzeit keine Gefahr bestehe, dass Belarus in die Ukraine einmarschiere.

Die Ukraine sollte kein Stützpunkt für Angriffe sein

Lukaschenko hat gesagt, die Ukraine sollte kein Stützpunkt für Angriffe auf Russland sein.

„Russland bietet der Ukraine die gleichen Dinge an, die in Weißrussland passieren, was bedeutet, dass die Ukraine wie Weißrussland werden sollte, mit einigen Nuancen“, sagte er. TASS

Lukaschenko sagte, die Ukraine sollte keine Atomwaffen besitzen, Russland bedrohen und den im Land lebenden Menschen verbieten, die Sprache zu sprechen, die sie wollen, weil „es dort viele Russen gibt“.

„Wenn sie Russland sprechen wollen, lassen Sie sie das bitte“, sagte er. „Niemand sollte irgendjemanden unter Druck setzen.“ „Auf keinen Fall sollte der Nationalsozialismus dort [in der Ukraine] gedeihen, damit er sich nicht zum Faschismus entwickelt, den wir Mitte des letzten Jahrhunderts erlebt haben“, sagte Lukaschenko. TASS

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation auf der Grundlage eines Antrags der Führer der Donbass-Republiken an. Der russische Führer betonte, dass Moskau keine Pläne habe, ukrainische Gebiete zu besetzen, und das Ziel darin bestehe, das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren.

Quelle: TASS, BelTa

Sehen Sie auch: