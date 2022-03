Ein weiterer NATO-Stützpunkt, der ausländische Söldner in der Ukraine beherbergt, wurde zerstört.

Eine Drohnenansicht des zweiten ukrainischen Stützpunkts, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde und zu schweren Verlusten führte. Quelle: Telegram.

Ein Stützpunkt mit ausländischen Söldnern, der von den russischen Streitkräften bei einem Raketenangriff zerstört wurde, entpuppte sich als Stützpunkt von Kämpfern, die in ganz Rumänien stationiert waren.

Das russische Verteidigungsministerium teilte heute mit, das russische Militär habe das Ausbildungszentrum der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte liquidiert, in dem die frisch eingetroffenen ausländischen Söldner untergebracht seien. Mehr als 100 Soldaten seien bei einem Raketenangriff auf das Gelände getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Basis in der Nähe der Stadt Ovruch in der nördlichen Region Schytomyr wurde von „hochpräzisen luftgestützten Raketen“ angegriffen.

„Die Ukraine ist zu einem Testgelände für das gesamte Arsenal Russlands geworden, wir kennen einige dieser Waffen nicht einmal in Bezug auf die Reichweite, dies sind Marschflugkörper und Iskander-operativ-taktische Komplexe, Kaliber-Marschflugkörper und andere Kh-101. Kh-55s, Kh-555s. Es gab eine Aussage über die Kinzhal, mit der die Russen prahlen. Wir wissen nicht, was die Rakete wirklich war…“ – sagte der Sprecher des Luftwaffenkommandos der Ukraine.

Die Basis des 132. Aufklärungsbataillons der Streitkräfte der Ukraine wurde zerstört, was dem Aufklärungsbataillon der Luftangriffstruppen der Streitkräfte der Ukraine in der Region einen entscheidenden Schlag versetzte.

Dieses Zentrum ist dieselbe Basis, zu der die NATO seit Anfang März Spezialeinheiten und private Militärunternehmen (auch als PMCs bekannt) aus Rumänien verlegt, nachdem sie zu diesem Zweck einen speziellen Luftkorridor eingerichtet hat. Offenbar ist das Problem der ausländischen Söldner, die auf Seiten der ukrainischen Armee kämpfen, nun gelöst.

Vor einer Woche zerstörte Russland eine weitere Söldnerbasis in der Javoriwer-Kette in der westlichen Region Lemberg und löschte dabei bis zu 180 Kämpfer aus.

Am Sonntagnachmittag traf ein speziell ausgerüstetes Gulfstream III-Flugzeug der Phoenix Air Group Inc, das oft vom Pentagon unter Vertrag genommen wird, in Krakau, Polen, vom Luftwaffenstützpunkt Souda Bay auf Kreta, Griechenland, ein, das wie zwei weitere ähnliche Flugzeuge zuvor gewohnt war Transport von mit dem Ebola-Virus infizierten Patienten aus afrikanischen Ländern zu Kliniken in Deutschland, den USA und einer Reihe anderer Länder zur Behandlung und genauen Untersuchung des Virus.

Unter Berücksichtigung der Erklärungen des russischen Verteidigungsministeriums über die ungeklärte Arbeit von Biolabors auf dem Territorium der Ukraine, die Evakuierung ihres Inhalts durch das Pentagon sowie die Erklärungen von Madame Nuland zu ihrer Besorgnis über diese „sowjetischen“ Labors unter dem Kontrolle der russischen Streitkräfte hat das Erscheinen eines solchen spezifischen Flugzeugs im Süden Polens in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Grenzen die Augenbrauen hochgezogen.