Russland kündigt Waffenstillstand in der ukrainischen Stadt Mariupol an, um die Evakuierung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen

Russland hat einen lokalen Waffenstillstand angekündigt, um die Evakuierung von Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu ermöglichen, und fordert Kiew auf, den Waffenstillstand einzuhalten, da der Konflikt zwischen den Nachbarn weiter tobt.

Das russische Verteidigungsministerium sagte in einer Erklärung am Mittwoch, dass ein humanitärer Korridor von Mariupol nach Saporischschja über den von Russland kontrollierten Hafen Berdjansk am Donnerstag ab 10:00 Uhr Ortszeit (07:00 Uhr GMT) geöffnet sein werde.

„Damit diese humanitäre Operation erfolgreich ist, schlagen wir vor, sie unter direkter Beteiligung des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz durchzuführen“, sagte das Ministerium.

Moskau habe Kiew aufgefordert, die „bedingungslose Einhaltung“ des Waffenstillstands durch eine schriftliche Benachrichtigung an die russische Seite, das UNHCR und das IKRK vor 06:00 Uhr Ortszeit zu garantieren, sagte das Ministerium und fügte hinzu, dass die ukrainische Seite auch die Sicherheit des Waffenstillstands gewährleisten sollte Buskonvois entlang des ausgewiesenen Korridors.

Russland habe auch einem Vorschlag der Ukraine zugestimmt, vier neue humanitäre Korridore von Mariupol nach Saporischschja zu eröffnen, fügte das russische Ministerium hinzu.

Mariupol, Heimat von etwa 400.000 Menschen, wird seit Wochen schwer bombardiert. Zivilisten, die dort eingeschlossen sind, haben sich in Kellern mit wenig Nahrung, Strom oder fließendem Wasser versteckt. Frühere Versuche, eine sichere Passage aus der Hafenstadt zu arrangieren, sind gescheitert.

Die Ukraine und Russland haben die Schuld für das gelegentliche Versagen humanitärer Korridore in den letzten Wochen ausgetauscht.

Unabhängig davon sagte die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, Iryna Vereshchuk, am Mittwoch auf Telegram, dass das Land drei humanitäre Korridore eingerichtet habe, damit Zivilisten aus belagerten Städten evakuiert werden könnten.

Laut Wereschtschuk wurden in der südlichen Region Saporischschja zwei Korridore eingerichtet, damit ukrainische Zivilisten aus Melitopol und Energodar fliehen konnten. Der dritte Korridor wurde in der östlichen Region Donezk eingerichtet, um Menschen aus Mariupol zu evakuieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte am 24. Februar eine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine an. Der Konflikt hat eine einhellige Reaktion der westlichen Länder hervorgerufen, die Moskau mit einer langen Liste von Sanktionen belegt haben.

Russland sagt, es werde die Militäroperation sofort einstellen, wenn Kiew die Forderungsliste Moskaus erfüllt, einschließlich der Nichtbewerbung um einen NATO-Beitritt.

Der militärische Konflikt hat bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen vertrieben, was die Vereinten Nationen als die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg beschrieben haben.