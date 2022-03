Russland lehnt die „Neue Weltordnung“ ab und bewegt sich auf eine „gerechte Weltordnung“ zu

Weniger als eine Woche nachdem Joe Biden angekündigt hatte, dass seine Regierung auf die Umsetzung der Neuen Weltordnung hinarbeitet, schwor Russlands Außenminister Sergej Lawrow, dass Russland die Neue Weltordnung und ihre schlimmen Folgen für die Menschheit niemals akzeptieren werde.

Stattdessen kündigte Lawrow an, dass Russland unter Präsident Putin einen Weg zu einer „gerechteren Weltordnung“ beschreiten werde.

Laut der Zeitung The Economic Times traf Lawrow am Mittwoch mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammen und markierte damit den ersten Besuch bei einem wichtigen Verbündeten, seit Russland am 24. Februar seine Spezialoperation in der Ukraine begann.

Die beiden Länder werden daran arbeiten, „eine multipolare, faire und demokratische Weltordnung“ zu erreichen, sagte Lawrow in der chinesischen Stadt Tunxi in der östlichen Binnenprovinz Anhui.

In einem vom russischen Außenministerium vor einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi veröffentlichten Video sagte Lawrow, die Welt „durchlebe eine sehr ernste Phase in der Geschichte der internationalen Beziehungen“.

Am Ende dieser Neugestaltung der globalen Beziehungen „werden wir uns gemeinsam mit Ihnen und unseren Sympathisanten auf eine multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung zubewegen“, sagte Lawrow.

Lawrow und Yi waren im chinesischen Fernsehen mit Gesichtsmasken zu sehen, die kurz vor den Treffen – an denen Lawrow teilnehmen wird – die Ellbogen vor ihren Nationalflaggen stießen, um Möglichkeiten zu erörtern, wie Afghanistan dabei geholfen werden kann, sich von der 20-jährigen US-Besatzung zu erholen. Es wird erwartet, dass sowohl die USA als auch die Taliban an den Gesprächen teilnehmen.

US-Beamte sind frustriert über Pekings Weigerung, die Invasion der Ukraine zu verurteilen, und haben China beschuldigt, eine „Bereitschaft“ signalisiert zu haben, Russland sowohl wirtschaftliche als auch militärische Hilfe zu leisten.

Laut der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS sagte Wang, dass trotz „neuer Herausforderungen“ für die Beziehungen zwischen China und Russland „der Wille beider Seiten, die bilateralen Beziehungen zu entwickeln, noch stärker geworden ist“.

Anfang dieses Monats sagte Wang, dass Chinas Beziehung zu Russland „eine der wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt“ und „eisern“ sei.