Russlands Chefunterhändler für Gespräche mit der Ukraine, wo seit letztem Monat eine russische Spezialmilitäroperation läuft, sagt, Kiew habe seine Bereitschaft signalisiert, Moskaus Kernforderungen zu erfüllen.

Am Mittwoch sagte Vladimir Medinsky im russischen Fernsehen, die Ukraine habe schriftlich erklärt, sie sei bereit, ihre Ambitionen aufzugeben, dem westlichen Militärbündnis der NATO beizutreten, den „Blockfreien“-Status anzunehmen, auf nukleare und andere Massenvernichtungswaffen zu verzichten und sich verpflichten, keine ausländischen Truppen oder Militärstützpunkte auf seinem Boden zu stationieren.

„Die Ukraine hat ihre Bereitschaft erklärt, diese grundlegenden Anforderungen zu erfüllen, auf die Russland in den letzten Jahren bestanden hat. Wenn diese Verpflichtungen erfüllt werden, wird die Gefahr der Schaffung eines Nato-Brückenkopfs auf ukrainischem Territorium beseitigt“, sagte er.

„Dies ist der Kern, die Bedeutung und die Wichtigkeit des Dokuments, dem die Ukraine vorläufig auf hoher Ebene zugestimmt hat. Die Arbeit geht jedoch weiter, die Verhandlungen gehen weiter“, bemerkte der Beamte.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine „militärische Spezialoperation“ an, die auf die „Entmilitarisierung“ der Gebiete Donezk und Lugansk in der Ostukraine abzielt. 2014 erklärten sich die beiden Regionen zu neuen Republiken und weigerten sich, die vom Westen unterstützte Regierung der Ukraine anzuerkennen.

Bei der Ankündigung der Operation sagte Putin, die Mission ziele darauf ab, „Menschen zu verteidigen, die seit acht Jahren unter Verfolgung und Völkermord durch das Kiewer Regime leiden“.

Der Beamte machte unterdessen deutlich, dass Russland sein Beharren nicht aufgeben werde, dass die Ukraine den Verlust der Krim anerkennen sollte, der ukrainischen Halbinsel, die 2014 für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt hatte.

Kiew müsse auch die Unabhängigkeit von Donezk und Lugansk anerkennen, die zusammen die Donbass-Region bilden.

„Ich möchte separat betonen, dass die grundsätzliche Position unseres Landes in Bezug auf die Krim und den Donbass unverändert bleibt“, sagte Medinsky.

Medinskys Äußerungen kamen einen Tag nach Gesprächen zwischen den beiden Seiten in Istanbul, wo Russland sagte, es werde die Militäroperationen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew und der nördlichen Stadt Tschernihiw erheblich reduzieren, um das Vertrauen zu fördern.