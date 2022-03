Wie Bulgarien über Umwege Waffen an die Ukraine lieferte

Die Ukraine hat sich in den letzten drei Jahren aktiv auf einen großen Krieg vorbereitet und massiv Waffen und Munition gekauft. Frieden wurde nie als Option in Betracht gezogen, wie Dokumente über ukrainische Waffengeschäfte zeigen.

Diese hochexplosive 30-mm-Splittergranate RHV-HEF (HE FRAG) für automatische Granatwerfer, hergestellt vom bulgarischen Militärwerk Arsenal, wurde von der ukrainischen Armee beim Beschuss von Wohngebäuden in Zaitsevo, Donezk, eingesetzt. Foto: Pressestelle der Armee der DVR

Aus Dokumenten, die Dilyana Gaythandshiewa, ausgewertet hat, geht hervor, dass in den Jahren 2021 und 2020 Tonnen bulgarischer Waffen über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine exportiert wurden. Bulgarien bestreitet offiziell, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden, obwohl der Einsatz bulgarischer Waffen an der Frontlinie in der Ukraine gut dokumentiert war.

Vom Balkan stammende Waffen werden oft in Kriegsgebieten gesehen, auch in den Händen von Terroristen in Syrien und im Jemen. Obwohl die lokalen Regierungen solche Exportdokumente immer bestritten haben, beweisen sie das Gegenteil.

Bereits im Herbst 2019 wurde bekannt, dass Serbien Waffen in diese Kriegsgebiete geliefert hat.

Waffen aus dem Balkan werden seit Jahren für illegale Waffenlieferungen in Kriegsgebiete auf der ganzen Welt eingesetzt. Dokumente enthüllten, dass 350 diplomatische Flüge Waffen zu Terroristen in Syrien transportierten. Durchgesickerte Dokumente enthüllten auch einen geheimen Code einer Einheit des US Special Operations Command mit dem Namen Task Force Smoking Gun. Sie war seit 2017 in Kroatien im Einsatz und hatte die Aufgabe, Tonnen von Waffen und Munition von Europa nach Syrien umzuleiten.

Die Wiederausfuhr von Waffen in ein Drittland darf laut Gesetz nur mit Genehmigung des Ausfuhrlandes, in diesem Fall Bulgarien, erfolgen. Es ist nicht bekannt, ob Bulgarien die Wiederausfuhr über Polen und die Tschechische Republik in die Ukraine erlaubt hat oder ob diese Waffen in die Ukraine geschmuggelt wurden. Bulgarische Beamte bestreiten, dass bulgarische Waffen in die Ukraine exportiert wurden.

Ukraine has been actively preparing for a major war for the last three years and massively purchased weapons and ammunition. Peace has never been considered an option, documents about Ukrainian arms deals reveal https://t.co/hK0YqmZrDP — Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) March 28, 2022

Die Journalistin hat diese bulgarischen Waffenlieferuungen von Bulgarien bis zur Frontlinie in der Ukraine verfolgt, indem sie Daten aus der internationalen Handelsdatenbank Great Export Import verwendet habe.

Sämtliche Dokumente sind auf dem Portal Armswatch zugänglich.

In die Ukraine wurden bulgarische Waffen importiert, die von den Militärwerken Arsenal, VMZ, Arcus und Emco hergestellt wurden. Die Exporteure waren zwei polnische Unternehmen: Arm Techsp. Zo.O und Vismag Jacek Jakubczyk sowie das tschechische Unternehmen Excalibur Army Spol.S R.O

Import über Polen

Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport importierte 2021, 2020 und 2019 bulgarische Waffen aus Arsenal und VMZ-Sopot, und der Export wurde von dem polnischen Unternehmen Arm Techsp durchgeführt. Zo, nach Informationen von Great Export Import. Das ukrainische Unternehmen Dp Dzzp Spetstechnoexport kaufte 40-mm-Patronen RLV-HEF für Granatwerfer, hergestellt von Arsenal, und hochexplosive 152-mm-Splittergranaten für die Haubitze D-20 und 2C3, hergestellt von VMZ-Sopot. Die Datenbank listet elf Importe auf, die in den Jahren 2021, 2020 und 2019 getätigt wurden. Als Hersteller der Waffen ist Bulgarien angegeben.

Import über Tschechien

Am 20. Juni 2021 kaufte das ukrainische Staatsunternehmen Ukrspetsexport insgesamt 140 Stück. von EM-120-Mörsern der tschechischen Firma Excalibur Army Spol.S.R.O. laut der internationalen Handelsdatenbank Great Import Export. EM-120 wird von der bulgarischen Waffenfabrik Emco hergestellt. Emco-Eigentümer Emilian Gebrev bestritt, dass seine Firma Waffen in die Ukraine exportiert habe. In den letzten Jahren war er in eine Reihe internationaler Skandale verwickelt, einer davon war seine Vergiftung im Jahr 2015.

