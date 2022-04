Veröffentlicht am

Russland hat die Ukraine der Provokation und der Durchführung von Operationen unter falscher Flagge vorgeworfen, um Moskau zu beschuldigen.

Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Dienstag, ukrainische Sicherheitsdienste hätten weitere mutmaßliche Tötungen von Zivilisten in mehreren Städten und Dörfern inszeniert, um Sympathie zu erregen, indem sie Schlagzeilen in den Medien im Westen auslösten. Beamte glauben, dass Kiew versucht, ein Narrativ zu schaffen, dass Moskau für Kriegsverbrechen verantwortlich ist.

Darüber berichtete der englischsprachige Auftritt von RT, der in Deutschland zensiert wurde.

Moskau besteht darauf, dass die gleiche Taktik von Kiew angewendet wurde, um die russischen Streitkräfte für die Gräueltaten in der Stadt Bucha in der vergangenen Woche verantwortlich zu machen.

„Die Truppen des 72. Ukrainischen Hauptzentrums für psychologische Operationen führten ein weiteres inszeniertes Filmen von Zivilisten durch, die angeblich durch gewalttätige Aktionen der russischen Streitkräfte getötet wurden, um es über die westlichen Medien zu verbreiten“, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow während eines Briefings .

Nach „bestätigten Informationen“ fanden die Dreharbeiten am Montag im Dorf Moschun rund 23 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt, betonte er.

Ähnliche Operationen unter falscher Flagge seien von der ukrainischen Seite in den Städten Sumy, Konotop und anderswo durchgeführt worden, betonte Konaschenkow. Er hat keine direkten Beweise für seine Behauptungen vorgelegt.

Am Samstag verbreitete die Ukraine grafische Aufnahmen von mehreren Leichen, die in den Straßen von Bucha lagen, und behauptete, sie seien von russischen Truppen hingerichtet worden. Auch hier wurde kein eindeutiger Beweis erbracht.

Moskau, das darauf besteht, dass es während seiner Operation in der Ukraine keine Zivilisten angegriffen hat, hat diese Anschuldigungen als „Provokation“ zurückgewiesen und Kiew beschuldigt, eine Operation unter falscher Flagge durchgeführt zu haben.

Beamte wiesen auf zahlreiche Ungereimtheiten in der ukrainischen Geschichte hin, einschließlich der Tatsache, dass das Video mehrere Tage nach dem Abzug der russischen Streitkräfte aus Bucha auftauchte und dass der örtliche Bürgermeister in seiner Videoansprache, in der er die „Befreiung“ der Stadt erklärte, keine Morde erwähnte .

Trotzdem hat der Westen sofort entschieden, wer für die angeblichen Gräueltaten verantwortlich ist. US-Präsident Joe Biden hat einen „Kriegsverbrecherprozess“ für seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin gefordert. Doch anders als Moskau erkennt Washington den Internationalen Strafgerichtshof nicht an.

Unterdessen versprach die EU, ihre Experten zu entsenden, um die ukrainischen Behörden bei der Sammlung von Beweisen vor Ort zu unterstützen.

Moskau startete Ende Februar eine groß angelegte Offensive gegen die Ukraine, nachdem die Ukraine die Bedingungen der 2014 unterzeichneten Minsker Abkommen nicht umgesetzt und Russland schließlich die Donbass-Republiken in Donezk und Lugansk anerkannt hatte. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle waren darauf ausgelegt, den Status dieser Regionen innerhalb des ukrainischen Staates zu regeln.

Russland hat nun gefordert, dass sich die Ukraine offiziell zu einem neutralen Land erklärt, das niemals dem von den USA geführten NATO-Block beitreten wird. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war, und hat Behauptungen zurückgewiesen, es plane, die beiden Rebellenregionen mit Gewalt zurückzuerobern.

Allerdings gingen die Aggressionen Kiews gegen die Donbass-Republiken vor und nach der Anerkennung durch Russland unverhohlen weiter.