Der weißrussische Präsident Aleksandr Lukaschenko hat angekündigt, dass er sich bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird. Das erklärte das belarussische Staatsoberhaupt auf einer Sitzung des Sicherheitsrates.

Darüber berichtet die belarussische Nachrichtenagentur BeltA. Darüber hinaus betonte er, dass die russisch-ukrainischen Friedensgespräche nicht an Belarus vorbeiführen. Zugleich sprach er von einer historischen Zäsur, die mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einhergeht.

Aleksandr Lukaschenko fragte sich, ob belarussisch-russische Vereinbarungen zur gegenseitigen Unterstützung aufgrund des harten Drucks des Westens effektiv umgesetzt werden und welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich seien. „Wir werden uns bald mit der Führung Russlands, dem Präsidenten Russlands, treffen. Ich würde gerne wissen, welche Probleme wir auf der Ebene der Präsidenten lösen sollten“, sagte er.

Lukaschenko sagte: „Ich möchte nur zum ersten Mal unsere heutige Position vor Ihnen skizzieren. Die Position wurde dem Außenminister übertragen und das Außenministerium mit der Umsetzung beauftragt. Ohne Belarus kann es keine Verhandlungen geben. Da Sie, hauptsächlich westliche Länder, uns dazu gebracht haben, muss natürlich die Haltung von Belarus während dieser Gespräche dargestellt werden.“

Belarus nicht mit Russland in einen Topf werfen

Der Präsident von Belarus fuhr fort: „Wir gehen nicht davon aus, dass wir mit Russland in einen Topf geworfen wurden. Nein. Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg gerade über den Zaun unseres Landes gegangen ist. Und es wirkt sich am stärksten auf die Situation in Belarus aus. Deshalb kann es hinter dem Rücken von Belarus keine separaten Vereinbarungen geben. Ich bin absolut überzeugt und weiß, dass Russland diese Position versteht. Und daran ist nichts auszusetzen. Aber es wird den westlichen Entwürfen zuwiderlaufen. Aber das bedeutet nicht, dass wir zu westlicher Pfeife tanzen sollten.“

Lukaschenko bemerkte auch, dass die Führung der Ukraine verstehen muss, dass nach dem Krieg eine Periode der Wiederherstellung beginnen wird und dass es notwendig sein wird, das Land wiederherzustellen. „Wenn sie denken, dass westliche Länder kommen und die Ukraine einfach so selbstlos wieder aufbauen werden, dann irren sie sich leider! Wenn sie irgendein Werk in der Ukraine bauen und wieder aufbauen, wird es kein Werk des ukrainischen Volkes sein. Es wird eine Anlage sein, die dem Land gehört, das es wiederherstellt. Es besteht die größte Gefahr, dass in der Ukraine nichts Ukrainisches mehr übrig bleibt“, warnte das Staatsoberhaupt. „Auch nichts Oligarchisches. All das wird von Oligarchen aus den USA und großen Ländern der Europäischen Union dominiert werden.“

„Deshalb muss man sein Glück im eigenen Zuhause finden. Wie ich schon lange sage, sollten die drei slawischen Nationen erkennen, was in der Welt auf globaler Ebene vor sich geht, sich an einen Tisch setzen und sich einigen. Verständigen Sie sich auf Augenhöhe“, so der belarussische Präsident.

Historische Ära geht zu Ende

Mit dem Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine ging eine ganze historische Ära zu Ende. Zwischen Ost und West zeichne sich eine neue „Wasserscheide“ ab, sagte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Donnerstag bei einer Sitzung des Sicherheitsrates.

„Es besteht kein Zweifel, dass mit dem Start der russischen Spezialoperation in der Ukraine eine ganze historische Ära zu Ende ging. Inmitten der wachsenden Konfrontation zwischen den führenden Akteuren zeichnet sich eine neue Wasserscheide zwischen Ost und West ab“, sagte Lukaschenko.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 21. Februar die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Russland erkannte die DVR und die LVR in Übereinstimmung mit ihren Verfassungen innerhalb der Grenzen der ukrainischen Gebiete Donezk und Lugansk an, die Anfang 2014 bestanden Donbass-Republiken mit dem Ziel der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Quellen: BelTa, TASS.