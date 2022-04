Rakentenangriff in Kramatorsk: Fragmente einer ukrainischenTotschka-U-Rakete wurden endeckt

Veröffentlicht am

Die taktische Rakete Tochka-U werde nur von der ukrainischen Armee eingesetzt, betonte das russische Verteidigungsministerium.

Das russische Verteidigungsministerium wies die Behauptungen Kiews über einen Raketenangriff russischer Truppen auf den Bahnhof Kramatorsk am 8. April 2021 zurück.

„Alle Behauptungen von Vertretern des Kiewer nationalistischen Regimes, dass Russland am 8. April angeblich einen ‚Raketenangriff‘ auf den Bahnterminal in Kramatorsk durchgeführt haben soll, sind eine Provokation und haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Die russischen Streitkräfte hatten keine Feueraufgaben und am 8. April keine in der Stadt Kramatorsk geplant“, betonte das Ministerium.

Die taktische Tochka-U-Rakete, deren Fragmente in der Nähe des Kramatorsk-Terminals gefunden wurden und deren entsprechendes Filmmaterial von Augenzeugen gepostet wurde, wird nur von der ukrainischen Armee eingesetzt, betonte das russische Verteidigungsministerium.

„Am 14. März 2022 führte ein Bataillon der 19. separaten Raketenbrigade der ukrainischen Armee einen Angriff mit einer ähnlichen Tochka-U-Rakete gegen das Zentrum von Donezk aus, bei dem 17 Menschen getötet und weitere 36 Zivilisten verletzt wurden“, sagte das Ministerium .

Der Sprecher der Volksmiliz der Volksrepublik Donezk (DVR), Eduard Basurin, sagte am Freitag zuvor, dass etwa 30 Menschen getötet wurden, nachdem eine Tochka-U-Rakete den Bahnhof in Kramatorsk getroffen hatte.

Die Tochka-U ist eine verbesserte Version des sowjetischen taktischen Präzisionsraketensystems Totschka, das dazu bestimmt ist, ausgewählte kleine Ziele tief in der feindlichen Verteidigung zu treffen. Es besteht aus einer einstufigen Rakete, die auf ihrer gesamten Flugbahn geführt wird und in einer Reichweite von 15 km bis 120 km einsatzbereit ist.

Die russische Armee hat seit Ende 2019, als die letzte Raketen- und Artillerieeinheit mit taktischen Iskander-Raketensystemen aufgerüstet wurde, keine Tochka-U-Raketen mehr eingesetzt. Verschiedenen Angaben zufolge betreibt das ukrainische Militär derzeit 38 bis 90 Tochka-U-Systeme und mehrere hundert Raketen.

Spezialoperation in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 21. Februar die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Russland erkannte die DVR und die LVR in Übereinstimmung mit ihren Verfassungen innerhalb der Grenzen der ukrainischen Gebiete Donezk und Lugansk an, die Anfang 2014 bestanden Donbass-Republiken mit dem Ziel der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Putin kündigte am 24. Februar eine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine an. Der Konflikt hat eine einhellige Reaktion der westlichen Länder hervorgerufen, die Moskau mit einer langen Liste von Sanktionen belegt haben.

Russland sagt, es werde die Militäroperation sofort einstellen, wenn Kiew die Forderungsliste Moskaus erfüllt, einschließlich der Nichtbewerbung um einen NATO-Beitritt.

Der militärische Konflikt hat bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen vertrieben, was die Vereinten Nationen als die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg beschrieben haben.