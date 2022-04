Spezialoperation in der Ukraine: Russische Truppen zestörten mehr als 400 Ziele und evakuierten über 300 Zivilisten

Veröffentlicht am

Russische Truppen eliminierten auch ein Ausbildungszentrum für ausländische Söldner nordöstlich von Odessa mit Präzisionsraketen. Zudem wurden mehr als 300 Zivilisten aus der Region Cherson evakuiert.

Darüber berichtet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums.

Russische Streitkräfte haben seit Beginn ihrer militärischen Spezialoperation in der Ukraine 421 unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), 223 Mehrfachraketensysteme und 2.019 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, am Freitag.

„Insgesamt wurden seit Beginn der militärischen Spezialoperation folgende Ziele zerstört: 97 Hubschrauber, 421 unbemannte Luftfahrzeuge, 228 Lang- und Mittelstrecken-Boden-Luft-Raketensysteme, 2.019 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 223 mehrere Raketenwerfer, 874 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 1.917 militärische Spezialkraftfahrzeuge“, sagte der Sprecher.

Flugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und der Raketentruppen zerstörten 81 ukrainische Militäreinrichtungen, darunter ein Osa-Boden-Luft-Raketensystem und drei Mehrfachraketenwerfer, sagte der General.

„Operationell-taktische Flugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und der Raketentruppen haben 81 ukrainische Militäreinrichtungen angegriffen, darunter zwei Kommandoposten, ein Osa-Boden-Luft-Raketensystem, drei Mehrfachraketenwerfer sowie neun Festungen und 59 Gebiete der ukrainischen Anhäufung Kampfmittel“, sagte der Sprecher.

Russische Truppen hätten ein Ausbildungszentrum für ausländische Söldner nordöstlich von Odessa mit Präzisionsraketen eines Bastion-Küstenverteidigungsraketensystems eliminiert, sagte Konaschenkow.

Ein Video über den Angriff veröffentlichte unter anderem die russische Agentur News Front.

„Präzisionsraketen des Küstenverteidigungsraketensystems Bastion haben ein Sammel- und Ausbildungszentrum für ausländische Söldner in der Nähe der Gemeinde Krasnosyolka nordöstlich von Odessa zerstört“, sagte der Sprecher.

Cherson: mehr als 300 Zivilisten evkuiert

Russische Truppen haben über 300 Zivilisten aus zwei Siedlungen in der ukrainischen Region Cherson evakuiert, die Ziel von Granatangriffen waren, sagte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

„Diese Siedlungen an der Grenze zwischen den Regionen Cherson und Nikolaev stehen seit über einer Woche unter dem Beschuss des ukrainischen Militärs. Einheimische sagen, dass sie sich seit dem 30. März in Kellern versteckt haben, während die lokalen Behörden und die ukrainischen Streitkräfte dies getan haben haben nichts getan, um ihren Mitbürgern zu helfen, sondern nur Beschuss durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

„Ungefähr 300 Zivilisten wurden in drei Tagen evakuiert, die meisten von ihnen waren ältere Menschen und kleine Kinder. Sie wurden in die Stadt Belozerka und die Stadt Cherson gebracht, um bei ihren Verwandten zu bleiben. Jeder erhielt Hilfe, einschließlich Lebensmittelpaketen“, so die Erkärung weiter.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden Personen, die bei Beschussverletzungen verletzt worden waren, vor Ort erstversorgt und in eine medizinische Spezialeinheit gebracht. „Alle Evakuierten werden bald Hilfe erhalten, um zu ihren Verwandten in der Region Cherson zu gelangen, oder ihnen wird die Möglichkeit geboten, nach Russland evakuiert zu werden“, hieß es am Ende.

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am 21. Februar die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Russland erkannte die DVR und die LVR in Übereinstimmung mit ihren Verfassungen innerhalb der Grenzen der ukrainischen Gebiete Donezk und Lugansk an, die Anfang 2014 bestanden Donbass-Republiken mit dem Ziel der Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Putin kündigte am 24. Februar eine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine an. Der Konflikt hat eine einhellige Reaktion der westlichen Länder hervorgerufen, die Moskau mit einer langen Liste von Sanktionen belegt haben.

Russland sagt, es werde die Militäroperation sofort einstellen, wenn Kiew die Forderungsliste Moskaus erfüllt, einschließlich der Nichtbewerbung um einen NATO-Beitritt.

Der militärische Konflikt hat bisher mehr als 3,5 Millionen Menschen vertrieben, was die Vereinten Nationen als die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg beschrieben haben.