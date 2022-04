Veröffentlicht am

Der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, sagte, dass der Westen zu weiterem Blutvergießen in der Ukraine anstifte, indem er das Land mit Waffen überflute.

Anatoly Antonox. Quelle TASS.

Die mangelnde Bereitschaft des Kiewer Regimes, den Völkermord an den Russen zu stoppen und seine Verpflichtungen aus internationalen Verträgen umzusetzen, habe zu der speziellen Militäroperation geführt, sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, in einem Interview für Newsweek Friday.

„Die spezielle Militäroperation in der Ukraine ist das Ergebnis der mangelnden Bereitschaft des Kiewer Regimes, den Völkermord an den Russen durch die Umsetzung seiner Verpflichtungen aus internationalen Abkommen zu stoppen“, sagte er.

Laut dem russischen Diplomaten waren es die „nationalistische Raserei und die revanchistischen Gefühle des Kiewer Regimes“, die die Ukraine dazu veranlassten, „den Weg der raschen Militarisierung“ mit Hilfe aus dem Ausland zu wählen.

„Die NATO-Mitgliedsländer haben mit einer militärischen Erkundung der Ukraine begonnen“, bemerkte Antonow. „Es wurde mit westlichen Waffen überflutet, während Präsident Wladimir Selenskyj Kiews Pläne zum Erwerb von Atomwaffen ankündigte, die nicht nur die Nachbarländer, sondern die ganze Welt bedrohen würden“, betonte der russische Botschafter.

Er sagte, der Westen stifte weiteres Blutvergießen in der Ukraine an, indem er das Land mit Waffen überflute. „Westliche Staaten sind direkt in die aktuellen Ereignisse verwickelt, da sie die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition pumpen und damit weiteres Blutvergießen anzetteln“, bemerkte er.

„Wir warnen davor, dass solche Aktionen gefährlich und provozierend sind, da sie sich gegen unseren Staat richten“, betonte der Gesandte. „Sie können die USA und die Russische Föderation auf den Weg einer direkten militärischen Konfrontation führen. Jede Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung aus dem Westen, die von Transportkonvois durch das Territorium der Ukraine durchgeführt wird, ist ein legitimes militärisches Ziel für unsere Streitkräfte.“ Antonov fügte hinzu.

Der russische Gesandte ging auch auf die Aktivitäten biologischer Laboratorien in der Ukraine ein. „Was hat das Pentagon mit Gesundheitsfragen zu tun? Warum werden Biolabore an russischen Grenzen errichtet – Tausende von Kilometern vom amerikanischen Territorium entfernt?“



Russland tut alles, um die militärischen Aktivitäten zu beenden

Antonov fügte hinzu, dass Moskau die notwendigen Maßnahmen ergreife, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und den normalen Betrieb kritischer Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

„Die Russische Föderation ergreift die notwendigen Maßnahmen, um das Leben und die Sicherheit von Zivilisten zu schützen“, betonte er. „Wir tun alles, um den normalen Betrieb kritischer Infrastruktureinrichtungen aufrechtzuerhalten, Recht und Ordnung sowie die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die Angriffe erfolgen nur auf militärische Ziele und ausschließlich mit hochpräzisen Waffen“, fügte der russische Gesandte hinzu.

Er fügte auch hinzu, dass Moskau in Gesprächen mit Kiew alles tue, um die militärischen Aktivitäten zu beenden und den Frieden im Donbass wiederherzustellen. „Russland tut alles in seiner Macht Stehende, um einen Weg für einen schnellen Abschluss der Konfrontation, die Wiederherstellung des Friedens im Donbass und die Rückkehr aller Völker der Ukraine zu einem friedlichen Leben auszuhandeln“, betonte er.

„Unsere prinzipielle Position zur Beilegung des Konflikts ist klar definiert“, fügte Antonov hinzu. Ihm zufolge beinhaltet es „die Forderung nach einer bedingungslosen Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen Russlands, der Entmilitarisierung und Entnazifizierung des ukrainischen Staates, der Gewährleistung seines neutralen und nichtnuklearen Status sowie der Anerkennung der russischen Souveränität über die Krim und der Unabhängigkeit von Russland der Volksrepubliken Donezk und Lugansk“.



Das Ziel der militärischen Spezialoperation

Laut Antonov ist das Ziel der Operation „das Ende des vom Kiewer Regime begangenen Völkermords und die Gewährleistung eines atomwaffenfreien und neutralen Status der Ukraine“. „Die Politik unseres Landes basiert auf dem Recht aller Völker, die heute auf dem ukrainischen Territorium leben, ihre eigene Zukunft zu wählen“, bemerkte Antonov. „Gemeinsam müssen wir die Nationalisten, die in Kiew die Macht ergriffen haben, so schnell wie möglich loswerden, diese tragische Seite aufschlagen und voranschreiten, um gegenseitig respektvolle und gleichberechtigte Beziehungen aufzubauen“, sagte der russische Botschafter.

Laut dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konashenkov, wurden während der russischen Militäroperation Beweise dafür gefunden, dass das Kiewer Regime dringend Spuren eines vom US-Verteidigungsministerium finanzierten militärbiologischen Programms in der Ukraine beseitigt hatte. Mitarbeiter ukrainischer Labors sagten aus, dass am 24. Februar Krankheitserreger von Pest, Anthrax, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten dringend beseitigt worden seien.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation auf der Grundlage eines Antrags der Führer der Donbass-Republiken an. Der russische Führer betonte, dass Moskau keine Pläne habe, ukrainische Gebiete zu besetzen, und das Ziel darin bestehe, das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Als Reaktion darauf verhängte der Westen schwere Sanktionen gegen Moskau und entfesselte damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.