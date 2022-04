Russland: US-Militärhilfe an Kiew könnte zu einem direkten Konflikt zwischen Moskau und Washington führen

Am 7. April forderte die Ukraine die NATO auf, Kiew mit allen Waffen auszustatten, die sie für den Kampf gegen Russland benötigt.

Russland hat eine Entscheidung der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten, die Militärhilfe für die Ukraine zu verstärken, verurteilt und gewarnt, dass dies den anhaltenden Konflikt nur verschlimmern und möglicherweise zu einer direkten Konfrontation zwischen Moskau und Washington führen könnte.

Berichten zufolge äußerte sich der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoly Antonov, am Samstag in einem Interview mit der Newsweek, nachdem die USA und ihre europäischen Verbündeten versprochen hatten, die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen. Sie unterstützen Kiews Behauptung, russische Streitkräfte hätten in Bucha, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt, „Kriegsverbrechen“ begangen.

„Westliche Staaten sind direkt in die aktuellen Ereignisse verwickelt, da sie die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition pumpen und damit weiteres Blutvergießen anzetteln“, sagte Antonov. „Westliche Staaten sind direkt in die aktuellen Ereignisse verwickelt, da sie die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition pumpen und damit weiteres Blutvergießen anzetteln.“

Antonov warnte, dass „solche Aktionen gefährlich und provokativ sind“, da sie sich gegen Russland richten. „Sie können die USA und die Russische Föderation auf den Weg der direkten militärischen Konfrontation führen.“

„Jede Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung aus dem Westen, die von Transportkonvois durch das Territorium der Ukraine durchgeführt wird, ist ein legitimes militärisches Ziel für unsere Streitkräfte“, sagte er.

Moskau hat die NATO wiederholt davor gewarnt, weitere Waffen und Truppen in die Nähe Russlands zu schicken, und einige NATO-Mitglieder haben davor gewarnt, dass solche Schritte die Spannungen drastisch eskalieren würden.

Antonov beschuldigte den Westen auch der „Dämonisierung“ Russlands und sagte, die Politik Moskaus „basiere auf dem Recht aller Völker, die heute auf ukrainischem Territorium leben, ihre eigene Zukunft zu wählen“.

Er sagte, Russland ergreife die notwendigen Maßnahmen, um das Leben und die Sicherheit von Zivilisten zu schützen. Russlands Luftangriffe, fügte der Beamte hinzu, würden „nur auf militärische Ziele und ausschließlich mit hochpräzisen Waffen“ durchgeführt.

Der russische Beamte sagte, Moskaus grundsätzliche Position zur Beilegung des Konflikts sei klar definiert, einschließlich der Aufgabe der Ukraine, den ehrgeizigen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO aufzugeben.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation auf der Grundlage eines Antrags der Führer der Donbass-Republiken an. Der russische Führer betonte, dass Moskau keine Pläne habe, ukrainische Gebiete zu besetzen, und das Ziel darin bestehe, das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Als Reaktion darauf verhängte der Westen schwere Sanktionen gegen Moskau und entfesselte damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.