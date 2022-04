Veröffentlicht am

Eine Quelle aus dem französischen Geheimdienst hat behauptet, dass Elite-Spezialeinheiten aus Großbritannien und den USA seit Beginn der Feindseligkeiten mit Russland Ende Februar in der Ukraine präsent seien.

Symbolbild

Berichten zufolge teilte die Quelle der französischen Zeitung a Le Figaro letzte Woche mit, dass die SAS und die Delta Force in der Ukraine seien und Russland sich des „geheimen Krieges“ bewusst sei, der von ausländischen Kommandos gegen seine Truppen geführt werde.

Die Behauptung wurde am Samstag vom leitenden internationalen Korrespondenten der Zeitung, Georges Malbrunot, gemeldet. An diesem Tag stattete der britische Premierminister Boris Johnson Kiew überraschend einen Besuch ab.

Le Figaro ist die älteste überregionale Zeitung Frankreichs und eine der angesehensten der Welt.

Berichten zufolge war der britische Führer von Wachen der SAS-Elitetruppe umzingelt, obwohl diese Behauptung nicht offiziell bestätigt wurde.

SAS-Einheiten „sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine präsent, ebenso wie die amerikanischen Deltas“, twitterte Malbrunot unter Berufung auf eine französische Geheimdienstquelle. Er fügte hinzu, dass der Quelle zufolge Russland sich des „geheimen Krieges“ bewusst sei, der von ausländischen Kommandos gegen seine Truppen geführt werde. Le Figaro nahm seinen Bericht in ihre Updates zur Ukraine auf.

Großbritannien und die USA gehören zu den aktivsten militärischen Unterstützern Kiews. Berichten zufolge forderte Johnson seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj persönlich auf, weiter gegen Russland zu kämpfen und sich nicht mit Frieden zufrieden zu geben, bis bessere Bedingungen angeboten werden.

Der westliche kämpferische Konsens wurde offenbar letzte Woche vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell bestätigt, der am Samstag sagte, dass der „Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen wird“, als auch er Kiew besuchte.

Britische Medien berichteten zuvor, dass Dutzende von SAS-Soldaten „im Ruhestand“ in die Ukraine gegangen waren oder dies planten, um ihre Expertise in Aufklärung und Panzerabwehr für die Sache Kiews einzubringen. Laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mirror wurden ihre Dienste angeblich von „einem noch zu benennenden Land in Europa über eine private Militärfirma“ und nicht von der britischen Regierung bezahlt.

Das russische Militär berichtete bei mehreren Gelegenheiten von Aktionen gegen „Söldner“, die für die Ukraine kämpften. Einer der jüngsten Fälle war am Samstag, als Johnson und Borell in Kiew waren.

Das russische Verteidigungsministerium sagte, Kiew habe bei seinem jüngsten gescheiterten Versuch, hochrangiges Personal aus der Hafenstadt Mariupol zu evakuieren, versucht, ein Zivilschiff einzusetzen, in der einige der intensivsten Kämpfe während des Konflikts stattfanden. Die zur Evakuierung vorgesehenen Personen wurden als Anführer des ultranationalistischen Asowschen Bataillons und ausländische Söldner identifiziert. Unbestätigten Berichten zufolge könnten Hunderte von Ausländern zusammen mit mehreren tausend Asow-Truppen in Mariupol blockiert sein.

Die USA und Großbritannien haben öffentlich erklärt, dass sie keine Pläne haben, ihre Truppen in die Kämpfe in der Ukraine einzubeziehen. Beide sind wichtige Waffenlieferanten für Kiew und bildeten vor der russischen Offensive Soldaten in der Ukraine aus. Die Experten sollen im Vorfeld der Feindseligkeiten aus dem Land abgezogen worden sein.

Das britische Verteidigungsministerium verbot aktiven Militärangehörigen Anfang März Reisen in die Ukraine mit der Begründung, dass Verstöße gegen die Regel strafrechtlich verfolgt werden könnten. Kiew rief nach dem russischen Angriff Freiwillige im Ausland dazu auf, sich den Reihen seiner neu geschaffenen „Fremdenlegion“ anzuschließen.

Russland startete Ende Februar eine groß angelegte Offensive gegen die Ukraine, nachdem die Ukraine die Bedingungen der 2014 unterzeichneten Minsker Abkommen nicht umgesetzt und Russland schließlich die Donbass-Republiken Donezk und Lugansk anerkannt hatte. Das von Deutschland und Frankreich vermittelte Minsker Protokoll sollte den abtrünnigen Regionen einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen.

Seitdem hat Russland gefordert, dass sich die Ukraine offiziell zu einem neutralen Land erklärt, das niemals dem US-geführten NATO-Militärblock beitreten wird. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war, und hat Behauptungen zurückgewiesen, es plane, die beiden Rebellenregionen mit Gewalt zurückzuerobern.

Quelle: Russia Today