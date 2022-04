Kreml warnt NATO abermals vor Expansion

Russland hat seine Warnung vor einer weiteren Ausweitung des NATO-Militärbündnisses wiederholt und erklärt, das Bündnis bleibe „ein Instrument der Konfrontation“.

Medienberichten zufolge sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf einer Pressekonferenz in Moskau, der Plan Schwedens und Finnlands, dem Militärbündnis beizutreten, würde Europa keine Stabilität bringen.

Er kritisierte die NATO als „ein auf Konfrontation ausgerichtetes Instrument, dessen weitere Expansion dem europäischen Kontinent keine Stabilität bringen wird“.

Seine Äußerungen kamen, nachdem ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums sagte, die Aussichten für den Beitritt zweier europäischer Länder zur NATO seien letzte Woche zwischen Spitzendiplomaten des Bündnisses in Brüssel diskutiert worden.

Laut einem Bericht von The Times scheinen Finnland und Schweden bereit zu sein, der Allianz noch im Sommer beizutreten. Der Antrag Finnlands wird im Juni erwartet, Schweden soll folgen.

Der Bericht zitierte einen hochrangigen amerikanischen Beamten, der sagte, die Mitgliedschaft sei ein „massiver strategischer Fehler“ für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Washington rechtfertigt die Erweiterung des Militärbündnisses als Reaktion auf die Militäroperation Russlands in der Ukraine, die zu einer schwelenden Krise zwischen den beiden Ländern geführt hat.

Putin warnte den Westen am Dienstag, dass Versuche, Moskau zu isolieren, scheitern würden, und führte den Erfolg des sowjetischen Raumfahrtprogramms als Beweis dafür an, dass Russland unter schwierigen Bedingungen spektakuläre Fortschritte erzielen könne.

Russland sagt, es werde sich nie wieder auf den Westen verlassen, nachdem die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten lähmende Sanktionen gegen Putin verhängt haben, um Putin für seinen Befehl vom 24. Februar für eine, wie er es nannte, „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine zu bestrafen.

In Anlehnung an westliche Vorwürfe gegen den Kreml beschuldigte das Vereinigte Königreich russische Streitkräfte des Einsatzes chemischer Waffen bei ihrer Operation in der Stadt Mariupol in der Ukraine.

Der britische Streitkräfteminister James Heappey sagte am Dienstag, dass für London alle Optionen auf dem Tisch lägen, falls Moskau Chemiewaffen gegen die Ukraine einsetzen sollte.

„Es gibt einige Dinge, die jenseits des Ermessenen liegen, und der Einsatz chemischer Waffen wird eine Reaktion hervorrufen, und alle Optionen liegen auf dem Tisch, wie diese Reaktion aussehen könnte“, sagte Heappey gegenüber Sky News.