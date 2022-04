Warnung an den Westen: Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine können legitime militärische Ziele sein

Veröffentlicht am

Während in Deutschland die Rufe nach Waffenlieferungen an Kiew immer lauter werden, warnt Moskau vor solchen Schritten.

Quelle: Pressedienst des Kremls

Russland betrachte den Waffentransport durch die Vereinigten Staaten und die NATO in der Ukraine als „legitime“ militärische Ziele und warnt vor einer harten Reaktion im Falle von Versuchen des Westens, das russische Militär zu bedrohen.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow sagte am Mittwoch in einem Interview mit TASS, Moskau würde US- und NATO-Fahrzeuge, die Waffen auf ukrainischem Territorium transportieren, als legitime militärische Ziele betrachten.

„Wir warnen davor, dass US-NATO-Waffentransporte über ukrainisches Territorium von uns als legale militärische Ziele betrachtet werden“, bemerkte er und warnte davor, dass alle Versuche des Westens, dem russischen Militär oder seinen separatistischen Verbündeten in der Ukraine erheblichen Schaden zuzufügen, „hart unterdrückt würden .“

„Wir machen den Amerikanern und anderen Westlern klar, dass Versuche, unsere Spezialoperation zu verlangsamen, den russischen Kontingenten und Verbänden der DVR und LPR (Volksrepubliken Donezk und Lugansk) maximalen Schaden zuzufügen, hart unterdrückt werden“, warnte Rjabkow.

Kreml kritisiert Bidens „Völkermord“-Äußerungen als „inakzeptabel“

Unabhängig davon verurteilte der Kreml am Mittwoch die Behauptungen von US-Präsident Joe Biden als „inakzeptabel“, russische Truppen des „Völkermords“ in der Ukraine zu beschuldigen.

„Wir sind kategorisch anderer Meinung und betrachten jeden Versuch, die Situation auf diese Weise zu verzerren, als inakzeptabel, zumal dies für den Präsidenten der Vereinigten Staaten kaum akzeptabel ist“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Reportern.

Biden hat Putin beschuldigt, versucht zu haben, die Idee einer ukrainischen Identität „auszulöschen“, und darauf bestanden, dass angebliche Beweise für Völkermord durch russische Truppen zunehmen.

Der Kreml-Sprecher sagte in seiner Antwort weiter, Biden versuche nur, „die Lage in der Ukraine zu verzerren“.

„Das ist kaum akzeptabel von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten, einem Land, das in letzter Zeit bekannte Verbrechen begangen hat“, sagte Peskow bei der Telefonkonferenz.

Selenskij will pro-russischen Oppositionellen gegen Kriegsgefangene tauschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug am frühen Mittwoch vor, den hochrangigen pro-russischen Politiker Wiktor Medwedtschuk gegen männliche und weibliche Kriegsgefangene der Ukraine auszutauschen, die von russischen Streitkräften festgehalten werden.

Der ukrainische Führer sagte, dass „es für unsere Sicherheitskräfte und Streitkräfte wichtig ist, eine solche Möglichkeit in Betracht zu ziehen“.

Seine Kommentare kamen nur einen Tag, nachdem die ukrainischen Sicherheitsdienste am Dienstag erklärt hatten, sie hätten Medwedtschuk festgenommen, der Putins engster und einflussreichster Verbündeter in der Ukraine sein soll.

Medvedchuk, ein ausgebildeter ukrainischer Anwalt, war Vorsitzender einer pro-russischen politischen Partei und soll Putins Wahl gewesen sein, um Selenskyj als Marionettenführer zu ersetzen.

Der Kreml lehnte das Tauschangebot mit Peskow jedoch mit der Begründung ab, Medwedtschuk sei „kein Bürger Russlands“ und habe nichts mit Putins „militärischer Spezialoperation“ in der Ukraine zu tun.

„Er ist eine außenpolitische Persönlichkeit. Wir wissen überhaupt nicht, ob er selbst irgendeine Beteiligung Russlands an der Lösung dieser gegen ihn gerichteten verleumderischen Situation will“, sagte Peskow.