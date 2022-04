Tag 51 der russischen Militäroperation: Nachdem die Moskwa gesunken ist, wurden mehrere ukrainische Städte angegriffen

Veröffentlicht am

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am frühen Freitag starke Explosionen und Luftangriffssirenen zu hören, nachdem Russlands führendes Kriegsschiff nach einem Brand im Schwarzen Meer gesunken war.

Lagekarte von Readkovka in russicher Sprache vom 15 April..

Die Explosionen schienen zu den bedeutendsten in der Hauptstadt des Landes zu gehören, seit sich russische Truppen Anfang dieses Monats aus dem Gebiet zurückzogen, um sich auf Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine vorzubereiten.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Schäden nach den Explosionen in Kiew, Cherson im Süden, der östlichen Stadt Charkiw und der Stadt Iwano-Frankiwsk im Westen, heißt es in Berichten.

Weitere Lagekarte aus westlicher Sicht von BBC News.

Einigen Berichten zufolge gab es jedoch Stromausfälle in Teilen von Kiew.

Es geschah, nachdem Moskaus Schwarzmeer-Kriegsschiff Moskva gesunken war, nachdem es durch eine Explosion und einen Brand schwer beschädigt worden war. Die Ukraine übernahm die Verantwortung für einen, wie sie es nannte, „erfolgreichen Raketenangriff“ mit einer vor Ort hergestellten Neptun-Anti-Schiffs-Rakete.

Das russische Verteidigungsministerium sagte, das Schiff aus der Sowjetzeit sei am späten Donnerstag gesunken, als es in den Hafen geschleppt wurde.

Berichten zufolge könnte das Schiff 16 Langstrecken-Marschflugkörper tragen, und sein Verlust würde Russlands Feuerkraft im Schwarzen Meer erheblich verringern.

Weder die Behauptungen Kiews, noch die von Moskau können von unabhängiger Stelle geprüft werden. Demnach lässt es sich schwer sagen, ob das Schiff durch einen Brand, Sabotage oder von einer ukrainischen Anti-Schiffs-Rakete getroffen wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezog sich in einer Videoansprache am frühen Morgen darauf, in der er vor russischen Absichten warnte, die östliche Donbass-Region, einschließlich Mariupol, anzugreifen.

Selenskyj würdigte alle, „die den Fortschritt der endlosen Konvois russischer Militärausrüstung aufgehalten haben“ und „die gezeigt haben, dass russische Schiffe auf den Grund gehen können“.

Während der tobende Konflikt in seinen 51. Tag geht, werden mehrere Teile des Landes weiterhin bombardiert.

Laut ukrainischen Beamten sind Hunderte Menschen gestorben, seit der russische Präsident Wladimir Putin Ende Februar die Militäroperation in der ehemaligen Sowjetrepublik gestartet hat.

Die Ukraine hat militärische Unterstützung von vielen westlichen Mächten erhalten, darunter auch von den Vereinigten Staaten. Auch in Deutschland wird der Ruf nach schweren Waffen für die Ukraine immer lauter.

Teile der Grünen-Partei und der FDP sowie Mainstream-Medien fordern seit Wochen, wie auch der ukrainische Präsident und sein deutscher Botschafter Andrij Melnyk, dass die Ukraine Panzer und schweres Gerät von Deutschland erhält. Bundeskanzler Scholz wird indes für sein Zaudern in dieser Frage heftig – auch von seinen Koalitionspartnern – heftig kritisiert.

Am Mittwoch kündigte die Biden-Regierung an, dass sie zusätzliche militärische und andere Sicherheitshilfe im Wert von 800 Millionen US-Dollar in die Ukraine schicken und den Austausch von Geheimdienstinformationen verstärken werde.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 4,736 Millionen Ukrainer aus ihrem Land geflohen, seit Russa die Militäroperation gestartet hat. Die überwiegende Mehrheit dieser Vertriebenen – etwa 2,6 Millionen – hat im benachbarten Polen Zuflucht gesucht.

Unterdessen entsendet Kanada 150 Militärangehörige nach Polen, um die polnischen Behörden bei der Abwicklung und Umsiedlung von Millionen ukrainischer Kriegsflüchtlinge zu unterstützen.

Kanadas Verteidigungsministerin Anita Anand sagte am Donnerstag, ihr Land werde 100 Militärangehörige einsetzen, um Polen beim Zustrom ukrainischer Flüchtlinge zu helfen.

Der Einsatz ist auf zwei Monate angesetzt, könnte aber verlängert werden.

Unterdessen warnte einer von Putins engsten Verbündeten die NATO am Donnerstag, dass Russland Atomwaffen und Hyperschallraketen in einer Exklave im Herzen Europas stationieren würde, wenn Schweden und Finnland dem von den USA geführten NATO-Militärbündnis beitreten würden.

Finnland und Schweden erwägen den Beitritt zum Nato-Bündnis. Wie bereits berichtet, warnte Moskau abermals vor einer Erweiterung des Bündnisses.

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, sagte, wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten, müsse Russland seine Land-, See- und Luftstreitkräfte in der Ostsee verstärken.

„Von einem atomwaffenfreien Status der Ostsee kann keine Rede mehr sein – das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden“, sagte Medwedew, der von 2008 bis 2012 russischer Präsident war.

Russland besitzt das weltweit größte Arsenal an Atomsprengköpfen und ist zusammen mit China und den Vereinigten Staaten einer der weltweit führenden Anbieter von Hyperschallraketentechnologie.

Quellen: IRIB, TASS.