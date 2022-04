Explosionen waren in den frühen Morgenstunden des Samstags in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in der westlichen Stadt Lemberg zu hören.

Lagekarte von Readkovka.

Es gab keine offizielle Bestätigung der Explosionen, aber lokale Medien berichteten, die Explosionen seien in Kiew zu hören gewesen. Zudem berichteten westliche Medien, dass die Russen auch erstmals Langstreckenbomber eingesetzt haben.

Als der wütende Konflikt seinen 52. Tag erreicht, wurde die Vizar-Fabrik, eine ukrainische Raketenfabrik in der Nähe des internationalen Flughafens von Kiew, durch nächtliche Streiks schwer beschädigt.

Der Angriff auf die Fabrik, der der erste große russische Angriff in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt seit mehr als zwei Wochen war, ereignete sich nach dem Untergang eines russischen Kriegsschiffs auf dem Schwarzen Meer.

Russland sagte, es habe seegestützte Langstreckenraketen eingesetzt, um das Werk zu treffen, von dem der staatliche Waffenhersteller der Ukraine sagt, dass es Neptun-Marschflugkörper produziert habe – die Projektile, so sagen Kiew und Washington, seien verwendet worden, um das Flaggschiff der Moskwa zu versenken.

Weitere Lagekarte ohne Schraffierung der nördlichen Konfliktregion

Der Regionalgouverneur von Kiew, Oleksandr Pavliuk, sagte, es habe am Freitag mindestens zwei weitere russische Streiks in der Stadt gegeben, und fügte hinzu, Zivilisten, die über eine Rückkehr nachdenken, sollten „auf ruhigere Zeiten warten“.

Die Moskwa hatte in dem siebenwöchigen Konflikt die russischen Marineanstrengungen angeführt, und das Schicksal ihrer mehr als 500 Mann starken Besatzung war ungewiss.

Der Pentagon-Beamte sagte, Überlebende seien dabei beobachtet worden, wie sie von anderen russischen Schiffen geborgen wurden, aber ukrainische Behörden sagten, schlechtes Wetter habe Rettungsaktionen unmöglich gemacht.

Die russischen Streitkräfte begannen im vergangenen Monat mit dem Rückzug aus der Umgebung von Kiew, als sie neu eingesetzt wurden, um sich auf den Osten des Landes zu konzentrieren, aber die Stadt bleibt anfällig für Raketen.

Unterdessen sagte Russland, die Ukraine bereite einen Raketenangriff auf ihre eigenen Flüchtlinge an einem Bahnhof in der Stadt Lozowa in der Region Charkiw vor. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Kiewer Militär seine eigene Bevölkerung massakriert, um später Russland die Schuld dafür zu geben. Bilder von toten Zivilisten missbraucht die Ukraine, um im Informationskrieg Moskau zu diskreditieren und weitere Länder in den Konflikt zu ziehen.

Die Säuberung geht in Mariupol weiter. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation berichtete, dass das nach Iljitsch benannte Hüttenwerk unter Kontrolle gebracht wurde. Sie stellen auch die letzten kleinen Herde im Primorsky-Kessel fertig. Anscheinend wurde es für die Asow-Kämpfer dort ziemlich eng, und sie beschlossen, sich zu ihren eigenen zu drapieren. Ungefähr 200 ukrainische Militante mit Ausrüstung versuchten, zu den Neonazis im Azovstal-Werk durchzubrechen, aber dank des kompetenten Vorgehens der alliierten Streitkräfte erreichte die ukrainische Kolonne das Ziel nicht und wurde umgeleitet, um Bandera zu treffen. Außerdem erschien im Netzwerk ein Video, das Bombenangriffe von Langstreckenbombern Tu-22M3 der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte auf die befestigten Stellungen von Nationalisten im Werk Azovstal zeigte.

Auszug eines Lageberichtet aus Isjum-Slawjansk von Readkovka: Soldaten vor Ort berichten, dass der Tag sehr heiß war. Die Jungs ziehen nach Süden nach Slavyansk, der Feind „knurrt“, Sabotageabteilungen arbeiten, Luftfahrt, feindliche Artillerie arbeiten sehr eng zusammen Es wird berichtet, dass die Luftverteidigungskämpfer der Weichseldivision hier an der Kontaktlinie die ukrainische Su-25 zerstörten. Dies ist ihre dritte in den letzten Tagen. Das Verteidigungsministerium berichtete über ein interessantes Detail, dass die polnischen Vertragssöldner östlich der Straße Izyum-Slavyansk „abgewickelt“ wurden. „Infolge des Streiks wurde eine Abteilung von Söldnern der polnischen privaten Militärkampagne von den Raketentruppen in der Siedlung Izyumskoye in der Region Charkow liquidiert. Bis zu 30 polnische Söldner vernichtet“

Von unabhängiger Quelle lassen sich die meisten Informationen nicht bestätigen. Die Portale Readkovka und ANNA News haben über diesen Vorfall berichtet.

Die Ukraine fordert mehr Waffen von westlichen Ländern an

Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Ansprache, dass die Ukraine mehr Feuerkraft brauche, um die Verteidigungsbemühungen gegen Russlands Angriffe zu verstärken.

„Man kann den Krieg viel kürzer machen“, sagte er. „Je mehr und je früher wir alle angeforderten Waffen bekommen, desto stärker wird unsere Position und desto eher wird Frieden einkehren.“

Ähnliches habe der Chef der ukrainischen Armee in einem Telefonat mit dem Vorsitzenden des US-Generalstabs Mark Milley gesagt, teilte das Militär am Samstag mit.

Unterdessen sagte die deutsche Bundesregierung, sie plane, mehr als eine Milliarde Euro (manche sprechen von zwei Milliarden) an Militärhilfe für die Ukraine freizugeben, inmitten von Beschwerden aus Kiew, keine schweren Waffen aus Berlin zu erhalten.

Die Mittel müssen von der Ukraine verwendet werden, um hauptsächlich den Kauf von Militärausrüstung zu finanzieren.

Im Übrigen riskiert Deutschland durch sein Verhalten im Ukraine-Krieg, dass die Wirtschaft aus lange Sicht zugrunde gehen wird, was anscheinend sowohl von der Ukraine als auch von den USA gewollt ist.

Der Schritt folgt der wachsenden Kritik aus der Ukraine und einigen EU-Partnern wie Polen und den baltischen Staaten an einem offensichtlichen Mangel an Rüstungsunterstützung für Kiew. In Deutschland fordern immer mehr Politiker aus der Regierungskoalition und Opposition, dass schwere Waffen geliefert werden sollen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hielt sich bislang zurück, um Deutschland nicht in den Krieg zu ziehen, was anscheinend von ukrainischer Seite gewollt ist.

Die ukrainische Präsidentschaft sagte stattdessen, sie wolle Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew willkommen heißen, aber der Kanzler deutete an, dass er keine Pläne für einen baldigen Besuch habe.

Der ukrainische Präsident fordert und fordert und kritisiert die deutsche Regierung, um das Land in einen Krieg zu ziehen. Westliche Medien, vor allem die deutsche Presse, bejubeln ihn dafür.

Scholz sah sich dem Druck ausgesetzt, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken.

Finanzielle Unterstützung

Neben militärischer Hilfe rief Selenskyj in seiner Ansprache am späten Freitag auch zu finanzieller Unterstützung auf.

„Je früher die demokratische Welt erkennt, dass das Ölembargo gegen Russland und die vollständige Blockade seines Bankensektors notwendige Schritte in Richtung Frieden sind, desto eher wird der Krieg enden“, sagte er.

Letzte Woche kündigten europäische Länder verstärkte Bemühungen an, sich vom russischen Gas zu entwöhnen, und Deutschland gab am Freitag fast drei Milliarden Euro (3,2 Milliarden US-Dollar) für den Erwerb schwimmender Importterminals für verflüssigtes Erdgas frei.

Russland warnt die USA vor weiterer Bewaffnung der Ukraine

Die Washington Post berichtete am Freitag, dass sie eine Kopie einer diplomatischen Note überprüft habe, die Russland diese Woche an die USA geschickt habe, in der davor gewarnt wurde, dass US- und Nato-Lieferungen der „sensibelsten“ Waffensysteme in die Ukraine „unvorhersehbare Folgen“ haben könnten.

„Wir fordern die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten auf, die unverantwortliche Militarisierung der Ukraine zu stoppen, die unvorhersehbare Folgen für die regionale und internationale Sicherheit mit sich bringt“, heißt es in der Mitteilung.

Waffenlieferungen würden dem Konflikt „Treibstoff hinzufügen“, hieß es in der Notiz, so die Zeitung.

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums bestätigte, dass Russland diplomatische Notizen an die USA und andere westliche Nationen über die Bewaffnung der Ukraine geschickt habe.

Der Bericht kommt Tage, nachdem die Biden-Regierung weitere 800 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine angekündigt hat.

Das Militärhilfepaket umfasste Artilleriesysteme, Artilleriegeschosse, gepanzerte Mannschaftstransporter und Hubschrauber – und brachte die Gesamtsumme der US-Hilfe für die Ukraine seit Beginn der russischen Militäroperation auf mehr als 2,4 Milliarden Dollar.

Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch in einer Erklärung: „Dieses neue Hilfspaket wird viele der hochwirksamen Waffensysteme enthalten, die wir bereits bereitgestellt haben, und neue Fähigkeiten, die auf den umfassenderen Angriff zugeschnitten sind, den wir von Russland in der Ostukraine erwarten“.

„Die stetige Waffenlieferung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten und Partner an die Ukraine war entscheidend für die Aufrechterhaltung ihres Kampfes gegen die russische Invasion“, fügte er hinzu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag in einem Interview mit CNN, dass die Welt auf die Möglichkeit vorbereitet sein sollte, dass der russische Präsident Wladimir Putin taktische Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzen könnte.

In den letzten Tagen hat Anatoly Antonov, Russlands Gesandter in Washington, davor gewarnt, dass die aktuellen Aktionen westlicher Nationen, insbesondere der Ukraine, zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und den USA führen könnten.

„Westliche Staaten sind direkt in die aktuellen Ereignisse verwickelt, da sie die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition pumpen und damit weiteres Blutvergießen anzetteln“, wurde Antonov von der Zeitschrift Newsweek zitiert.

„Jede Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung aus dem Westen, die von Transportkonvois durch das Territorium der Ukraine durchgeführt wird, ist ein legitimes militärisches Ziel für unsere Streitkräfte“, fügte er hinzu.

Selenskyj warnt Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag, „die ganze Welt“ sollte sich Sorgen machen, dass Russland „anfing, über … Atomwaffen oder einige chemische Waffen zu sprechen“.

„Sie könnten es tun, ich meine, sie können es“, sagte er CNN. „Für sie ist das Leben der Menschen nichts … haben wir keine Angst – seien Sie bereit.“

Der Kreml sagte, er habe die russischen Nuklearstreitkräfte kurz nach Beginn des Angriffs am 24. Februar in höchste Alarmbereitschaft versetzt, aber die Vereinigten Staaten sagten, sie hätten keine Anzeichen ungewöhnlicher nuklearer Bewegungen gesehen.

Quellen: IRIB, TASS, BBC, Readkovka.