Russland setzt eine neue Frist für die Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte in Mariupol

Veröffentlicht am

Russland hat den ukrainischen Soldaten, die immer noch in der strategischen südlichen Hafenstadt Mariupol warten, ein neues Ultimatum zur Kapitulation gestellt, während Moskau eine neue Militäroffensive im Osten der Ukraine vorantreibt.

„Russlands Streitkräfte schlagen auf der Grundlage rein humanitärer Prinzipien erneut vor, dass die Kämpfer nationalistischer Bataillone und ausländischer Söldner ihre Militäroperationen am 20. April ab 14.00 Uhr Moskauer Zeit einstellen und die Waffen niederlegen“, sagte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch.

Das Ministerium verlängerte seine Frist, nachdem ein früheres Ultimatum verstrichen war, und sagte, kein einziger ukrainischer Soldat habe seine Waffen niedergelegt.

Tausende russische Truppen, unterstützt durch Artillerie und Raketenbeschuss, rücken in dem vor, was ukrainische Beamte die Schlacht um den Donbass nennen.

Ukrainische Kommandeure haben geschworen, sich nicht zu ergeben, und der ukrainische Generalstab sagte früher am Tag, dass im Stahlwerk Azovstal Kämpfe stattfanden, während russische Streitkräfte eine Offensive in der Nähe der nordöstlichen Stadt Charkiw versuchten.

Am späten Dienstag sagte der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account, dass Russland das Stahlwerk, die wichtigste verbleibende Festung in Mariupol, mit bunkerbrechenden Bomben treffe.

Unterdessen hat ein Kommandeur der in Mariupol kämpfenden ukrainischen Marineinfanterie gewarnt, dass seinen Streitkräften „die letzten Tage, wenn nicht Stunden bevorstehen“, und um die Ausbeutung ersucht.

Serhiy Volyna von der 36. Separaten Marinebrigade machte die Bemerkungen in einem Facebook-Beitrag, der am frühen Mittwoch veröffentlicht wurde, als er in der belagerten Azovstal-Fabrik Schutz suchte.

„Der Feind ist uns zahlenmäßig 10 zu eins überlegen“, sagte er und fügte hinzu: „Wir appellieren und bitten alle Führer der Welt, uns zu helfen. Wir bitten sie, das Extraktionsverfahren anzuwenden und uns auf das Territorium eines Drittstaates zu bringen .“

Volyna sagte, die Russen seien „in der Luft, bei der Artillerie, bei ihren Landstreitkräften, bei der Ausrüstung und bei den Panzern im Vorteil“.

„Wir verteidigen nur ein Objekt – das Werk Azovstal – wo neben Militärangehörigen auch Zivilisten diesem Krieg zum Opfer gefallen sind“, fügte er hinzu.

Die Nachrichtenagentur Interfax teilte am Dienstag mit, dass 120 Zivilisten, die neben dem Stahlwerk Azovstal lebten, über humanitäre Korridore abgereist seien.

Seit Beginn der Militärkampagne Ende Februar konzentrierten sich einige der schwersten Kämpfe zwischen den beiden Seiten um Mariupol im Südosten der Ukraine und an der Nordküste des strategischen Asowschen Meeres.

Mariupol wird seit dem 1. März von russischen Truppen belagert, aber eine unklare Anzahl ukrainischer Soldaten, die in der Stadt eingeschlossen sind, hält sich trotz überwältigender Chancen immer noch gegen die russischen Truppen.

Der Fall von Mariupol wird Kiew strategisch und symbolisch einen schweren Schlag versetzen, da Moskau dann in der Lage sein wird, einen Landweg zur Halbinsel Krim zu eröffnen, die sich 2014 Russland angeschlossen hat.

USA und Kanada wollen schwere Waffen liefern

Moskau hat wiederholt bestritten, während der Offensive auf Zivilisten geschossen zu haben.

Die jüngste Entwicklung kommt, da westliche Regierungen zugesagt haben, der Ukraine mehr militärische Hilfe zu leisten.

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien kündigten am Dienstag an, mehr Artillerie in die Ukraine zu schicken, während die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, dass neue Sanktionen vorbereitet würden.

Unterdessen wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine ankündigen wird, das fast so groß ist wie das letzte Woche angekündigte 800-Millionen-Dollar-Paket.

Das neue Paket würde die gesamte US-Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn der russischen Militäroffensive im Februar auf weit über 3 Milliarden Dollar bringen. Das letzte Woche angekündigte Paket umfasst Artilleriesysteme, Artilleriegeschosse, gepanzerte Personentransporter und unbemannte Küstenverteidigungsboote.

Kritik an Deutschland

Medien und Politik kritisieren den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, weil dieser zögert, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und das obwohl Deutschland das meiste Geld an die Ukraine schickt und bereits leichte Waffen an das Militär geliefert hat.

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert die Lieferung von Panzern und schwerer Artillierie aus Bundeswehr-Beständen, die für Ausbildungszwecke genutzt werden.

Quellen: TASS, PressTV, ARD.