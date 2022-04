Russland bietet Waffenstillstand in Mariupol an

Veröffentlicht am

Russland kündigte an, man, werde einen humanitären Waffenstillstand in der letzten Hochburg der ukrainischen Streitkräfte in der strategisch wichtigen Stadt Mariupol im Osten ankündigen, wenn sich die ukrainischen Soldaten ergeben.

Das russische Verteidigungsministerium sagte am Freitag in einer Erklärung, dass „Russland jederzeit bereit ist, ein Regime des Schweigens einzuführen und eine humanitäre Pause für die Evakuierung von Zivilisten“ aus dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol anzukündigen.

Der Kreml gab am Donnerstag bekannt, er habe die volle Kontrolle über Mariupol erlangt, mit Ausnahme des riesigen Industriegebiets Asowstal.

Präsident Wladimir Putin ordnete eine Blockade des Stahlwerks an, in dem Berichten zufolge Hunderte von Zivilisten zusammen mit ukrainischen Truppen Schutz suchen.

Das Ministerium sagte, dass Zivilisten im Falle eines Waffenstillstands je nach Wahl entweder in von der Ukraine oder Russland kontrollierte Gebiete eskortiert würden.

Den kapitulierten ukrainischen Soldaten sei ihr Leben „garantiert“, hieß es.

Der Waffenstillstand würde laut der Erklärung mit dem „Hissen weißer Fahnen“ durch die ukrainischen Streitkräfte „entlang des gesamten Umkreises oder in bestimmten Gebieten von Asowstal“ beginnen.

„Wenn solche Anzeichen in irgendeinem Teil des Hüttenwerks Azovstal gefunden werden, werden die russischen Streitkräfte … sofort alle Feindseligkeiten einstellen und einen sicheren Ausgang bieten“, fügte sie hinzu.

Azovstal ist eine der größten metallurgischen Anlagen in der Ukraine, mit einer Fläche von 11 km², mit riesigen Gebäuden, unterirdischen Bunkern und Tunneln.

Seit dem Beginn des russischen Militärfeldzugs in der Ukraine am 24. Februar konzentrierten sich einige der schwersten Kämpfe zwischen den beiden Seiten um Mariupol im Südosten der Ukraine und an der Nordküste des strategischen Asowschen Meeres.

Ein Großteil von Mariupol wurde bei den Kämpfen zerstört. Die Ukraine schätzt, dass Zehntausende Zivilisten in der Stadt getötet wurden, aber die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz sagen, dass die Zahl der Zivilisten immer noch nicht bekannt ist.

Russland sagt, es habe 140.000 Zivilisten aus Mariupol bei humanitären Evakuierungen aufgenommen.