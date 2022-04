Bericht: USA unterstützen logistisch und militärisch IS-Terroristen in Syrien

Veröffentlicht am

Inmitten der Versuche Washingtons, seine Stellung in Syrien weiter zu festigen, leisten US-Besatzungstruppen, die in der strategischen Region al-Tanf nahe der Grenze zum Irak und zu Jordanien stationiert sind, Berichten zufolge logistische und militärische Unterstützung für IS-Terroristen.

Laut einem Bericht des arabischsprachigen Dienstes der russischen Nachrichtenagentur Sputnik finden die dritte Woche in Folge russische Luftangriffe auf IS-Stellungen in der syrischen Wüste statt.

Eine hochrangige Feldquelle teilte Sputnik mit, dass Daesh-Elemente derzeit in Syriens nördlicher Provinz Raqqah und der zentralen Provinz Hama aktiv seien und Aufklärungsdrohnen ihre Hochburgen identifiziert hätten.

Die Quelle fügte hinzu, dass russische Kampfjets auf ihre Bewegungen reagiert und 18 Luftangriffe gestartet haben, woraufhin vier IS-Bastionen zerstört und 40 Takfiri-Terroristen getötet und verwundet wurden.

Er sagte auch, dass die amerikanischen Besatzungstruppen in der Region al-Tanf den Deash-Terroristen viel logistische und militärische Unterstützung leisten und die Unterstützung die Extremisten über unbefestigte Straßen erreicht, die die Wüsten von Raqqah und Hama verbinden.

Anfang dieses Monats berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf lokale Quellen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, dass eine Reihe von Deash-Terroristen in den letzten Tagen auf der US-Militärbasis in der Stadt al-Shaddadi in der nordöstlichen syrischen Provinz Hasaka ausgebildet wurden wie man Granaten mit Raketenantrieb (RPGs), Schulterraketen sowie Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen abfeuert.

Die Quellen fügten hinzu, dass die Takfiris innerhalb kurzer Zeit in die Region Jazira in der ostsyrischen Provinz Dayr al-Zawr und in die syrische Wüste nordöstlich der Hauptstadt Damaskus verlegt werden sollen, um lebenswichtige Stellungen der syrischen Streitkräfte anzugreifen Einrichtungen und beliebte Versammlungen.

Eine Reihe gefangenerIS-Terroristen hat bereits eine enge Zusammenarbeit mit US-Streitkräften gestanden, die auf dem Stützpunkt al-Tanf in der zentralsyrischen Provinz Homs stationiert sind, um verschiedene Terror- und Sabotageakte durchzuführen.

Während Geständnisse, die im Mai 2020 im staatlichen syrischen Fernsehsender ausgestrahlt wurden, gaben mehrere Terroristen bekannt, dass sie von amerikanischen Streitkräften angewiesen wurden, syrische Regierungstruppen in und um die antike Stadt Palmyra, den Militärflugplatz Tiyas – auch bekannt als T-4 – anzugreifen Airbase, das Shaer-Gasfeld sowie nahe gelegene Ölquellen.