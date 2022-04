Veröffentlicht am

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA beschuldigt, einen Nuklearangriff unter falscher Flagge in der Ukraine geplant zu haben, um Moskau zu beschuldigen und den Dritten Weltkrieg zu rechtfertigen.

Der sogenannte „tiefe Staat“ bereite „eine Provokation vor, die darauf abzielt, die russischen Streitkräfte des Einsatzes chemischer, biologischer oder taktischer Nuklearwaffen zu beschuldigen“, erklärte Generalleutnant Igor Kirillov, der Leiter der russischen Strahlen-, chemischen und biologischen Schutztruppe, am Samstag.

Laut Kirillov beinhaltet die Handlung „drei Szenarien“. Das wahrscheinlichste Szenario, warnte er, sei ein Angriff unter falscher Flagge auf Zivilisten oder „ein Sabotageakt auf ukrainische Standorte, die an der Entwicklung von Komponenten für Massenvernichtungswaffen beteiligt waren“.

Kirillov behauptete, potenzielle Ziele seien das seit Anfang März von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Zaporozhskaya und das Gelände einer ehemaligen Chemiefabrik in Kamenskoje in der Ostukraine.

Die Medien von RBC Ukraina berichteten letztes Jahr, dass die Anlage in Kamenskoje zu Sowjetzeiten zur Urananreicherung genutzt wurde und immer noch Atommüll enthält. Kirillov sagte, das russische Verteidigungsministerium habe ein Dokument erhalten, aus dem hervorgeht, dass sich die Einrichtungen dort in einem kritischen Zustand befinden.

Die zweite von Kirillov erwähnte Option beinhaltet den „diskreten“ Einsatz von Massenvernichtungswaffen „in kleinen Mengen“. Er behauptete, das Pentagon habe ursprünglich geplant, Massenvernichtungswaffen in Azovstal, einem großen Stahlwerk im Hafen von Mariupol am Asowschen Meer, einzusetzen.

Während russische und Donbass-Truppen die Stadt weitgehend kontrollieren, hält sich eine Handvoll ukrainischer Truppen und Zivilisten in der Mühle versteckt, größtenteils im Untergrund. Am Donnerstag brach der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff auf die Mühle ab und entschied sich stattdessen für eine Blockade.

Die letzte Option ist das, was Kirillov „eine offene Verwendung von Massenvernichtungswaffen auf dem Schlachtfeld“ nannte. Er sagte, es könne in den Donbass-Städten Slavyansk und Kramatorsk eingesetzt werden, die nahe an der Front liegen und von Kiew kontrolliert werden. Kirillov nannte dieses Szenario „das unwahrscheinlichste“.

Der General sagte, dass russische Geheimdienste im vergangenen Monat drei Sprühdrohnen in der südlichen Region Cherson in der Ukraine gefunden hätten. Er argumentierte, dass die UAVs verwendet werden könnten, um „biologische Wirkstoffe und giftige Chemikalien“ zu versprühen. Kirillov behauptete, am Donnerstag seien Fläschchen mit einer unbekannten Substanz auf russische Truppen abgeworfen worden. Die Fläschchen werden vom Verteidigungsministerium untersucht, sagte er.

Kirillov stellte fest, dass Russland 2017 alle seine Chemiewaffen entsorgt hat, während die Sowjetunion 1972 ihr Programm für biologische Waffen abgeschafft hat.

Moskau behauptete zuvor, dass die Ukraine von den USA finanzierte Forschungsprogramme für biologische Waffen unterhalten habe, und zitierte Dokumente aus mehreren Labors des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies diese Anschuldigungen entschieden zurück und sagte, die Labore führten nur „gewöhnliche wissenschaftliche Forschung“ durch.

In einem Interview, das letzte Woche auf CNN ausgestrahlt wurde, sagte Selenskyj, „alle Länder müssen sich Sorgen machen“, dass Russland Atom- oder Chemiewaffen einsetzen könnte.

Izumi Nakamitsu, der oberste Abrüstungsbeauftragte der Vereinten Nationen, sagte letzten Monat, dass die Organisation „keine Kenntnis“ von Biowaffenprogrammen in der Ukraine habe.

Im März sagte die US-Diplomatin Victoria Nuland vor dem Senat aus, dass die USA mit Kiew zusammenarbeiten, „um sicherzustellen, dass das Material der biologischen Forschung nicht in die Hände der russischen Streitkräfte gelangt“. Das Außenministerium sagte jedoch, die Vorwürfe, die USA und Kiew hätten „Aktivitäten mit chemischen und biologischen Waffen in der Ukraine“ durchgeführt, seien „völlige Lügen“.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation auf der Grundlage eines Antrags der Führer der Donbass-Republiken an. Der russische Führer betonte, dass Moskau keine Pläne habe, ukrainische Gebiete zu besetzen, und das Ziel darin bestehe, das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Als Reaktion darauf verhängte der Westen schwere Sanktionen gegen Moskau und entfesselte damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.