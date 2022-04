Tag 61 der russischen Spezialoperation: USA versprechen Ukraine weitere Waffenhilfen

Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse rund um den Konflikt in der Ukraine.

Insgesamt soll der orthodoxe Ostertag in der Ukraine relativ ruhig verlaufen sein. Vereinzelt kam es an der Ostfront zu einzelnen Scharmützeln. Allerdings flogen russische Raketen vereinzelt Distanzangriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen auf die unten näher eingegangen wird.

Oben ist der Frontverlauf skizziert, die Angaben sind aus russischer Sicht und können nicht von neutraler Stelle geprüft werden.

Dominiert wurde der Tag vom Besuch der US-Delegation in Kiew. Washingtons Spitzendiplomat und der Pentagon-Chef haben zusätzliche militärische Hilfe zugesagt, darunter fortschrittliche Waffen, und die Rückkehr der US-Gesandten nach Kiew bei ihrem ersten Kriegsbesuch in der Ukraine.

Außenminister Antony Blinken und Lloyd Austin vom Pentagon trafen am späten Sonntag nach einer Zugreise aus Polen den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj und andere hochrangige Beamte für drei Stunden in Kiew.

Sie sagten US-Beamten zufolge neue Militärhilfe im Wert von 713 Millionen Dollar für Selenskyjs Regierung und andere Länder in der Region zu.

Die USA haben seit Beginn der Amtszeit von Präsident Joe Biden im vergangenen Jahr rund 4 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe geschickt und bereits am Donnerstag ein neues Hilfspaket in Höhe von 800 Millionen US-Dollar angekündigt, um die Ukraine in ihrem Kampf im Osten des Landes zu stärken.

Der Besuch auf hoher Ebene in den USA verdeutlichte die Verschiebung des Konflikts und signalisierte Washingtons Bereitschaft, sich nach anfänglichen Bedenken, sich aktiv einzumischen, tiefer in den Konflikt einzumischen.

Austin und Blinken sagten, US-Diplomaten würden diese Woche schrittweise in die Ukraine zurückkehren. Washington ordnete in den Wochen vor der russischen Invasion in der Ukraine im Februar den Abzug seiner Diplomaten an.

Die Verbündeten der USA und der NATO haben eine wachsende Bereitschaft gezeigt, schwerere Ausrüstung und fortschrittlichere Waffensysteme zu liefern. Großbritannien hat versprochen, Militärfahrzeuge zu schicken, und erwägt, britische Panzer nach Polen zu liefern, um Warschaus von Russland entworfene T-72 für die Ukraine freizugeben.

Nach der Rückkehr von der Reise sagte Austin vor Journalisten in Polen, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen könne, wenn sie die richtige Ausrüstung habe.

„Wir glauben, dass wir gewinnen können, sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben“, sagte er.

Die Vereinigten Staaten, fügte Austin hinzu, wollen, dass Russlands militärische Fähigkeiten geschwächt werden. „Wir wollen, dass Russland in dem Maße geschwächt wird, dass es nicht mehr die Dinge tun kann, die es bei der Invasion der Ukraine getan hat.“

Beamte in Kiew hatten zuvor eine Liste mit Waffen erstellt, die sie dringend von den USA benötigten. Die Liste umfasst Raketen- und Flugabwehrsysteme sowie gepanzerte Fahrzeuge und Panzer.

Präsidentschaftsberater Oleksiy Arestovych sagte, Selenskyj habe sich mit US-Beamten getroffen, da die Verteidigung der Hafenstadt Mariupol „am Rande des Zusammenbruchs“ stünde und Kiew dringend Angriffswaffen benötige.

Der Westen zögerte, militärisch einzugreifen, aus Angst, in einen Konflikt mit dem nuklear bewaffneten Russland einzutreten. US-Beamte haben am Montag Wasser über die Behauptungen geworfen, der Besuch stelle eine große Eskalation des US-Engagements in der Ukraine dar.

„Dieser Besuch deutet nicht auf eine tatsächliche Beteiligung der US-Streitkräfte hin“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter gegenüber AFP.

„Der Präsident hat sehr deutlich gemacht, dass keine US-Truppen in der Ukraine kämpfen werden, und dazu gehört auch der Himmel über der Ukraine.“

Die Lieferung deutscher Schützenpanzer vom Typ Marder scheint vorerst vom Tisch zu sein, nachdem die Schweiz die Lieferung der dazu passenden Munition verweigerte. Immer wieder fordern etablierte Parteien wie Grüne, CDU und FDP die Lieferung schwerer Waffen wie Schützenpanzer oder Kampfpanzer.

Waffenlieferungen durch russische Raketen zerstört

Wie bereits erwähnt, haben russische Raketen nach Angaben aus Moskau eine große Menge an Waffenlieferungen durch Raketenangriffe zerstört. Selbstverständlich sind diese Angaben aus dem Kontext des Informationskrieges zu interpretieren.

Nach Angaben russischer Agenturen sollen auch Waffenfabriken und schweres Gerät des ukrainischen Militärs mit Iskander-Raketen zerstört worden sein.

Zudem vermuten westliche Medien, dass ukrainische Sabotagetruppen mehrere Einrichtungen in Russland in Brand gesteckt haben, darunter ein Öl-Depot in Brijansk. Wie die russische Agentur TASS berichtet, soll der Inlandsgeheimdienst in Stavropol einen Anschlag auf ein Transportunternehmen verhindert haben.

EU-Sanktionen gegen Russland

Die Times berichtete am Montag, dass die EU „intelligente Sanktionen“ gegen russische Ölimporte vorbereitet, um den Druck auf Moskau zu maximieren und gleichzeitig den Schaden für den Block zu minimieren.

„Wir arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket, und eines der Themen, die wir in Betracht ziehen, ist eine Art Ölembargo“, zitierte das Papier den Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis.

„Wenn wir Sanktionen verhängen, müssen wir den Druck auf Russland maximieren und gleichzeitig den Kollateralschaden für uns selbst minimieren“, sagte er.

Der Block bleibt jedoch über die Art von Embargos gespalten. Laut Dombrovskis haben sich die Seiten noch nicht über die genauen Details der Ölsanktionen geeinigt, aber sie könnten ein schrittweises Auslaufen des russischen Öls oder die Erhebung von Zöllen auf Exporte beinhalten.

EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell gab sich Mühe zu sagen, dass es nicht genügend Unterstützung von allen Mitgliedsstaaten für umfassende Sanktionen gegen russisches Öl oder Gas gibt.

Er sagte, alle EU-Länder arbeiteten daran, ihre Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern, sodass das Verbot irgendwann erfolgen werde.

Einige EU-Mitglieder, darunter Deutschland, lehnen ein sofortiges Embargo für Russlands Energie ab und sagen, dass eine plötzliche Abschaltung ganz Europa in eine Rezession stürzen wird.

Der Block wird voraussichtlich Ende dieses Monats einen Gipfel abhalten, um das Thema weiter zu erörtern.

Quellen: IRIB, TASS, Readkovka, Tagessschau