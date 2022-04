Tag 62 der russischen Spezialoperation in der Ukraine: Lawrow warnt vor dem Dritten Weltkrieg

Veröffentlicht am

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat vor einer „realen“ Gefahr des Ausbruchs des Dritten Weltkriegs gewarnt, als 40 sich darauf vorbereiteten, sich in Deutschland zu treffen, um das ukrainische Militär zu stärken.

Das von den USA auf ihrem Luftwaffenstützpunkt Ramstein im Südwesten Deutschlands einberufene Treffen „konzentriert sich darauf, Dinge zu tun, um zusätzliche Fähigkeiten und Kapazitäten für die ukrainischen Streitkräfte zu schaffen“, sagte Pentagon-Chef Lloyd Austin nach seinem Besuch am Sonntag in Kiew.

In einem Gespräch mit russischen Medien warf Lawrow der NATO vor, einen Stellvertreterkrieg zu führen, indem sie der Ukraine militärische Hilfe leistete.

„Die NATO ist im Wesentlichen über einen Stellvertreter in einen Krieg mit Russland verwickelt und bewaffnet diesen Stellvertreter. Krieg bedeutet Krieg“, sagte Lawrow. INTERFAX

Er warnte davor, dass die Risiken eines nuklearen Konflikts jetzt „erheblich“ seien.

Auf die Frage, wie wichtig es sei, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, sagte Lawrow: „Ich möchte diese Risiken nicht künstlich erhöhen. Das würden sich viele wünschen. Die Gefahr ist ernst, real. Und das dürfen wir nicht unterschätzen.“

Der führende russische Diplomat sagte, die Friedensgespräche mit der Ukraine würden fortgesetzt, und drückte seine Zuversicht aus, dass der Konflikt mit der Unterzeichnung eines Abkommens enden werde.

Er kritisierte jedoch Kiews Herangehensweise an die ins Stocken geratenen Friedensgespräche. Lawrow beschuldigte auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, „vorzutäuschen“, zu verhandeln, und nannte ihn einen „guten Schauspieler“.

Westliche Beamte sind besorgt über die zunehmende Bedeutung, die Moskau seinem Nukleararsenal beimisst. Der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, sagte, dies zeige, dass Moskau seine „letzte Hoffnung, die Welt von der Unterstützung der Ukraine abzuschrecken“, verloren habe.

Lawrows Warnung kam, nachdem Austin und US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag einen streng geheimen Besuch in Kiew abgestattet und versprochen hatten, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern.

Westliche Waffen schüren Spannungen

Auf Einladung der USA sollten sich 40 Länder – darunter die traditionell neutralen Länder Schweden und Finnland – am Dienstag in Deutschland treffen, um zu erörtern, der Ukraine Dutzende von Langstrecken- und schweren Waffen zur Verfügung zu stellen.

Nach seiner Rückkehr aus Kiew sagte Austin am Montag vor Journalisten in Polen, dass die Entsendung von Artillerie in die Ukraine darauf abziele, die russischen Streitkräfte längerfristig zu schwächen.

Mike Jacobson, ein US-Zivilexperte für Feldartillerie, sagte voraus, dass die westliche Militärhilfe für die Ukraine zu einem „Zermürbungskrieg“ führen würde, in dem die Ukraine den russischen Vormarsch stoppen könnte.

Laut einem Pentagon-Beamten wurden mindestens 18 der 90 abgeschleppten Artilleriegeschütze, die Washington in den letzten zwei Wochen versprochen hatte, bereits an die ukrainischen Streitkräfte geliefert, und weitere werden diese Woche überstürzt.

Darüber hinaus liefert Washington fast 200.000 Schuss Haubitzenmunition und arrangiert Munitionslieferungen für die in Russland hergestellte Artillerie, die die ukrainischen Streitkräfte derzeit einsetzen.

Als Mitglied des Support-Clubs für die Ukraine schickt Frankreich seine ultramoderne mobile Haubitze Caesar, und die Tschechische Republik liefert ihre älteren selbstfahrenden Haubitzen.

Auch Kanada schickt Haubitzen und fortschrittliche, gelenkte „Excalibur“-Granaten, die mehr als 40 Kilometer weit fliegen und Munition zielgenau abgeben können.

Auf der anderen Seite sagte Großbritannien, es werde gepanzerte Stormer-Fahrzeuge mit Raketenwerfern nach Kiew schicken. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, das Land beabsichtige auch, die Ukraine mit Langstreckenartillerie und Munition sowie Schiffsabwehrraketen zu versorgen.

Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, verteidigte am Montag in Indien die westliche Politik, tödliche Waffen im Wert von Hunderten Millionen Euro in die Ukraine zu pumpen.

Letzte Woche stellten mehrere Abgeordnete im Europäischen Parlament die Weisheit in Frage, schwere Waffen in die Ukraine zu pumpen.

Bundeswehr liefert Flugabwehrsystem Gepard

Heute wurde bekannt, dass Deutschland bereit sei, ausrangierte Flugabwehrsysteme vom Typen Gepard über die Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) an die Ukraine zu liefern, wie die Tagesschau unter Berufung auf Medienberichte heute schreibt. KMW verfügt über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehr der Bundeswehr. Der „Gepard“ kann auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden, so das Staatsmedium. Die Bekämpfung von fliegenden Zielen im Verbund mit anderen Kräften gilt dagegen als technisch deutlich anspruchsvoller, heißt es weiter in diesem Bericht.

Die Europäische Kommission besteht darauf, dass es bei der Bewaffnung der Ukraine nicht darum geht, den Konflikt zu verlängern.

Eine wachsende Zahl zivilgesellschaftlicher Organisationen und Gesetzgeber in den europäischen Ländern ist jedoch der Ansicht, dass der Westen Friedensgesprächen Vorrang vor Waffenlieferungen einräumen sollte.

Moskau hat westliche Länder vor den unvorhersehbaren Folgen einer Bewaffnung der Ukraine gewarnt.

Moskau unterbricht Waffenlieferungen aus dem Ausland

Das russische Verteidigungsministerium sagte, seine Raketen hätten sechs Eisenbahnanlagen zerstört, die dazu dienten, ausländische Waffen an ukrainische Streitkräfte in der Donbass-Region zu liefern.

Der Chef der Ukrainischen Eisenbahn, Alexander Kamyschin, hatte die Angriffe zuvor angekündigt und Moskaus Armee beschuldigt, die Eisenbahninfrastruktur „systematisch“ zu zerstören.

Ukrainische Beamte sagten, russische Luftangriffe hätten Bahnhöfe in den westlichen und zentralen Regionen des Landes getroffen, mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Das ukrainische Militärkommando sagt, Moskau versuche, Eisenbahninfrastrukturen zu bombardieren, um Waffenlieferungen aus dem Ausland zu unterbrechen.

USA verhängen weitere Sanktionen

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag, die US-Regierung werde eine neue Runde von Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen, und betonte, dass „niemand vor unseren Sanktionen sicher ist“.

Moskau wurde wegen seiner Militäroperation in der Ukraine mit beispiellosen Sanktionen des Westens konfrontiert, aber das hat es nicht davon abgehalten, seine Operation einzustellen.

Letzte Woche verhängte die Biden-Regierung Sanktionen gegen eine russische Geschäftsbank, einen russischen Oligarchen und die russische Bergbauindustrie für virtuelle Währungen.

Es geschah am zweiten Tag der russischen Militäroperation in der Donbass-Region im Südosten der Ukraine.

Die spezielle Militäroperation wurde am 24. Februar angekündigt, die laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die „Entmilitarisierung“ der Gebiete Donezk und Lugansk in der Ostukraine abzielte.

Putin sagte, die Mission ziele darauf ab, „Menschen zu verteidigen, die seit acht Jahren unter Verfolgung und Völkermord durch das Kiewer Regime leiden“.

Russland: Die Ukraine hindert Zivilisten daran, das Kampfgebiet zu verlassen

Moskau beschuldigte Kiew, Zivilisten, die im Stahlwerk Asowstal in Mariupol eingeschlossen waren, daran gehindert zu haben, den belagerten Industriekomplex trotz einer angekündigten Waffenruhe zu verlassen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, es würde die Evakuierung von Zivilisten aus Asowstal zulassen, das die verbleibenden ukrainischen Soldaten in der südöstlichen Hafenstadt untergebracht hat. Die russische Armee gab jedoch bekannt, dass niemand den vorgeschlagenen humanitären Korridor benutzt habe.

In einer Erklärung am Montagabend sagte die russische Armee, dass die Kiewer Behörden „diese humanitäre Operation erneut zynisch untergraben“ hätten, und beschuldigte die ukrainische Regierung der „Gleichgültigkeit“ gegenüber ihren Bürgern.

Heute morgen kaum es zu einer schweren Rauchentwicklung in der besagten Fabrik. Das obere Foto wurde von SkyNews veröffentlicht

Russische Spezialoperation in der Ukraine

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation auf der Grundlage eines Antrags der Führer der Donbass-Republiken an. Der russische Führer betonte, dass Moskau keine Pläne habe, ukrainische Gebiete zu besetzen, und das Ziel darin bestehe, das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Als Reaktion darauf verhängte der Westen schwere Sanktionen gegen Moskau und entfesselte damit einen Wirtschaftskrieg gegen Russland.

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine am 24. Februar sind mehr als fünf Millionen Menschen aus dem osteuropäischen Land geflohen, Tausende wurden getötet. Im Vorfeld dieser Militäroperation kam es von ukrainischer Seite immer wieder zu schweren Angriffen auf die selbsterklärten Volksrepublik Donezk und Lugansk, die Russland kurz zuvor anerkannte und einen militärischen Beistandspakt vereinbarte.

Darüber hinaus gibt es zunehmende Besorgnis über rund 100.000 Zivilisten, die immer noch in Mariupol eingeschlossen sind, das sich im Südosten der Ukraine und an der Nordküste des strategisch wichtigen Asowschen Meeres befindet.

Weitere Angaben zur Lage in der Ukraine können in aktualisierter Form bei der russischen Nachrichtenagentur News Front verfolgt werden. Einen separaten Militärbericht über die Lage in den Donbass-Regionen, stellt die Krim-Agentur in einem separaten Beitrag zur Verfügung.

Die obere Skizze zeigt in russischer Sprache den Frontverlauf in der Ukraine. Dabei sind die roten Gebiete aus Sicht des Portals Readkovka solche, die von Russland kontrolliert werden. Die rot schraffierten Gebiete sind Kampfgebiete, die unter Kontrolle Kiews sind. Im Westen der Ukraine kommt es immer wieder zu Raketenangriffen auf Militärbasen, Waffenfabriken und Transportwege.

Quellen: IRIB, Interfax, News Front, Readkovka, TASS, Tagesschau.