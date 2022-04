Veröffentlicht am

Moskau hat die ukrainischen Behörden und ihre ausländischen Handlanger beschuldigt, Angriffe unter falscher Flagge mit Massenvernichtungswaffen geplant zu haben, um Russland die Schuld zu geben.

Russlands stellvertretender Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanski, sagte Reportern am Montag, dass Ausbilder der berüchtigten Weißhelmgruppe mit Sitz in Syrien bereits in die Ukraine entsandt wurden, um zu helfen, die False Flags zu erleichtern.

Der Diplomat wiederholte effektiv die Anschuldigungen, die am Wochenende vom Leiter der russischen Strahlen-, Chemikalien- und biologischen Schutztruppe, Generalleutnant Igor Kirillov, erhoben wurden, der sagte, die angeblichen Pläne des Kiewer Regimes beinhalteten „drei Szenarien“, die von einem falschen Flaggenangriffe auf Zivilisten bis hin zum „taktischen“ Einsatz von Massenvernichtungswaffen in kleinem Maßstab und dem offenen Einsatz solcher Waffen auf dem Schlachtfeld.

Um den angeblich drohenden Angriff unter falscher Flagge zu erleichtern, haben ausländische „Handler“ der Kiewer Behörden „Ausbilder“ der berüchtigten Gruppe der Weißhelme in die Ukraine geschickt, erklärte Polyanski.

„Es gibt ein bekanntes Modell, in dem solche Provokationen [mit chemischen Waffen] in anderen Teilen der Welt verwendet werden. Zunächst wird ein sogenannter Chemieunfall organisiert. Dann kommen schnell prowestliche Nichtregierungsorganisationen, vor allem die berüchtigten Weißhelme, die in der Nähe stationiert sind, auf den Plan und sammeln unter Verletzung aller Normen des Nichtverbreitungsregimes fragwürdige „Beweise“ und füttern dann diese Geschichte die westlichen Medien. Wir alle kennen diese Technologie“, sagte Polyansky.

„Ich kann sagen, dass die Kuratoren des Kiewer Regimes nicht sehr kreativ sind, also bereiten sie mehr oder weniger das gleiche Szenario für die Ukraine vor. Die Ausbilder der Weißhelme sind bereits in der Ukraine.“

Die White Helmets, zu deutsch Weißhelme, die vom verstorbenen britischen Söldner und mutmaßlichen Ex-Geheimdienstoffizier James Le Mesurier mitbegründet wurde, erlangte inmitten des jahrelangen Konflikts in Syrien internationale Bekanntheit.

Die Gruppe, die sich selbst als „Syrische Zivilverteidigung“ bezeichnet, operierte ausschließlich in Gebieten, die von verschiedenen dschihadistischen Gruppen kontrolliert werden, die sich gegen die Regierung von Präsident Bashar Assad stellen. Die Weißhelme waren an mehreren angeblichen „chemischen Vorfällen“ beteiligt, die Regierungstruppen angelastet und von westlichen Nationen dazu benutzt wurden, Schläge gegen das syrische Militär und seine Verbündeten durchzuführen.

Polyanski betonte, dass Moskau keine Pläne hege, irgendwelche Massenvernichtungswaffen in der Ukraine einzusetzen. Während Russland nicht einmal über chemische oder biologische Waffen verfüge, sei deren Einsatz militärisch nicht sinnvoll, so der Diplomat weiter.

„Welchen Sinn hat es, sie in der Ukraine in unmittelbarer Nähe unserer Grenze einzusetzen? Wir werden nichts bekommen, was nicht mit konventionellen Mitteln erreicht werden könnte“, sagte er.

Quelle: RT