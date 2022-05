Russische Raketen vernichten Waffendepot in Odessa

Veröffentlicht am

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, es habe auf einem Militärflugplatz in der Nähe des Schwarzmeerhafens Odessa in der Ukraine einen Waffenvorrat aus dem Ausland getroffen.

Oniks-Überschallraketen zerstörten einen Hangar mit „Waffen und Munition, die von den US- und europäischen Staaten erhalten wurden“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konashenkov, auf einer täglichen Pressekonferenz. Er fügte hinzu, dass auch eine Landebahn zerstört wurde.

Das Ministerium veröffentlichte auch ein Video von dem, was es als Raketenstart bezeichnete. Es war nicht sofort klar, wann genau es stattfand, aber der Gouverneur der Region Odessa, Maxim Marchenko, behauptete am Samstag, dass eine russische „Bastion-Rakete, die von der Krim abgefeuert wurde“, die Landebahn eines neu gebauten Flughafens von Odessa zerstört habe.

Konashenkov teilte dem Briefing auch mit, dass sieben ukrainische Militärziele von Luftangriffen getroffen wurden, darunter zwei S-300-Luftverteidigungsraketenbatterien in der Nähe der Städte Zaporozhye und Artemovsk.

Russland behauptete letzte Woche, es habe ein Logistikzentrum in Odessa zerstört, in dem eine Ladung ausländischer Waffen gelagert wurde. Die Ukraine bestand jedoch darauf, dass mehrere russische Raketen Wohngebäude getroffen und Zivilisten getötet hätten.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben den Angriff auf zivile Ziele dementiert und sich gegenseitig Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Russland griff den Nachbarstaat Ende Februar an, nachdem die Ukraine die Bestimmungen der Minsker Vereinbarungen, die erstmals 2014 unterzeichnet wurden, nicht umgesetzt und Moskau schließlich die Donbass-Republiken Donezk und Lugansk anerkannt hatte. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle sollten den abtrünnigen Regionen einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen.

Der Kreml hat seitdem verlangt, dass sich die Ukraine offiziell zu einem neutralen Land erklärt, das niemals dem US-geführten NATO-Militärblock beitreten wird. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war, und hat Behauptungen zurückgewiesen, es plane, die beiden Republiken mit Gewalt zurückzuerobern.

Quelle: RT