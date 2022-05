Ukrainische Truppen führen Angriffe auf Städte in Russland durch

Veröffentlicht am

Ukrainische Streitkräfte haben neue Angriffe auf Ziele innerhalb des russischen Territoriums durchgeführt, während die von den Vereinten Nationen unterstützte Evakuierung von Zivilisten aus der belagerten südukrainischen Stadt Mariupol im Gange ist.

Der Gouverneur der russischen Region Kursk, die an die Ukraine grenzt, sagte am Sonntag, eine für Güterzüge genutzte Eisenbahnbrücke sei von ukrainischen Streitkräften angegriffen worden.

In einem auf seinem Telegram-Kanal geposteten Video bezeichnete Roman Starovoit den Vorfall als Sabotageakt.

Der Gouverneur der benachbarten Region Belgorod sagte, bei einem Brand in einer Einrichtung des Verteidigungsministeriums in der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Region sei eine Person verletzt worden.

Was das Feuer verursachte, war zunächst nicht klar.

Wjatscheslaw Gladkow sagte, ein Bewohner sei durch das Feuer leicht verletzt worden. Er sagte auch, dass sieben Häuser infolge des Vorfalls beschädigt wurden.

Im vergangenen Monat hatte ein ukrainischer Hubschrauber ein Tanklager in Belgorod angegriffen. Kiew dementierte den Angriff sowie den Beschuss von Dörfern und das Abfeuern von Raketen auf ein Munitionsdepot.

Am frühen Samstag wurde auch die russische Region Brjansk von der Ukraine angegriffen, sagte Gouverneur Aleksandr Bogomaz.

Russische Luftverteidigungssysteme haben den Versuch eines ukrainischen Militärflugzeugs entdeckt, den Luftraum des Landes zu verletzen, schrieb Bogomaz auf Telegram.

Das Flugzeug wurde daran gehindert, nach Russland einzudringen, konnte aber zwei Projektile abfeuern, die im Dorf Zhecha unweit der gemeinsamen Grenze mit der Ukraine landeten, erklärte er.

Tote und Verletzte wurden bei dem Angriff nicht gemeldet, aber die Einrichtungen des örtlichen Ölverladeterminals wurden leicht beschädigt.

Mehrere russische Regionen, die an die Ukraine grenzen, haben ebenfalls grenzüberschreitende Beschussvorfälle gemeldet, seit der Kreml am 24. Februar seine Truppen in die Ostukraine beorderte, um eine „besondere militärische Operation“ durchzuführen.

Unterdessen hat die südliche Hafenstadt Mariupol der Ukraine die Evakuierung von Bürgern wieder aufgenommen, die sich in der Konfliktzone verschanzt haben.

Im vergangenen Monat hatte ein ukrainischer Hubschrauber ein Tanklager in Belgorod angegriffen. Kiew dementierte den Angriff sowie den Beschuss von Dörfern und das Abfeuern von Raketen auf ein Munitionsdepot.

Am frühen Samstag wurde auch die russische Region Brjansk von der Ukraine angegriffen, sagte Gouverneur Aleksandr Bogomaz.

Russische Luftverteidigungssysteme haben den Versuch eines ukrainischen Militärflugzeugs entdeckt, den Luftraum des Landes zu verletzen, schrieb Bogomaz auf Telegram.

Das Flugzeug wurde daran gehindert, nach Russland einzudringen, konnte aber zwei Projektile abfeuern, die im Dorf Zhecha unweit der gemeinsamen Grenze mit der Ukraine landeten, erklärte er.

Tote und Verletzte wurden bei dem Angriff nicht gemeldet, aber die Einrichtungen des örtlichen Ölverladeterminals wurden leicht beschädigt.

Mehrere russische Regionen, die an die Ukraine grenzen, haben ebenfalls grenzüberschreitende Beschussvorfälle gemeldet, seit der Kreml am 24. Februar seine Truppen in die Ostukraine beorderte, um eine „besondere militärische Operation“ durchzuführen.

Unterdessen hat die südliche Hafenstadt Mariupol der Ukraine die Evakuierung von Bürgern wieder aufgenommen, die sich in der Konfliktzone verschanzt haben.

Russland griff den Nachbarstaat Ende Februar an, nachdem die Ukraine die Bestimmungen der Minsker Vereinbarungen, die erstmals 2014 unterzeichnet wurden, nicht umgesetzt und Moskau schließlich die Donbass-Republiken Donezk und Lugansk anerkannt hatte. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle sollten den abtrünnigen Regionen einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen.

Russland selbst bezeichnet den am 24. Februar besagten Angriff als militärische Spezialoperation zur Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, die vom Westen seit vielen Jahren gegen Russland hochgerüstet wurde.

Der Kreml hat seitdem verlangt, dass sich die Ukraine offiziell zu einem neutralen Land erklärt, das niemals dem US-geführten NATO-Militärblock beitreten wird. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war, und hat Behauptungen zurückgewiesen, es plane, die beiden Republiken mit Gewalt zurückzuerobern.