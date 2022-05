USA wollen den Ukraine-Krieg verlängern, um Russland zu schwächen

Veröffentlicht am

In einem Interview mit dem iranischen Sender Press TV sagte der US-Journalist Patrick Lawrence, dass jüngste Äußerungen hochrangiger US-Beamter bestätigen, dass das „größere Ziel“ in der ehemaligen Sowjetrepublik darin bestehe, „Russland zu schwächen“ und „zu brechen“.

„Es steht außer Frage, dass die USA beabsichtigen, diesen Krieg mehr oder weniger auf unbestimmte Zeit zu verlängern“, sagte er und verwies auf den kürzlichen unangekündigten Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Kiew.

Der politische Analyst Lawrence sagte, der Besuch des hochrangigen US-Regierungsbeamten in der Ukraine habe zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als westliche Waffenlieferungen in das von Konflikten geplagte Land und extreme Feindseligkeit gegenüber Russland in den USA „sehr populär“ geworden seien.

„Der Besuch von Pelosi soll zum Teil dazu dienen, Unterstützung vor den Zwischenwahlen hier zu sammeln, von denen erwartet wird, dass die Demokraten ziemlich dramatisch verlieren“, bemerkte der in den USA ansässige Analyst. „Sie haben den Wählern im Inland wenig zu zeigen: Ein Krieg auf diese Weise ist zeitgemäß und sinnvoll.

Er sagte weiter, dass die US-Außenpolitik „sehr häufig“ und „meistens“ von der Innenpolitik des Landes bestimmt werde.

Pelosi stattete Kiew am Wochenende einen Überraschungsbesuch ab, um den umkämpften Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, zu treffen.

Sie ist die ranghöchste amerikanische Politikerin, die das Land seit Beginn der russischen Militäroperation am 24. Februar besucht hat.

Ihr Besuch gilt als jüngste Demonstration amerikanischer Unterstützung für Selenskyj gegen Russland und als weitere Provokation für Moskau, seine Operationen im Land auszuweiten.

Lawrence sagte, „eine neue Weltordnung“ sei im Entstehen und fügte hinzu, dass Moskau und Peking dies in der gemeinsamen Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping vom 4. Februar „sehr deutlich gemacht“ hätten die Olympischen Winterspiele in Peking.

„Ich denke, es ist wichtig, die Ukraine-Krise in diesem Zusammenhang zu verstehen. Wir haben eine imperiale Macht, die im Namen ihres Anspruchs auf globale ‚Führung‘, das heißt Hegemonie, angreift, und es ist sehr klar, dass sie nicht aufhören wird, bis sie dazu gezwungen wird“, sagte er im Interview mit Press TV.

Lawrence bemerkte, dass neue Weltordnungen „in manchen Fällen friedlich, mit Vorstellungskraft und Weisheit kommen könnten“, aber sehr oft werden sie zwangsläufig „gewaltsam kommen“, mit der Geschichte als Beweis.

„Es ist bedauerlich, aber deshalb halte ich die russische Intervention in der Ukraine für ‚bedauerlich, aber notwendig‘. Wenn wir den Konflikt in diesem größeren Zusammenhang sehen, scheint mir diese Schlussfolgerung unbestreitbar“, fügte er hinzu.

Putin und Xi sagten in ihrer Erklärung vom 4. Februar, die Welt mache „bedeutsame Veränderungen“ durch und die Menschheit „trete in eine neue Ära rascher Entwicklung und tiefgreifender Transformation ein“.

Die Erklärung listete „Multipolarität“ als die erste der „bedeutungsvollen Veränderungen“ der „neuen Ära“ auf.

In der Erklärung drückten die beiden Führer ihren Wunsch nach der Rolle der Vereinten Nationen in einer Weltordnung aus, die nicht von einer Hegemonialmacht geführt wird, die ihre Standards durchsetzt und „ernsthafte Bedrohungen für den globalen und regionalen Frieden und die Stabilität darstellt und die Stabilität untergräbt der Weltordnung“.

„Die Versuche bestimmter Staaten, anderen Ländern ihre eigenen demokratischen Standards aufzuzwingen, das Recht zu monopolisieren, den Grad der Einhaltung demokratischer Kriterien zu beurteilen, Trennlinien aufgrund von Ideologien zu ziehen, einschließlich durch die Bildung exklusiver Blöcke und Zweckbündnisse, sich als nichts als Missachtung der Demokratie erweisen und gegen den Geist und die wahren Werte der Demokratie verstoßen“, heißt es in der Erklärung.

„Solche Hegemonieversuche stellen eine ernsthafte Bedrohung für den globalen und regionalen Frieden und die Stabilität dar und untergraben die Stabilität der Weltordnung.“

Quelle: PressTV